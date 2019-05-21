Футбол
Месси обошёл Роналду по количеству голов на клубном уровнеЧемпионат 00:10
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси отметился двумя голами в заключительном матче сезона испанской Примеры с "Эйбаром" (2:2). В этой встрече аргентинец записал на свой счёт 601-й и 602-й голы на клубном уровне.
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Энергетика
Reuters узнал о попытках продать загрязненную российскую нефть в Китай
Нефтетрейдеры Vitol и Unipec предлагают своим клиентам в Китае приобрести со скидкой загрязненную при прокачке по трубопроводу «Дружба» российскую нефть, от покупки которой отказались европейские потребители.
Обновлено вчера в 13:01
Происшествия
В Уфе психотерапевта осудили за изнасилование 16-летней пациентки
В Уфе 54-летнего психотерапевта осудили на девять лет колонии строгого режима за изнасилование несовершеннолетней.
Обновлено в 02:06
Происшествия
Лжеврачи обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей
Министерство внутренних дел раскрыло группу мошенников, которые обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей.
Обновлено в 01:59
Шоу-бизнес
Изгнанная невестка разгромила квартиру Марии Шукшиной
Обновлено вчера в 11:58
Политика
Зеленский попросил ЕС об усилении антироссийских санкций
Помимо санкций Зеленский обсудил с Шефчовичем вопросы сотрудничества Украины и ЕС, противодействие «агрессии Кремля на Донбассе», перспективы «деоккупации Крыма», а также переговоры о договоре на транзит газа.
Обновлено вчера в 20:17
Политика
Основатель Huawei прокомментировал решение США по компании
Основатель китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй отреагировал на решение США, временно разрешающее этой организации возобновить свою деятельность.
Обновлено вчера в 22:55
Наука
Желание завести собаку может быть связано с генетикой
Шведские ученые провели исследование и пришли к выводу, что стремление людей завести собаку на 50% обусловлено генетическими факторами.
Обновлено вчера в 13:39
Музыка
Виктор Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»
Композитор и продюсер Виктор Дробыш (кстати, автор конкурсной песни белорусской певицы Зены) сообщил, что подаст в суд на организаторов "Евровидения" - Европейский вещательный союз.
Обновлено вчера в 10:10
Футбол
«Атлетико» заинтересован в приобретении Марио Фернандеса
Обновлено в 02:20
Общество
В фундаменте здания Госдумы обнаружены пустоты
Обновлено вчера в 12:04
Общество
Экоактивисты: около летней резиденции патриарха Кирилла вырублены краснокнижные сосны
Обновлено вчера в 20:58
Здоровье
Каких врачей не хватает в России, показал опрос
По данным опроса Общероссийского народного фронта (ОНФ), большинство россиян россиян (89%) чувствуют нехватку медработников, передает RT.
Обновлено в 01:23
Политика
Президент Зеленский подписал первый указ
Украинский лидер Владимир Зеленский подписал свой первый указ, которым назначил себя Верховным главнокомандующим вооруженных сил Украины (ВСУ).
Обновлено вчера в 23:10
Экономика
Производители предупредили о росте цен на детское питание и лимонад
Введение маркировки, по подсчетам двух союзов, может обойтись российским производителям соков и безалкогольных напитков в 30–40 млрд руб. расходов, сопоставимые расходы будут на обеспечение прослеживаемости в торговых точках, указывает в письме Новиков.
Обновлено вчера в 11:48
Политика
В Киеве призвали не дать РФ вернуться в ПАСЕ
Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба призвал не допустить возвращения России в ПАСЕ. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:18
Происшествия
Стрелку из Крайстчерча предъявили обвинения в терроризме
Полиция в Новой Зеландии во вторник предъявила обвинения в терроризме обвиняемому в терактах в двух мечетях в Новой Зеландии Брентону Тарранту, сообщается на сайте полиции Новой Зеландии.
Обновлено в 01:28
Энергетика
Россия увеличила поставки нефти в США
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США только за прошедшие пять месяцев получили 5 млн баррелей нефти Urals, приводит агентство данные по американским терминалам PADD 3 и PADD 1. Для сравнения, в 2018 году объем поставок российской нефти на них был равен 7,51 млн баррелей, а в 2017-м — 1,58 млн баррелей.
Обновлено вчера в 19:43
Авто
В сети выставили на продажу новые ЗИЛ-133 «крокодилы»
Шесть грузовых автомобилей ЗИЛ-133ГЯ выставлены на продажу на портале частных объявлений в сети, пишет «Российская газета».
Обновлено в 02:15
Происшествия
МВД предложило изымать автомобили у пьяных водителей
МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителей, сообщили РИА Новости в пресс-центре ведомства.
Обновлено вчера в 07:52
Политика
Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко
Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено вчера в 05:17
Политика
Зарплаты кремлевских и правительственных чиновников вернулись на докризисный уровень
С 1 января 2019 г. сотрудники администрации президента и аппарата будут получать столько же, сколько до кризиса 2014–2015 гг. Как пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к Белому дому и Кремлю, впервые за четыре года не вышел «антикризисный» указ президента о сокращении зарплат высших должностных лиц и госслужащих на 10%.
Обновлено в 01:45
Политика
Посол РФ оценил отказ австрийских партнеров от участия в «Валдае»
Отказ австрийских партнеров дискуссионного клуба «Валдай» от участия в конференции не связан с Россией, заявил американский посол в Австрии Дмитрий Любинский.
Обновлено вчера в 19:31
Общество
Непальский шерпа побил мировой рекорд, покорив Эверест 24 раза
Непальский шерпа Ками Рита установил новый мировой рекорд, покорив высочайшую вершину Земли - гору Эверест (8848 метров) - в 24-й раз, сообщает телеканал NDTV.
Обновлено в 01:59
Автоспорт
Скончался трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда
Трехкратный чемпион "Формулы-1" австриец Ники Лауда умер в возрасте 70 лет, сообщает телеканал ORF со ссылкой на заявление семьи автогонщика.
Обновлено в 00:41
Транспорт
Самолет Ту-134 совершил последний пассажирский рейс
На борту воздушного судна находились 70 пассажиров. Как уточняет «Интерфакс», это последний эксплуатировавшийся в РФ пассажирский Ту-134.
Обновлено в 00:28
Политика
В Совбезе ООН заблокировали обсуждение темы украинского закона о языке
США, Франция, Великобритания, Польша, Бельгия и Германия заблокировали инициированное Россией экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с принятием на Украине закона о госязыке.
Обновлено вчера в 16:00
Интернет
Торговавший украденными данными форум взломали хакеры
Хакеры взломали форум с данными об украденных аккаунтах в Instagram и Twitter.
Обновлено вчера в 23:13
Кино
Санса Старк отреагировала на требования фанатов переснять финал «Игры престолов»
Британская актриса Софи Тернер, известная по роли Сансы Старк в "Игре престолов", высказалась по поводу требования фанатов переснять финальный сезон сериала.
Обновлено в 01:24
Общество
Правительство упростило процедуру получения инвалидности
"В целях сокращения сроков и упрощения процедуры освидетельствования граждан для установления инвалидности предусматривается поэтапный переход к обмену необходимыми документами между медицинскими организациями и учреждениями МСЭ (медико-социальной экспертизы) в электронном виде без участия инвалидов", - говорится в документе.
Обновлено в 02:00
Музыка
Сергей Лазарев на «Евровидении» занял третье место
Обновлено 19 мая в 04:46