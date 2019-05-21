Футбол

Месси обошёл Роналду по количеству голов на клубном уровнеЧемпионат 00:10

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси отметился двумя голами в заключительном матче сезона испанской Примеры с "Эйбаром" (2:2). В этой встрече аргентинец записал на свой счёт 601-й и 602-й голы на клубном уровне.
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Месси обогнал Роналду по количеству голов на клубном уровне

Евро-футбол.ру01:23

Месси обошел Роналду по количеству забитых мячей

Газета.Ru01:17

Месси обошел Роналду по количеству голов на клубном уровне

Sportbox.RU00:31

Месси обошел Роналду по количеству голов на клубном уровне

Матч ТВ00:31

Месси обошел Роналду по количеству голов на клубном уровне. У игроков в сезоне еще по матчу в запасе

Sport24.ru01:16

Месси обошёл Роналду по количеству голов на клубном уровне

Чемпионат00:10
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Энергетика

Reuters узнал о попытках продать загрязненную российскую нефть в Китай

Нефтетрейдеры Vitol и Unipec предлагают своим клиентам в Китае приобрести со скидкой загрязненную при прокачке по трубопроводу «Дружба» российскую нефть, от покупки которой отказались европейские потребители.
Обновлено вчера в 13:01
Происшествия

В Уфе психотерапевта осудили за изнасилование 16-летней пациентки

В Уфе 54-летнего психотерапевта осудили на девять лет колонии строгого режима за изнасилование несовершеннолетней.
Обновлено в 02:06
Происшествия

Лжеврачи обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей

Министерство внутренних дел раскрыло группу мошенников, которые обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей.
Обновлено в 01:59
Шоу-бизнес

Изгнанная невестка разгромила квартиру Марии Шукшиной

Обновлено вчера в 11:58
Политика

Зеленский попросил ЕС об усилении антироссийских санкций

Помимо санкций Зеленский обсудил с Шефчовичем вопросы сотрудничества Украины и ЕС, противодействие «агрессии Кремля на Донбассе», перспективы «деоккупации Крыма», а также переговоры о договоре на транзит газа.
Обновлено вчера в 20:17
Политика

Основатель Huawei прокомментировал решение США по компании

Основатель китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй отреагировал на решение США, временно разрешающее этой организации возобновить свою деятельность.
Обновлено вчера в 22:55
Наука

Желание завести собаку может быть связано с генетикой

Шведские ученые провели исследование и пришли к выводу, что стремление людей завести собаку на 50% обусловлено генетическими факторами.
Обновлено вчера в 13:39
Музыка

Виктор Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»

Композитор и продюсер Виктор Дробыш (кстати, автор конкурсной песни белорусской певицы Зены) сообщил, что подаст в суд на организаторов "Евровидения" - Европейский вещательный союз.
Обновлено вчера в 10:10
Футбол

«Атлетико» заинтересован в приобретении Марио Фернандеса

Обновлено в 02:20
Общество

В фундаменте здания Госдумы обнаружены пустоты

Обновлено вчера в 12:04
Общество

Экоактивисты: около летней резиденции патриарха Кирилла вырублены краснокнижные сосны

Обновлено вчера в 20:58
Здоровье

Каких врачей не хватает в России, показал опрос

По данным опроса Общероссийского народного фронта (ОНФ), большинство россиян россиян (89%) чувствуют нехватку медработников, передает RT.
Обновлено в 01:23
Политика

Президент Зеленский подписал первый указ

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал свой первый указ, которым назначил себя Верховным главнокомандующим вооруженных сил Украины (ВСУ).
Обновлено вчера в 23:10
Экономика

Производители предупредили о росте цен на детское питание и лимонад

Введение маркировки, по подсчетам двух союзов, может обойтись российским производителям соков и безалкогольных напитков в 30–40 млрд руб. расходов, сопоставимые расходы будут на обеспечение прослеживаемости в торговых точках, указывает в письме Новиков.
Обновлено вчера в 11:48
Политика

