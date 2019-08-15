Футбол

Месси пропустит матч 1-го тура Примеры с «Атлетиком»Чемпионат 13:23

Капитан «Барселоны» Лионель Месси не примет участия в матче 1-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком», сообщает Sport.es. 32-летний форвард всё ещё не восстановился после травмы икроножной мышцы.
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