Месси обошёл Роналду по количеству голов на клубном уровнеЧемпионат 00:10

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси отметился двумя голами в заключительном матче сезона испанской Примеры с "Эйбаром" (2:2). В этой встрече аргентинец записал на свой счёт 601-й и 602-й голы на клубном уровне.

Месси обошёл Роналду по количеству голов на клубном уровне

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