Футбол

Месси обошёл Роналду по количеству голов на клубном уровнеSport.ru 02:59

Лионель Месси в последнем туре чемпионата Испании против "Эйбара" сделал дубль и довёл число голов на клубном уровне до 602. Тем самым аргентинец опередил Криштиану Роналду, у которого на данный момент 601 гол за клуб. Месси при этом провёл 686 игр, а Роналду 804.
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Месси обогнал Роналду по количеству голов на клубном уровне

Евро-футбол.ру01:23

Месси обошел Роналду по количеству забитых мячей

Газета.Ru01:17

Месси обошёл Роналду по количеству голов на клубном уровне

Sport.ru02:59

Месси обошел Роналду по количеству голов на клубном уровне

Матч ТВ00:31

Месси обошел Роналду по количеству голов на клубном уровне

Sportbox.RU00:31

Месси обошёл Роналду по количеству голов на клубном уровне

Чемпионат00:10

Месси обошел Роналду по количеству голов на клубном уровне. У игроков в сезоне еще по матчу в запасе

Sport24.ru01:16
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Галкин построит церковь для Пугачевой в Подмосковье

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Оперативники задержали заместителя губернатора Ростовской области

Заместитель губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры Сергей Сидаш задержан в Ростове-на-Дону в рамках уголовного дела, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.
Обновлено в 03:37
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Против Порошенко открыто дело о государственной измене

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины внесло в единый реестр досудебных расследований сведения о возможной государственной измене, совершённой экс-президентом Украины Петром Порошенко, заявила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко 21 мая на своей странице в социальной сети Facebook.
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Авто

АвтоВАЗ рассказал, стоит ли ждать Lada 4x4 Vision на конвейере

Пресс-центр АвтоВАЗа неожиданно вспомнил о судьбе прототипа Lada 4x4 Vision.
Обновлено в 05:13
Наука

В Белизе найден артефакт майя потрясающего качества

Группа антропологов из Университета штата Луизиана (LSU) при раскопках на территории Белиза обнаружила высококачественный и очень прочный инструмент цивилизации майя, изготовленный из жадеита.
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РБК: Чиновникам в Кремле вернули зарплаты на докризисный уровень

С началом 2019 года чиновники стали получать ту же зарплату, что получали до «антикризисного» решения, рассказали собеседники издания.
Обновлено в 02:50
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Шестун обвинил главу управления «К» ФСБ в вымогательстве

Александр Шестун, экс-глава Серпуховского района, написал заявление в главное военное следственное управление СКР о вымогательстве денег руководителем экономического управления ФСБ России Иваном Ткачевым.
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Армия и оружие

Ликвидацию командира ДНР засняли с беспилотника

Авторы видео называют Шабанова кадровым российским офицером и указывают, что его ликвидация была осуществлена ровно через неделю после гибели украинских морских пехотинцев-разведчиков.
Обновлено в 05:26
Политика

Президент Абхазии обвинил оппозицию в попытках захвата власти

Действия представителей оппозиции в Абхазии свидетельствуют о попытках захвата власти, заявил во вторник президент республики Рауль Хаджимба.
Обновлено в 06:32
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о рационе солдат

Заместитель министра обороны по материально-техническому обеспечению, Герой России Дмитрий Булгаков в интервью "Аргументам и фактам" рассказал, чем кормят солдат в армии.
Обновлено в 01:06
Автоспорт

Умер чемпион «Формулы-1» Ники Лауда

Трехкратный чемпион мира в гонках «Формулы-1» Ники Лауда умер в возрасте 70 лет. Об этом сообщил адвокат и представитель семьи.
Обновлено вчера в 21:42
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Суд лишил сына Игоря Талькова прав за пьяную езду

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Происшествия

Курганский подросток подозревается в убийстве родного деда

В Курганской области по подозрению в убийстве собственного деда задержан 15-летний подросток.
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Армия и оружие

Навальнисты: Силовиков опрашивают о готовности стрелять по митингующим

Боец спецназа на условиях анонимности рассказал сотрудникам штаба Навального в Тюмени, что в начала 2019 года в его части люди из Минобороны проводили опросы военнослужащих о готовности стрелять в митингующих.
Обновлено в 06:32
Гаджеты

Google анонсировала новые очки Glass

Американская корпорация Google в своем блоге представила новую разработку в сфере умных очков — Glass Enterprise Edition 2. Продолжительность работы нового устройства, работающего на процессоре Qualcomm Snapdragon XR1, составит восемь часов (емкость аккумулятора — 820 мА·ч).
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Политика

Зеленский вызвал министра обороны Украины в свою администрацию

Президент Украины Владимир Зеленский вызвал подавшего в отставку министра обороны Степана Полторака в свою администрацию, сообщает «Укринформ».
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Двух журналистов «Коммерсанта» уволили из-за статьи о Матвиенко

Двух журналистов «Коммерсанта» Ивана Сафронова и Максима Иванова уволили из-за статьи о возможном уходе спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко с занимаемого поста.
Обновлено вчера в 05:48
Общество

Forbes составил рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет

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Политика

США подтвердили планы ввести санкции против «Северного потока-2»

Участники проекта газопровода "Северный поток-2" попадут под санкции США, которые сейчас готовит Вашингтон.
Обновлено в 05:01
Политика

В Раде назвали возможную дату проведения досрочных выборов

Как отметил по итогам консультации у президента Украины Владимира Зеленского глава Радикальной партии Олег Ляшко, речь идёт о проведении выборов 21 июля.
Обновлено в 06:39
Экономика

Набиуллина прогнозирует рост числа участников финрынка РФ в 2-3 раза

Российский фондовый рынок имеет большой потенциал роста, сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина на конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок".
Обновлено в 05:41
Происшествия

В Уфе психотерапевта осудили за изнасилование 16-летней пациентки

В Уфе 54-летнего психотерапевта осудили на девять лет колонии строгого режима за изнасилование несовершеннолетней.
Обновлено в 02:06
Происшествия

Суд вынес приговор судмедэксперту по делу о сбитом в Балашихе мальчике

Обновлено в 03:50
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Омбудсмен посетит Кокорина и Мамаева в тюрьме

В начале апреля клубный врач, посетивший форварда петербургской команды, сообщил о том, что состояние его прооперированного колена ухудшается.
Обновлено в 05:58
Происшествия

Мошенники придумали новую схему кражи денег через терминалы Сбербанка

Появилась новая мошенническая схема кражи средств через терминалы для платежей Сбербанка, выяснил «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 01:43
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Данные о доходах скрывают 24 млн россиян

Согласно подсчетам «Известий», оставшиеся 24 млн россиян в трудоспособном возрасте либо не работают вовсе, либо получают зарплату «в конверте».
Обновлено вчера в 18:05
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Многокилометровая пробка образовалась из-за загоревшейся на МКАД "Газели". Очевидец снял на видео объятый пламенем фургон.
Обновлено в 06:20
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Члены Совета Безопасности ООН большинством голосов заблокировали предложение России обсудить принятый на Украине закон об исключительности украинского языка, трансляция велась на YouTube-канале ООН.
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В Лондоне яхты двух российских бизнесменов назвали суперъяхтами года

Обновлено в 06:32
Армия и оружие

Производство Су-34 переносят из Новосибирска в Комсомольск

Новосибирский авиазавод имени Чкалова лишается производства истребителей-бомбардировщиков Су-34.
Обновлено вчера в 19:00
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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