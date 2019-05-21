Футбол

Месси обошёл Роналду по количеству голов на клубном уровнеЧемпионат 00:10

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси отметился двумя голами в заключительном матче сезона испанской Примеры с "Эйбаром" (2:2). В этой встрече аргентинец записал на свой счёт 601-й и 602-й голы на клубном уровне.
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Месси обогнал Роналду по количеству голов на клубном уровне

Евро-футбол.ру01:23

Месси обошел Роналду по количеству забитых мячей

Газета.Ru01:17

Месси обошел Роналду по количеству голов на клубном уровне

Матч ТВ00:31

Месси обошел Роналду по количеству голов на клубном уровне. У игроков в сезоне еще по матчу в запасе

Sport24.ru01:16

Месси обошел Роналду по количеству голов на клубном уровне

Sportbox.RU00:31

Месси обошёл Роналду по количеству голов на клубном уровне

Чемпионат00:10

Месси обошёл Роналду по количеству голов на клубном уровне

Sport.ru02:59
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Экономика

Налоговый недочет: 24 млн россиян скрывают свои доходы

Выходит, 24 млн трудоспособных россиян никак не задействованы в экономике страны: либо эти люди не имеют вообще никакого заработка, либо получают его «в конверте».
Обновлено вчера в 17:02
Авто

В сети выставили на продажу новые ЗИЛ-133 «крокодилы»

Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ выставлены на продажу на портале частных объявлений в сети, пишет «Российская газета».
Обновлено в 02:15
Футбол

«Атлетико» заинтересован в приобретении Марио Фернандеса

Обновлено в 02:20
Армия и оружие

Дания пригрозила России истребителями в Гренландии

Министр обороны Дании Клаус Йорт Фредериксен не исключил, что Копенгаген перебросит истребители в Гренландию, если военная авиация России, которую планируется разместить на острове архипелага Земля Франца-Иосифа, будет нарушать гренландское воздушное пространство.
Обновлено вчера в 06:30
Политика

Совбез ООН отказался обсуждать принятие Украиной закона о госязыке

Экстренное заседание было инициировано Россией в связи с принятием на Украине закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено вчера в 15:55
Политика

США ослабили давление на Huawei

В США разрешили компании Huawei временно возобновить деятельность. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:07
Экономика

Минпромторг готовит распределение субсидий в промышленности

Распределение субсидий оговорено в постановлении правительства от 25 мая 2017 года.
Обновлено в 03:44
Автоспорт

Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда

Скончался австрийский гонщик, трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда, сообщили в его семье, пишет газета The Guardian со ссылкой на агентство APA.
Обновлено вчера в 22:29
Политика

Осудить депутата за слова о захвате Курил призвали в Японии

Правящая партия Японии предложила официально осудить депутата парламента Ходаки Маруяму за слова о захвате Курил.
Обновлено вчера в 23:33
Энергетика

Россия увеличила поставки нефти в США

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США только за прошедшие пять месяцев получили 5 млн баррелей нефти Urals, приводит агентство данные по американским терминалам PADD 3 и PADD 1. Для сравнения, в 2018 году объем поставок российской нефти на них был равен 7,51 млн баррелей, а в 2017-м — 1,58 млн баррелей.
Обновлено вчера в 19:43
Происшествия

Суд вынес приговор эксперту по делу о ДТП с «пьяным мальчиком»

Обновлено в 03:30
Транспорт

Российские дороги начнут мониторить с помощью дронов

В России в 2021 году могут ввести систему мониторинга состояния дорог в режиме реального времени.
Обновлено вчера в 21:16
Культура

Песню «Темная ночь» запретили в Польше

В Польше запретили исполнять песню военных лет "Темная ночь".
Обновлено вчера в 23:15
Происшествия

Под Новосибирском второклассник отравил школьников крысиным ядом

В Новосибирской области ученик второго класса угостил школьников крысиным ядом. Дети массово стали жаловаться на боль в животе и тошноту.
Обновлено вчера в 11:44
Происшествия

Глава штаба ФБК Леонид Волков заявил о своем задержании

Обновлено в 01:20
Авто

Фирма Dynatrac представила пикап Jeep Gladiator с мотором Hellcat

В результате из пикапа Dynatrac CODEX вышел просто мобильный стенд индустрии офроуда.
Обновлено в 03:14
Происшествия

Самолет SSJ-100 отложил вылет из Екатеринбурга

Представитель авиакомпании "Ямал" проинформировал о задержании вылета самолета SSJ-100 из Екатеринбурга. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:02
Музыка

Выступление Лазарева на «Евровидении» посмотрели более 8 млн человек

Обновлено вчера в 16:36
Политика

Владимир Зеленский во время инаугурации распустил Раду

Новый украинский лидер Владимир Зеленский во время своей инаугурации заявил о досрочном роспуске Верховной рады Украины.
Обновлено вчера в 19:32
Политика

Посольство Украины выдало евреев на фото за крымских татар

Обновлено в 02:49
Политика

Полторак вызван на ковер к Зеленскому

Министр обороны Степан Полторак прибыл в администрацию президента Украины по вызову президента Владимира Зеленского, передает УНИАН.
Обновлено в 03:20
Здоровье

Опрос показал, каких врачей не хватает в России

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ Леонид Рошаль подчеркнул, что дефицит кадров и проблемы с оснащенностью в медицинских учреждениях препятствуют возможности выявлять онкологические и сердечно-сосудистые заболевания на ранней стадии, которые являются главными причинами смертности в стране.
Обновлено в 03:33
Общество

Парижский суд приостановил эвтаназию парализованного француза

Парижский апелляционный суд постановил возобновить лечение Венсана Ламберта, уже более 10 лет находящегося в вегетативном состоянии, сообщает Franceinfo.
Обновлено в 03:33
Политика

Чешский журналист рассказал, почему Запад не любит Россию

Россия пугает западные страны традиционным ценностями, которые в Европе и в США всячески пытаются истребить, пишет журналист Йиржи Кобза для издания Parlamentní Listy.
Обновлено вчера в 20:19
Футбол

Хави сыграл свой последний матч в карьере

Обновлено вчера в 14:58
Происшествия

В Ростовской области задержали замгубернатора по ЖКХ, сообщил источник

Правоохранители задержали во вторник заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша по делу в отношении бывшего министра строительства региона, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 03:56
Армия и оружие

Глава ФСБ сообщил о возможностях террористов производить химоружие

Глава ФСБ России Александр Бортников заявил, что международные террористические группировки располагают возможностями для производства химического оружия и биологических токсинов.
Обновлено в 03:08
Здоровье

Названа основная причина болезней сердца у женщин

Обновлено в 01:14
Армия и оружие

Тихоокеанский флот отмечает 288 лет со дня образования

Сегодня тихоокеанцы отмечают профессиональный праздник – 288 лет со дня образования Тихоокеанского флота (ТОФ).
Обновлено вчера в 17:51
Политика

«Украина не переживет Порошенко-2»: глава Крыма о Зеленском

Глава Крыма Сергей Аксенов ответил на призыв президента Украины Владимира Зеленского ужесточить санкции против России, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:50
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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