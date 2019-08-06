Ранее сообщалось, что у футболиста диагностирована травма икроножной мышцы. Сроки восстановления форварда не разглашаются. В минувшем сезоне 32-летний Месси принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых забил 51 гол и отдал 22 результативные передачи.

Месси — о своей травме: хотел быть вместе с командой и фанатами в США

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