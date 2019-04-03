Футбол

Месси догнал Роналду по голам в лучших лигах ЕвропыSoccer.ru 01:40

Португалец забил 311 голов в Примере за «Реал», 84 – в АПЛ за МЮ и 19 – в Серии А за «Ювентус».
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Месси сравнялся с Роналду по голам в топ-5 лигах Европы, оба забили по 414 мячей

Чемпионат02:18

Месси обошел Роналду в списке лучших бомбардиров в истории топ-5 европейских чемпионатов

Матч ТВ05:06

Месси сравнялся с Роналду по голам в топ-5 лигах Европы

Sport24.ru02:35

Месси обошел Роналду в списке лучших бомбардиров в истории топ-5 европейских чемпионатов

Sportbox.RU05:06

Месси превзошел Роналду по числу голов со штрафных

Газета.Ru00:45

Месси обогнал Роналду по голам со стандартов в Примере. Они сравнялись по мячам в топ-5 лиг Европы

Бомбардир.рувчера в 18:02

Месси догнал Роналду по голам в топ-5 лиг Европы. Оба забили по 414 мячей

Sports.ruвчера в 17:50
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 06:33, Ашберн
Экономика

В ЦБ заявили о позитивном вкладе санкций в развитие экономики

Санкции внесли позитивный вклад в развитие российской экономики, заявил первый зампред Центробанка Сергей Швецов.
Обновлено в 05:38
Шоу-бизнес

Ольга Слуцкер переживает тяжелую утрату

Ольга Слуцкер переживает тяжелую утрату Бизнесвуман потеряла отца.
Обновлено в 06:12
Политика

В России появилась еще одна «могила» Путина

Ранее аналогичная инсталляция с фотографией президента России была установлена в Набережных Челнах (Татарстан).
Обновлено в 05:24
Футбол

Канделаки открестилась от нападения на Уткина

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки отметилась комментарием в своем телеграм-канале, отреагировав на нападение на блогера Василия Уткина.
Обновлено в 06:16
Происшествия

Китаянка проникла в резиденцию Трампа во Флориде

Гражданка Китая незаконно проникла на территорию поместья президента США Дональда Трампа в штате Флорида, передает телеканал NBC.
Обновлено в 01:15
Политика

Команда Зеленского выдвинула Порошенко ряд требований

Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского выдвинула ряд требований действующему главе государства Петру Порошенко, который призвал молодежь голосовать за него во втором туре.
Обновлено в 05:30
Футбол

«Манчестер Сити» может купить Родри за 70 миллионов

"Манчестер Сити" готов заплатить 70 миллионов евро за полузащитника "Атлетико" Родри, информирует "Оnda Cero".
Обновлено в 05:45
Наука

Обнаружено захоронение жертв убившего динозавров астероида

Как полагают палеонтологи, это первое известное нам захоронение организмов, погибших в результате падения астероида, образовавшего кратер Чиксулуб на полуострове Юкатан.
Обновлено 01 апреля в 03:04
Политика

Мэром Чикаго впервые избрана темнокожая лесбиянка

Обновлено в 05:06
Музыка

Певица Монеточка выпустила новый клип на песню «Нимфоманка»

Елизавета Гырдымова, более известная как певица Монеточка, опубликовала во вторник, 2 апреля, на своем YouTube-канале новый клип на песню «Нимфоманка».
Обновлено вчера в 14:23
Политика

Кремль попросил Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувь

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопрос журналистов о том, что 35,4% семей в стране, по данным Росстата, не могут позволить себе купить две пары подходящей по сезону обуви каждому из членов семьи, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:04
Политика

КПРФ поддержит законопроект о смягчении муниципального фильтра

Документ предполагает, что кандидатам в главы регионов для регистрации нужно будет собрать не более 5% подписей муниципальных депутатов (сейчас предельная цифра — 10% подписей).
Обновлено в 06:12
Происшествия

Задержаны подозреваемые в нападении на врачей больницы в Сестрорецке

Оперативники задержали предполагаемого организатора разбойного нападения на врачей больницы в Сестрорецке и двух его подельников, сообщает СКР.
Обновлено в 06:08
Энергетика

Цены на бензин перестали сдерживать

Правительство не стало продлевать соглашение с крупнейшими нефтяными компаниями о сдерживании оптовых и розничных цен на бензин, впервые достигнутое в ноябре прошлого года, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено в 03:27
Армия и оружие

Минобороны РФ: В ЦВО в 2019 году наберут на 8 тысяч меньше срочников

В Центральном военном округе (ЦВО) весной 2019 года число призывников срочной службы уменьшится на 15%.
Обновлено вчера в 06:38
Общество

В России выросла средняя зарплата

Средняя зарплата в целом по стране выросла на 5,5 процента за год, выяснили эксперты Avito.
Обновлено в 03:51
Происшествия

Жительница Омска заживо похоронила парня и заставила несовершеннолетнего сына снимать изнасилование на телефон

По итогу на изощрённую в пытках женщину Веру Бегун заведено 18 уголовных дел, но ей грозит всего до 20 лет лишения свободы.
Обновлено в 06:18
Политика

Украина запретила любое авиасообщение с Россией

Регулярное авиасообщение между Украиной и Россией было прекращено в октябре 2015 года по инициативе Киева.
Обновлено в 05:40
Политика

Кремль возмутили планы НАТО в Черном море

В Кремле негативно отнеслись к заявлению представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о подготовке пакета мер по сдерживанию РФ в Черноморском бассейне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:46
Происшествия

В Тюмени горит деревянный памятник архитектуры

Пожар произошел в строении, которое является памятником архитектуры, в Тюмени.
Обновлено в 03:34
Экономика

Премьер-министр Дмитрий Медведев прилетел в Пермь

В Перми прибыл премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 06:34
Происшествия

В Эфиопии будет опубликован отчет о причинах катастрофы Boeing 737 MAX

Обновлено в 02:52
Кино

Появился новый тизер к финальному сезону «Игры престолов»

В сети появился новый тизер к финальному сезону «Игры престолов» — Последствия.
Обновлено вчера в 11:34
Происшествия

В Академии Можайского в Петербурге прогремел взрыв

Обновлено вчера в 07:07
Политика

Ещё две женщины обвинили Байдена в неподобающем поведении

Ещё две американки обвинили бывшего вице-президента США Джо Байдена в неподобающем поведении. Об этом сообщает The New York Times.
Обновлено в 02:34
Авто

Путин откроет автозавод Mercedes-Benz в Подмосковье

Сегодня, 3 апреля, президент РФ Владимир Путин примет участие в церемонии открытия завода по сборке автомобилей Mercedes-Benz, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 00:23
Армия и оружие

Подразделения ПВО Балтфлота провели учения по отражению авиаудара

Подразделения ПВО Балтийского флота провели учения по отражению группового авиационного удара условного противника.
Обновлено в 03:28
Политика

Голикова расскажет в Госдуме о реализации нацпроектов

Вице-премьер Татьяна Голикова 3 апреля выступит в Госдуме в рамках «правительственного часа» с докладом об основных подходах в реализации нацпроектов «Демография», «Здравоохранение», «Наука» и «Образование».
Обновлено 01 апреля в 11:38
Культура

Юбилейный «Кинотавр» в Сочи впервые проведет форум киношкол

В программу смотра впервые включат форум киношкол, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе фестиваля.
Обновлено в 05:23
Политика

Режиссер Бортко выдвинулся кандидатом в губернаторы Петербурга от КПРФ

Режиссер, зампред комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко стал кандидатом в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ.
Обновлено в 05:34
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Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Считается одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всеx времён.
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Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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