Футбол
Месси не верит в победу Аргентины в Кубке АмерикиМатч ТВ 01:37
Нападающий сборной Аргентины и «Барселоны» Лионель Месси не верит, что его национальная команда способна выиграть Кубок Америки в этом году.
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Мне хочется завоевать трофей со сборной больше для Месси, чем для себя. Надеюсь это получится сделать. Мы мечтаем о триумфе на Кубке Америки. Мы очень давно не побеждали на этом турнире, что приносит боль Месси и всем нам.
— Серхио Агуэро, аргентинский футболистSport24.ru 02:35
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