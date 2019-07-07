Мы не должны быть частью этой коррупции. Мы чувствовали недостаток уважения на протяжении всего Кубка Америки, мы могли бы достичь большего, но они нам не позволили быть в финале. Коррупция и судьи здесь не позволили болельщикам насладиться футболом.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не присутствовал на церемонии награждения команды бронзовыми медалями Кубка Америки. Аргентинцы обыграли Чили (2:1) в матче за третье место. Месси был удален в первом тайме, а затем не вышел получать медаль.

Месси не вышел получать медаль на Кубке Америки

Политика Прямое авиасообщение прекращено между Грузией и Россией Вступает в силу запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией: с 8 июля рейсы прекращают как российские авиакомпании, так и грузинские.

Происшествия Два человека пострадали в результате ДТП в центре Москвы Два человека получили травмы в результате столкновения автомобиля и мотоцикла в центре Москвы.

Экономика СМИ узнали о планах ЕЭК обязать Россию вернуть продажу алкоэнергетиков Страны-участницы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) могут обязать Россию отменить запрет на производство и оборот слабоалкогольных энергетических напитков.

Экономика Рынок поддельных товаров класса люкс превысил легальный Компания Brandmonitor посчитали, что годовой оборот теневого сегмента рынка товаров люкс превысил легальный сегмент, сообщает газета «Коммерсантъ».

Политика Трамп ответил на критику британского посла в США Ранее сразу несколько газет опубликовали выдержки из сообщений, которые своему начальству отправлял посол Соединенного Королевства в США Ким Дэррок.

Общество Губернатор Сергей Носов поручил разобраться, кто и на каких правах установил неводы из резонансного видео Губернатор Магаданской области Сергей Носов на утреннем совещании в региональном правительстве с заместителями дал поручение проверить правильность и законность установки ставных неводов, на которые пожаловались губернатору в социальных сетях, - сообщает "Весьма" со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Технологии Япония создаст подлодки нового поколения В Японии начали разработку подводных лодок 29SS, которые придут на смену дизель-электрическим подлодкам (ДЭПЛ) класса «Сорю», созданным в 2009 году.

Общество Синоптики рассказали о погоде на предстоящую неделю в Москве Синоптики рассказали, что в первой половине предстоящей недели в Москве ожидаются грозы, а затем почти каждый день будут идти дожди.

Происшествия Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу "Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту: пятилетний мальчик, находящийся под опекой в многодетной семье в селе Юрьевском Мышкинского района, был обнаружен привязанным к столбу", - сказала собеседница.

Происшествия В Таджикистане четырнадцать заключенных насмерть отравились хлебом Четырнадцать заключенных отравились хлебом, который им раздали во время этапирования в колонию на юге Таджикистана, сообщили РИА Новости в Главном управлении по исполнению уголовных наказаний (ГУИУН) министерства юстиции страны.

Гаджеты Microsoft объяснила повторный анонс Windows 1985 года Несколько дней назад компания Microsoft спровоцировала множество обсуждений в интернете, разместив в микроблоге Twitter анонс Windows 1.0, выпущенной в 1985 году.

Общество Председатель комитета финансов мэрии Читы Андрей Кефер уволился Заместитель главы администрации Читы - председатель комитета финансов Андрей Кефер уволился, сообщил 8 июля на планёрке в мэрии и.о. сити-менеджера Читы Александр Сапожников.

Политика Трамп высказался о планах Ирана по ядерной программе Президент США Дональд Трамп высказался по поводу планов иранских властей, касающихся ядерной программы.

Политика «Рустави-2» приостановил вещание после оскорблений в адрес Путина Телеведущий Георгий Габуния в воскресенье, 7 июля, начал свою авторскую программу «P.S.» с оскорблений в адрес российского президента.

Происшествия Пропавший в 1941 году бомбардировщик нашли в Приморье В Приморском крае обнаружили пропавший в 1941 году бомбардировщик ДБ-3. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия «Ъ» стало известно, почему Михаилу Музраеву инкриминируют теракт В результате в четыре часа утра 10 июня этого года следователь местного ФСБ возбудил уголовное дело о совершении теракта-поджога, создающего опасность гибели человека, в целях дестабилизации деятельности органов власти, совершенного группой лиц по предварительному сговору (п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ).

Шоу-бизнес Тодоренко выложила новой фото со свадьбы в Италии Певица и телеведущая Регина Тодоренко выложила в соцсети новое фото со свадьбы в Италии. Вместе с Владом Топаловым они отдыхают в Сорренто.

Здоровье Опасную дозу употребления молочных продуктов назвал Минздрав Заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Дарья Халтурина рассказала, что в взрослым людям необходимо употреблять 200 граммов молочных продуктов в сутки, сообщает "Российская газета".

Происшествия Три человека погибли при взрыве бензовоза на Урале В Свердловской области бензовоз съехал в кювет и взорвался. Три человека погибли, еще шесть пострадали.

Происшествия В Бурятии туристы пострадали во время камнепада Туристы получили переломы из-за неожиданно начавшегося камнепада В воскресенье в Тункинском районе Бурятии травмы получили два туриста.

Политика В Абхазии и Южной Осетии прокомментировали резолюцию ОБСЕ В Сухуме считают однобокой и ангажированной принятую в ОБСЕ резолюцию с призывом к России отменить своё решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.

Экономика В Росстате назвали самые подорожавшие по итогам 2018 года продукты По итогам 2018 года самыми подорожавшими продуктами стали пшено и капуста, цены на них поднялись на 73,6% и 72,8%, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон и принца Уильяма осудили после крестин сына Меган Маркл На общем фото присутствовали отец принца Гарри - Чарльз - с женой Камиллой, мать Меган Маркл Дория, две сестры покойной принцессы Дианы - леди Сара Маккоркодейл и леди Джейн Феллоуз, и принц Уильям с супругой.

Происшествия Названа новая версия исчезновения малайзийского Boeing MH370 Как передавало ИА REGNUM, самолет Boeing 777, выполнявший рейс MH370 «Куала-Лумпур — Пекин», исчез с радаров 8 марта 2014 года.