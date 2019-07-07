Футбол
Месси не вышел получать медаль на Кубке АмерикиSports.ru 06 июля в 17:55
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не присутствовал на церемонии награждения команды бронзовыми медалями Кубка Америки. Аргентинцы обыграли Чили (2:1) в матче за третье место. Месси был удален в первом тайме, а затем не вышел получать медаль.
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Мы не должны быть частью этой коррупции. Мы чувствовали недостаток уважения на протяжении всего Кубка Америки, мы могли бы достичь большего, но они нам не позволили быть в финале. Коррупция и судьи здесь не позволили болельщикам насладиться футболом.
— Лионель Месси, аргентинский футболистРИА Новости вчера в 02:40
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Месси бойкотировал церемонию награждения, обвинив организаторов Кубка Америки в коррупции
Sport24.ru06 июля в 18:18
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