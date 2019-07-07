Футбол

Месси не вышел получать медаль на Кубке АмерикиSports.ru вчера в 17:55

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не присутствовал на церемонии награждения команды бронзовыми медалями Кубка Америки. Аргентинцы обыграли Чили (2:1) в матче за третье место. Месси был удален в первом тайме, а затем не вышел получать медаль.
Читать в источнике
Лионель Месси
Мы не должны быть частью этой коррупции. Мы чувствовали недостаток уважения на протяжении всего Кубка Америки, мы могли бы достичь большего, но они нам не позволили быть в финале. Коррупция и судьи здесь не позволили болельщикам насладиться футболом.
— Лионель Месси, аргентинский футболистРИА Новости 02:40

Подробнее о событии

Месси отказался от участия в церемонии награждения, обвинив организаторов Кубка Америки в коррупции

Матч ТВвчера в 18:31

Месси: коррупция и арбитры не позволяют болельщикам насладиться футболом

Чемпионатвчера в 20:47

Месси проигнорировал церемонию награждения сборной Аргентины

Газета.Ruвчера в 19:00

Месси бойкотировал церемонию награждения, обвинив организаторов Кубка Америки в коррупции

Sport24.ruвчера в 18:18

Месси отказался получать медаль Кубка Америки в знак протеста против судейства

ТАССвчера в 18:29

Лионель Месси: «Коррупция и судьи не позволили Аргентине выйти в финал. Мы не должны быть частью этого»

Sports.ruвчера в 18:06

Лионель Месси: «Коррупция и арбитры портят футбол»

Спорт-Экспрессвчера в 18:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 22:31, Вашингтон
Происшествия

Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки

Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 08:45
Общество

Названы регионы России с самыми высокими доходами населения

Для расчетов в исследовании было использовано соотношение среднедушевого месячного дохода в регионе и стоимости фиксированного набора товаров и услуг в 2018 году.
Обновлено в 22:05
Футбол

Месси могут отстранить от игр за сборную на два года

Обновлено в 16:35
Футбол

Дани Алвес был признан лучшим игроком на Кубке Америки

Победу в игре со счётом 3:1 одержали хозяева турнира. Защитник сборной Бразилии Дани Алвес признан лучшим игроком турнира.
Обновлено в 20:48
Политика

«Рустави-2» приостановил вещание после оскорблений в адрес Путина

Телеведущий Георгий Габуния в воскресенье, 7 июля, начал свою авторскую программу «P.S.» с оскорблений в адрес российского президента.
Обновлено в 19:25
Политика

ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»

Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:17
Здоровье

Врачам Алтайского края будут оплачивать аренду жилья и снизят ипотеку

Кадровую проблему власти постепенно решат Оплата аренды жилья и сниженный процент по ипотеке – все это смогут получить молодые алтайские врачи, если переедут работать в муниципалитеты.
Обновлено в 21:11
Здоровье

Врачи рассказали о пользе грибов

В свою очередь, президент научного общества гастроэнтерологов России, профессор Леонид Лазебник отметил, что польза грибов зависит от того, где они растут.
Обновлено в 20:14
Технологии

Япония создаст подлодки нового поколения

В Японии начали разработку подводных лодок 29SS, которые придут на смену дизель-электрическим подлодкам (ДЭПЛ) класса «Сорю», созданным в 2009 году.
Обновлено в 10:49
Происшествия

Два человека пострадали в результате ДТП в центре Москвы

Два человека получили травмы в результате столкновения автомобиля и мотоцикла в центре Москвы.
Обновлено в 21:56
Кино

20-летний актер Disney умер от приступа во сне

Обновлено в 05:40
Технологии

«Передовая» сборка F-35 попала на видео

Обновлено в 17:20
Экономика

Работников начнут страховать по принципу ОСАГО

В России могут изменить систему расчета взносов в Фонд социального страхования (ФСС), взяв за основу систему бонус-малус.
Обновлено в 13:30
Происшествия

Под Ярославлем обнаружили привязанного к столбу пятилетнего мальчика

Представители органов опеки обнаружили в Мышкинском районе Ярославской области пятилетнего мальчика из приемной семьи, привязанного к столбу.
Обновлено в 11:00
Политика

Берлин признал необходимость «Северного потока - 2»

Министр экономики Германии Петер Альтмайер заявил, что ФРГ нуждается в газопроводе "Северный поток — 2". Об этом сообщает Bild.
Обновлено в 21:56
Происшествия

Петербург прощается с погибшими в Баренцевом море подводниками

Ранее стало известно, что Петербург окажет материальную помощь семьям погибших моряков-подводников.
Обновлено вчера в 04:20
Происшествия

Упал в канал: в Mercedes GL было десять человек, пятеро погибли

В машине находились десять человек, пятеро из них погибли.
Обновлено в 11:29
Шоу-бизнес

Фото: Пользователи соцсетей нашли грудь у Полины Гагариной

Подписчики Полины Гагариной на одной из пляжных фотографий певицы наконец разглядели грудь.
Обновлено в 12:34
Кино

В Германии умер продюсер Артур Браунер

В Берлине в возрасте 100 лет умер продюсер Артур Браунер. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на его племянницу.
Обновлено в 17:34
Наука

Российские геологи выяснили, как ведут себя газовые гидраты в условиях глобального потепления

Обновлено вчера в 10:17
Политика

Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации

Парламентская ассамблея Совета Европы рассчитывает на полное и всестороннее сотрудничество с Россией по всем направлениям требований, заявила председатель ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье на пленарном заседании.
Обновлено в 11:00
Политика

Россия приостанавливает авиасообщение с Грузией

Уже 21 июня для обеспечения безопасности российских граждан президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете пассажирского авиасообщения с Грузией с 8 июля.
Обновлено в 17:01
Армия и оружие

Украина заметила активность российских подлодок в Босфоре

Украина обнаружила активность российских подлодок в Босфорском проливе, заявил представитель генштаба ВСУ Леонид Залюбовский, пишет "Укринформ".
Обновлено в 07:23
Общество

Губернатор Сергей Носов поручил разобраться, кто и на каких правах установил неводы из резонансного видео

Губернатор Магаданской области Сергей Носов на утреннем совещании в региональном правительстве с заместителями дал поручение проверить правильность и законность установки ставных неводов, на которые пожаловались губернатору в социальных сетях, - сообщает "Весьма" со ссылкой на пресс-службу главы региона.
Обновлено в 21:55
Политика

Прямой телемост состоится между Россией и Украиной

Телеканалы России и Украины проведут двухчасовой телемост с участием граждан двух стран.
Обновлено в 18:41
Энергетика

«Это катастрофа»: сланцевики сожгли миллиарды долларов, но проиграли России

В попытках потеснить Россию на глобальном газовом рынке американские сланцевые компании потратили миллиарды долларов, а теперь столкнулись с острейшим инвестиционным и производственным кризисом.
Обновлено вчера в 01:00
Происшествия

Мутко потребовал уволить спасавшего свой дом от наводнения чиновника

Вице-премьер, глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко потребовал уволить главу Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова.
Обновлено в 06:52
Политика

Рейтинг Дональда Трампа достиг рекордно высокого уровня

До рекордно высокого уровня — 59% — выросла и доля тех, кто выступает против импичмента Дональда Трампа.
Обновлено в 12:55
Происшествия

Дебош Паука из «Коррозии металла» в аэропорту попал на видео

Обновлено в 15:05
Происшествия

У берегов Индонезии произошло мощное землетрясение

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7.0.
Обновлено в 11:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное