Футбол
Месси не сыграет в матче 1-го тура Ла Лиги против «Атлетика»Sports.ru 14:07
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси пропустил тренировку команды и не сыграет в матче 1-го тура чемпионата Испании против «Атлетика». Информацию подтвердил главный тренер каталонцев Эрнесто Вальверде. «Мы не станет рисковать никем из наших игроков, особенно Лео», – сказал Вальверде.
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