Футбол
Месси обошёл Роналду по количеству голов за клубыNews.ru 05:04
Нападающий футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси в матче 38-го тура чемпионата Испании против «Эйбара» (2:2) забил два гола. После этой встречи в активе 31-летнего аргентинца стало 602 гола на клубом уровне.
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