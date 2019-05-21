Футбол

Месси обошёл Роналду по количеству голов за клубыNews.ru 05:04

Нападающий футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси в матче 38-го тура чемпионата Испании против «Эйбара» (2:2) забил два гола. После этой встречи в активе 31-летнего аргентинца стало 602 гола на клубом уровне.
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Месси обогнал Роналду по количеству голов на клубном уровне

Евро-футбол.ру01:23

Месси обошел Роналду по количеству забитых мячей

Газета.Ru01:17

Месси обошел Роналду по количеству голов на клубном уровне. У игроков в сезоне еще по матчу в запасе

Sport24.ru01:16

Месси обошел Роналду по количеству голов на клубном уровне

Матч ТВ00:31

Месси обошел Роналду по количеству голов на клубном уровне

Sportbox.RU00:31

Месси обошёл Роналду по количеству голов на клубном уровне

Чемпионат00:10

Месси обошёл Роналду по количеству голов на клубном уровне

Sport.ru02:59
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В областном Дворце культуры имени Кирова в Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе самолета SSJ 100 в Шереметьеве 5 мая, передает РИА Новости.
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Умер чемпион «Формулы-1» Ники Лауда

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Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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