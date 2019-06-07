Месси не верит в победу Аргентины в Кубке АмерикиМатч ТВ 01:37

Мне хочется завоевать трофей со сборной больше для Месси, чем для себя. Надеюсь это получится сделать. Мы мечтаем о триумфе на Кубке Америки. Мы очень давно не побеждали на этом турнире, что приносит боль Месси и всем нам.

Нападающий сборной Аргентины и «Барселоны» Лионель Месси не верит, что его национальная команда способна выиграть Кубок Америки в этом году.

Месси не верит в победу Аргентины в Кубке Америки

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