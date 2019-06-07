Футбол

Месси не считает Аргентину фаворитом Кубка АмерикиSport.ru вчера в 12:14

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о том, видит ли он аргентинскую команду фаворитом стартующего этим летом Кубка Америки. Турнир пройдёт в Бразилии, стартовый матч намечен на 14 июня.
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Серхио Агуэро
Мне хочется завоевать трофей со сборной больше для Месси, чем для себя. Надеюсь это получится сделать. Мы мечтаем о триумфе на Кубке Америки. Мы очень давно не побеждали на этом турнире, что приносит боль Месси и всем нам.
— Серхио Агуэро, аргентинский футболистSport24.ru 02:35

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