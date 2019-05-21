Месси обошёл Роналду по количеству голов за клубыNews.ru 05:04

Нападающий футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси в матче 38-го тура чемпионата Испании против «Эйбара» (2:2) забил два гола. После этой встречи в активе 31-летнего аргентинца стало 602 гола на клубом уровне.

Месси обошёл Роналду по количеству голов за клубы

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