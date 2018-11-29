Футбол

Месси обошел Роналду по числу голов за один клуб в Лиге чемпионов
Вести.Ru
вчера в 18:26

ПСВ — Барселона
1 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион Филипс
Йоррит Хендрикс
25′
61′
Лионель Месси
69′
Филиппе Коутиньо
Малком
70′
Жерар Пике
Йоррит Хендрикс
Эрик Гутьеррес
71′
Гастон Перейро
Доньелл Мален
71′
Стивен Бергвейн
Максимилиано Ромеро
79′
80′
Усман Дембеле
Денис Суарес
Люк де Йонг
83′
Эрик Гутьеррес
83′
Люк де Йонг
84′
86′
Жорди Альба
90′+3′
Жерар Пике
Форвард испанской "Барселоны" Лионель Месси в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против ПСВ стал автором гола, который оказался для него 106-м в турнире за каталонский клуб. Благодаря этому он обошел Кришитану Роналду, у которого на счету было 105 мячей, забитых им за "Реал".
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