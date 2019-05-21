Месси обошёл Роналду по количеству голов на клубном уровнеSport.ru 02:59

Лионель Месси в последнем туре чемпионата Испании против "Эйбара" сделал дубль и довёл число голов на клубном уровне до 602. Тем самым аргентинец опередил Криштиану Роналду, у которого на данный момент 601 гол за клуб. Месси при этом провёл 686 игр, а Роналду 804.

Месси обошёл Роналду по количеству голов на клубном уровне

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