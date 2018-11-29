Футбол

Месси обошел Роналду по голам за один клуб в Лиге чемпионов
Известия
04:43

ПСВ — Барселона
1 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион Филипс
Йоррит Хендрикс
25′
61′
Лионель Месси
69′
Филиппе Коутиньо
Малком
70′
Жерар Пике
Йоррит Хендрикс
Эрик Гутьеррес
71′
Гастон Перейро
Доньелл Мален
71′
Стивен Бергвейн
Максимилиано Ромеро
79′
80′
Усман Дембеле
Денис Суарес
Люк де Йонг
83′
Эрик Гутьеррес
83′
Люк де Йонг
84′
86′
Жорди Альба
90′+3′
Жерар Пике
Забитый 31-летним аргентинцем мяч в матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов стал для него 106-м в составе каталонской команды. Количество забитых Роналду мячей в составе «Реала» — 105. Таким образом, Мессии удалось обойти португальца по голам за один клуб.
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