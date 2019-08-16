Нападающий «Барселоны» Лионель Месси пропустит матч 1-го тура чемпионата Испании против «Атлетика». В последний раз каталонский клуб проводил первый тур Ла Лиги без Месси в составе в 2009 году, сыграв против хихонского «Спортинга».

Месси не сыграет в 1-м туре Ла Лиги впервые за 10 лет

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