Футбол
Месси догнал Роналду по голам в лучших лигах ЕвропыSoccer.ru 01:40
Португалец забил 311 голов в Примере за «Реал», 84 – в АПЛ за МЮ и 19 – в Серии А за «Ювентус».
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Месси обогнал Роналду по голам со стандартов в Примере. Они сравнялись по мячам в топ-5 лиг Европы
Бомбардир.рувчера в 18:02
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 06:33, Ашберн
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