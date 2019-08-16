Футбол
Месси не сыграет с «Атлетиком» в матче 1-го тура чемпионата ИспанииСоветский спорт вчера в 14:22
Как сообщает Sport.es, аргентинский нападающий, продолжающий восстанавливаться после повреждения икроножной мышцы, пропустил вечернюю тренировку каталонской команды и не будет включен в заявку на матч 1-го тура Ла Лиги с Атлетиком из Бильбао.
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