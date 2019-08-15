Футбол

Месси не сыграет в матче 1-го тура Ла Лиги против «Атлетика»Sports.ru 14:07

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси пропустил тренировку команды и не сыграет в матче 1-го тура чемпионата Испании против «Атлетика». Информацию подтвердил главный тренер каталонцев Эрнесто Вальверде. «Мы не станет рисковать никем из наших игроков, особенно Лео», – сказал Вальверде.
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Месси не сыграет с «Атлетиком» матче 1-го тура чемпионата Испании

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