Месси обошёл Роналду по количеству голов на клубном уровнеЧемпионат 00:10

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси отметился двумя голами в заключительном матче сезона испанской Примеры с "Эйбаром" (2:2). В этой встрече аргентинец записал на свой счёт 601-й и 602-й голы на клубном уровне.

Месси обошёл Роналду по количеству голов на клубном уровне

Экономика Налоговый недочет: 24 млн россиян скрывают свои доходы Выходит, 24 млн трудоспособных россиян никак не задействованы в экономике страны: либо эти люди не имеют вообще никакого заработка, либо получают его «в конверте».

Авто В сети выставили на продажу новые ЗИЛ-133 «крокодилы» Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ выставлены на продажу на портале частных объявлений в сети, пишет «Российская газета».

Армия и оружие Дания пригрозила России истребителями в Гренландии Министр обороны Дании Клаус Йорт Фредериксен не исключил, что Копенгаген перебросит истребители в Гренландию, если военная авиация России, которую планируется разместить на острове архипелага Земля Франца-Иосифа, будет нарушать гренландское воздушное пространство.

Политика Совбез ООН отказался обсуждать принятие Украиной закона о госязыке Экстренное заседание было инициировано Россией в связи с принятием на Украине закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Политика США ослабили давление на Huawei В США разрешили компании Huawei временно возобновить деятельность. Об этом сообщает РИА "Новости".

Экономика Минпромторг готовит распределение субсидий в промышленности Распределение субсидий оговорено в постановлении правительства от 25 мая 2017 года.

Автоспорт Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда Скончался австрийский гонщик, трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда, сообщили в его семье, пишет газета The Guardian со ссылкой на агентство APA.

Политика Осудить депутата за слова о захвате Курил призвали в Японии Правящая партия Японии предложила официально осудить депутата парламента Ходаки Маруяму за слова о захвате Курил.

Энергетика Россия увеличила поставки нефти в США Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США только за прошедшие пять месяцев получили 5 млн баррелей нефти Urals, приводит агентство данные по американским терминалам PADD 3 и PADD 1. Для сравнения, в 2018 году объем поставок российской нефти на них был равен 7,51 млн баррелей, а в 2017-м — 1,58 млн баррелей.

Транспорт Российские дороги начнут мониторить с помощью дронов В России в 2021 году могут ввести систему мониторинга состояния дорог в режиме реального времени.

Происшествия Под Новосибирском второклассник отравил школьников крысиным ядом В Новосибирской области ученик второго класса угостил школьников крысиным ядом. Дети массово стали жаловаться на боль в животе и тошноту.

Авто Фирма Dynatrac представила пикап Jeep Gladiator с мотором Hellcat В результате из пикапа Dynatrac CODEX вышел просто мобильный стенд индустрии офроуда.

Происшествия Самолет SSJ-100 отложил вылет из Екатеринбурга Представитель авиакомпании "Ямал" проинформировал о задержании вылета самолета SSJ-100 из Екатеринбурга. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Владимир Зеленский во время инаугурации распустил Раду Новый украинский лидер Владимир Зеленский во время своей инаугурации заявил о досрочном роспуске Верховной рады Украины.

Политика Полторак вызван на ковер к Зеленскому Министр обороны Степан Полторак прибыл в администрацию президента Украины по вызову президента Владимира Зеленского, передает УНИАН.

Здоровье Опрос показал, каких врачей не хватает в России Сопредседатель Центрального штаба ОНФ Леонид Рошаль подчеркнул, что дефицит кадров и проблемы с оснащенностью в медицинских учреждениях препятствуют возможности выявлять онкологические и сердечно-сосудистые заболевания на ранней стадии, которые являются главными причинами смертности в стране.

Общество Парижский суд приостановил эвтаназию парализованного француза Парижский апелляционный суд постановил возобновить лечение Венсана Ламберта, уже более 10 лет находящегося в вегетативном состоянии, сообщает Franceinfo.

Политика Чешский журналист рассказал, почему Запад не любит Россию Россия пугает западные страны традиционным ценностями, которые в Европе и в США всячески пытаются истребить, пишет журналист Йиржи Кобза для издания Parlamentní Listy.

Происшествия В Ростовской области задержали замгубернатора по ЖКХ, сообщил источник Правоохранители задержали во вторник заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша по делу в отношении бывшего министра строительства региона, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Армия и оружие Глава ФСБ сообщил о возможностях террористов производить химоружие Глава ФСБ России Александр Бортников заявил, что международные террористические группировки располагают возможностями для производства химического оружия и биологических токсинов.

Армия и оружие Тихоокеанский флот отмечает 288 лет со дня образования Сегодня тихоокеанцы отмечают профессиональный праздник – 288 лет со дня образования Тихоокеанского флота (ТОФ).