Футбол
Месси пропустит матч 1-го тура Примеры с «Атлетиком»Чемпионат 13:23
Капитан «Барселоны» Лионель Месси не примет участия в матче 1-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком», сообщает Sport.es. 32-летний форвард всё ещё не восстановился после травмы икроножной мышцы.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 17:13, Ашберн
Футбол
ЦСКА интересуется полузащитником «Монако»
ЦСКА проявляет интерес к 23-летнему полузащитнику «Монако» и сборной Марокко Юссефу Аит-Беннассеру, сообщает Чемпионат.
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Футбол
«Спартак» сыграет с «Брагой» за выход в групповой этап Лиги Европы
В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы португальская "Брага" на своем поле обыграла датский "Брондбю" со счетом 3:1. У победителей встречи голами отметились Жоау Палинья (19-я минута), Андре Орта (41) и Паулинью (67).
Обновлено в 16:45
Происшествия
Пилот аварийного А321 объяснил, почему не выпустил шасси
Пилот совершившего аварийную посадку в Подмосковье самолёта А321 Дамир Юсупов не стал выпускать шасси, чтобы как можно мягче посадить судно.
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Вторым по значимости кредитором Соединенных Штатов стал Китай, вложивший в трежерис 1 трлн 112,5 млрд долларов, что на 2,3 млрд больше конца мая этого года.
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Политика
Александр Онищенко: СБУ обнародовала видео задержания Юрия Грымчака
На сайте издания «Голос Правды» опубликована новая запись народного депутата Верховной Рады VII и VIII созывов Александра Онищенко: 🎥 Служба безопасности Украины опубликовала кадры, снятые при задержании замглавы МинВОТ Юрия Грымчака 👉 СБУ обнародовала видео задержания Юрия Грымчака У подозреваемого изъяли пачки долларов в полиэтиленовых пакетах Вы можете прочитать эту запись в Facebook автора.
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Экипаж аварийного Airbus внесен в список «Миротворца»
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Происшествия
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Находившийся в международном розыске один из крупнейших нелегальных торговцев оружием в мире бельгиец Жак Месье, которого считают причастным к поставкам оружия участникам почти всех крупных конфликтов последних 30 лет, был задержан в Португалии, власти Бельгии планируют запросить его экстрадицию, сообщила в четверг бельгийская федеральная полиция.
Обновлено в 16:06
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Покупка лекарства больному сыну обернулась уголовным делом для матери
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Обновлено в 16:03
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Армия и оружие
Украинские каратели раскритиковали «домики от Зеленского»
Модульные домики для солдат ВСУ, которые с помпой представили Зеленскому, оказались абсолютно непригодны для использования на фронте.
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Общество
Любовь Соболь прекратила голодовку
Любовь Соболь, незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, прекратила голодовку, объявленную в знак протеста против отказа в регистрации.
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Могилу звезды «Служебного романа» Людмилы Ивановой разграбили
Три года назад ушла из жизни народная артистка России Людмила Иванова.
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Захарова пояснила слова Лаврова о Курильских островах
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Два самолета из Российской Федерации прибыли 14 августа в Центральноафриканскую Республику.
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Шоу-бизнес
Меган Маркл позировала с Кейт Миддлтон на обложке журнала
Меган и Гарри поженились в мае прошлого года. Недавно супруги поделились подробностями торжества, о которых никто не знал раньше.
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«Астана» вышла в следующий раунд Лиги Европы
В первой встрече команда из Казахстана была сильнее соперника со счетом 5:1 и, таким образом, прошла в следующий раунд турнира.
Обновлено в 15:55
Футбол
«Пюник» Тарханова разгромно проиграл «Вулверхэмптону» и вылетел из ЛЕ
Армянский футбольный клуб «Пюник», возглавляемый российским специалистом Александром Тархановым, потерпел разгромное поражение от английского «Вулверхэмптон Уондерерс» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.
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Автомобиль врезался в остановку на Старой площади в Москве
Легковой автомобиль Skoda вылетел на остановку общественного транспорта в центре Москвы по адресу: Старая площадь, дом 2.
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Число обращений граждан, проживающих недалеко от очагов лесных пожаров, за медицинской помощью в этом году не превышает среднестатистических показателей 2018 года.
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В команде Зеленского разработают план по возвращению Крыма и Донбасса
Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по реинтеграции Крыма и Донбасса.
Обновлено в 10:32
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Путин перенес саммиты ШОС и БРИКС из Челябинска в Петербург
Президент Владимир Путин подписал указ о переносе запланированных на 2020 год саммитов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС из Челябинска в Санкт-Петербург.
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