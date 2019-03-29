Футбол

Месси не включил Роналду в свой список лучших игроков мираРоссийская газета 12:34

"Лучшими футболистами мира являются Килиан Мбаппе, Неймар, Эден Азар, Луис Суарес и Серхио Агуэро", - приводят испанские СМИ слова Месси, который также не стал называть и себя.
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