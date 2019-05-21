Футбол
Месси обошёл Роналду по количеству голов на клубном уровнеЧемпионат 00:10
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси отметился двумя голами в заключительном матче сезона испанской Примеры с "Эйбаром" (2:2). В этой встрече аргентинец записал на свой счёт 601-й и 602-й голы на клубном уровне.
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Экономика
Налоговый недочет: 24 млн россиян скрывают свои доходы
Выходит, 24 млн трудоспособных россиян никак не задействованы в экономике страны: либо эти люди не имеют вообще никакого заработка, либо получают его «в конверте».
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«Атлетико» заинтересован в приобретении Марио Фернандеса
Обновлено в 02:20
Армия и оружие
Дания пригрозила России истребителями в Гренландии
Министр обороны Дании Клаус Йорт Фредериксен не исключил, что Копенгаген перебросит истребители в Гренландию, если военная авиация России, которую планируется разместить на острове архипелага Земля Франца-Иосифа, будет нарушать гренландское воздушное пространство.
Обновлено вчера в 06:30
Политика
Совбез ООН отказался обсуждать принятие Украиной закона о госязыке
Экстренное заседание было инициировано Россией в связи с принятием на Украине закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено вчера в 15:55
Политика
США ослабили давление на Huawei
В США разрешили компании Huawei временно возобновить деятельность. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Обновлено в 03:44
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Скончался австрийский гонщик, трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда, сообщили в его семье, пишет газета The Guardian со ссылкой на агентство APA.
Обновлено вчера в 22:29
Политика
Осудить депутата за слова о захвате Курил призвали в Японии
Правящая партия Японии предложила официально осудить депутата парламента Ходаки Маруяму за слова о захвате Курил.
Обновлено вчера в 23:33
Энергетика
Россия увеличила поставки нефти в США
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Обновлено вчера в 19:43
Транспорт
Российские дороги начнут мониторить с помощью дронов
В России в 2021 году могут ввести систему мониторинга состояния дорог в режиме реального времени.
Обновлено вчера в 21:16
Культура
Песню «Темная ночь» запретили в Польше
В Польше запретили исполнять песню военных лет "Темная ночь".
Обновлено вчера в 23:15
Происшествия
Под Новосибирском второклассник отравил школьников крысиным ядом
В Новосибирской области ученик второго класса угостил школьников крысиным ядом. Дети массово стали жаловаться на боль в животе и тошноту.
Обновлено вчера в 11:44
Происшествия
Глава штаба ФБК Леонид Волков заявил о своем задержании
Обновлено в 01:20
Авто
Фирма Dynatrac представила пикап Jeep Gladiator с мотором Hellcat
В результате из пикапа Dynatrac CODEX вышел просто мобильный стенд индустрии офроуда.
Обновлено в 03:14
Происшествия
Самолет SSJ-100 отложил вылет из Екатеринбурга
Представитель авиакомпании "Ямал" проинформировал о задержании вылета самолета SSJ-100 из Екатеринбурга. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:02
Музыка
Выступление Лазарева на «Евровидении» посмотрели более 8 млн человек
Обновлено вчера в 16:36
Политика
Владимир Зеленский во время инаугурации распустил Раду
Новый украинский лидер Владимир Зеленский во время своей инаугурации заявил о досрочном роспуске Верховной рады Украины.
Обновлено вчера в 19:32
Политика
Посольство Украины выдало евреев на фото за крымских татар
Обновлено в 02:49
Политика
Полторак вызван на ковер к Зеленскому
Министр обороны Степан Полторак прибыл в администрацию президента Украины по вызову президента Владимира Зеленского, передает УНИАН.
Обновлено в 03:20
Здоровье
Опрос показал, каких врачей не хватает в России
Сопредседатель Центрального штаба ОНФ Леонид Рошаль подчеркнул, что дефицит кадров и проблемы с оснащенностью в медицинских учреждениях препятствуют возможности выявлять онкологические и сердечно-сосудистые заболевания на ранней стадии, которые являются главными причинами смертности в стране.
Обновлено в 03:33
Общество
Парижский суд приостановил эвтаназию парализованного француза
Парижский апелляционный суд постановил возобновить лечение Венсана Ламберта, уже более 10 лет находящегося в вегетативном состоянии, сообщает Franceinfo.
Обновлено в 03:33
Политика
Чешский журналист рассказал, почему Запад не любит Россию
Россия пугает западные страны традиционным ценностями, которые в Европе и в США всячески пытаются истребить, пишет журналист Йиржи Кобза для издания Parlamentní Listy.
Обновлено вчера в 20:19
Футбол
Хави сыграл свой последний матч в карьере
Обновлено вчера в 14:58
Происшествия
В Ростовской области задержали замгубернатора по ЖКХ, сообщил источник
Правоохранители задержали во вторник заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша по делу в отношении бывшего министра строительства региона, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 03:56
Армия и оружие
Глава ФСБ сообщил о возможностях террористов производить химоружие
Глава ФСБ России Александр Бортников заявил, что международные террористические группировки располагают возможностями для производства химического оружия и биологических токсинов.
Обновлено в 03:08
Здоровье
Названа основная причина болезней сердца у женщин
Обновлено в 01:14
Армия и оружие
Тихоокеанский флот отмечает 288 лет со дня образования
Сегодня тихоокеанцы отмечают профессиональный праздник – 288 лет со дня образования Тихоокеанского флота (ТОФ).
Обновлено вчера в 17:51
Политика
«Украина не переживет Порошенко-2»: глава Крыма о Зеленском
Глава Крыма Сергей Аксенов ответил на призыв президента Украины Владимира Зеленского ужесточить санкции против России, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:50