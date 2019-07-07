Футбол
Месси бойкотировал церемонию награждения после матча с ЧилиСпорт-Экспресс вчера в 19:09
Форвард сборной Аргентины Лионель Месси не пришел на церемонию награждения после матча за третье место на Кубке Америки против сборной Чили (2:1). В этом матче он был удален.
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Мы не должны быть частью этой коррупции. Мы чувствовали недостаток уважения на протяжении всего Кубка Америки, мы могли бы достичь большего, но они нам не позволили быть в финале. Коррупция и судьи здесь не позволили болельщикам насладиться футболом.
— Лионель Месси, аргентинский футболистРИА Новости 02:40
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Месси бойкотировал церемонию награждения, обвинив организаторов Кубка Америки в коррупции
Sport24.ruвчера в 18:18
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В Нюрбургринге замечен прототип Toyota Yaris нового поколения
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