В Киеве призвали не дать РФ вернуться в ПАСЕ

Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба призвал не допустить возвращения России в ПАСЕ. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:18
Происшествия

Стрелку из Крайстчерча предъявили обвинения в терроризме

Полиция в Новой Зеландии во вторник предъявила обвинения в терроризме обвиняемому в терактах в двух мечетях в Новой Зеландии Брентону Тарранту, сообщается на сайте полиции Новой Зеландии.
Обновлено в 01:28
Энергетика

Россия увеличила поставки нефти в США

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США только за прошедшие пять месяцев получили 5 млн баррелей нефти Urals, приводит агентство данные по американским терминалам PADD 3 и PADD 1. Для сравнения, в 2018 году объем поставок российской нефти на них был равен 7,51 млн баррелей, а в 2017-м — 1,58 млн баррелей.
Обновлено вчера в 19:43
Авто

В сети выставили на продажу новые ЗИЛ-133 «крокодилы»

Шесть грузовых автомобилей ЗИЛ-133ГЯ выставлены на продажу на портале частных объявлений в сети, пишет «Российская газета».
Обновлено в 02:15
Происшествия

МВД предложило изымать автомобили у пьяных водителей

МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителей, сообщили РИА Новости в пресс-центре ведомства.
Обновлено вчера в 07:52
Политика

Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко

Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено вчера в 05:17
Политика

Зарплаты кремлевских и правительственных чиновников вернулись на докризисный уровень

С 1 января 2019 г. сотрудники администрации президента и аппарата будут получать столько же, сколько до кризиса 2014–2015 гг. Как пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к Белому дому и Кремлю, впервые за четыре года не вышел «антикризисный» указ президента о сокращении зарплат высших должностных лиц и госслужащих на 10%.
Обновлено в 01:45
Политика

Посол РФ оценил отказ австрийских партнеров от участия в «Валдае»

Отказ австрийских партнеров дискуссионного клуба «Валдай» от участия в конференции не связан с Россией, заявил американский посол в Австрии Дмитрий Любинский.
Обновлено вчера в 19:31
Общество

Непальский шерпа побил мировой рекорд, покорив Эверест 24 раза

Непальский шерпа Ками Рита установил новый мировой рекорд, покорив высочайшую вершину Земли - гору Эверест (8848 метров) - в 24-й раз, сообщает телеканал NDTV.
Обновлено в 01:59
Автоспорт

Скончался трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда

Трехкратный чемпион "Формулы-1" австриец Ники Лауда умер в возрасте 70 лет, сообщает телеканал ORF со ссылкой на заявление семьи автогонщика.
Обновлено в 00:41
Транспорт

Самолет Ту-134 совершил последний пассажирский рейс

На борту воздушного судна находились 70 пассажиров. Как уточняет «Интерфакс», это последний эксплуатировавшийся в РФ пассажирский Ту-134.
Обновлено в 00:28
Политика

В Совбезе ООН заблокировали обсуждение темы украинского закона о языке

США, Франция, Великобритания, Польша, Бельгия и Германия заблокировали инициированное Россией экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с принятием на Украине закона о госязыке.
Обновлено вчера в 16:00
Интернет

Торговавший украденными данными форум взломали хакеры

Хакеры взломали форум с данными об украденных аккаунтах в Instagram и Twitter.
Обновлено вчера в 23:13
Кино

Санса Старк отреагировала на требования фанатов переснять финал «Игры престолов»

Британская актриса Софи Тернер, известная по роли Сансы Старк в "Игре престолов", высказалась по поводу требования фанатов переснять финальный сезон сериала.
Обновлено в 01:24
Общество

Правительство упростило процедуру получения инвалидности

"В целях сокращения сроков и упрощения процедуры освидетельствования граждан для установления инвалидности предусматривается поэтапный переход к обмену необходимыми документами между медицинскими организациями и учреждениями МСЭ (медико-социальной экспертизы) в электронном виде без участия инвалидов", - говорится в документе.
Обновлено в 02:00
Музыка

Сергей Лазарев на «Евровидении» занял третье место

Обновлено 19 мая в 04:46
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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