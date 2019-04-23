Футбол
Месси не попал в стартовый состав «Барселоны» на матч против «Алавеса»Матч ТВ 14:48
«Барселона» опубликовала стартовый состав команды на игру 34-го тура чемпионата Испании с «Алавесом». Форвард сине-гранатовых Лионель Месси остался в запасе.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 16:17, Ашберн
Авто
В Россию везут хот-хэтч Hyundai i30 N
Обновлено в 07:22
Политика
Украина отметила смену тона России по задержанным морякам
Замглавы украинского МИДа Елена Зеркаль заявила, что российская сторона поменяла тон разговора по делу задержанных моряков в Керченском проливе.
Обновлено в 15:53
Энергетика
Белоруссия заявила о приостановке экспорта нефти
Белоруссия "вынужденно приостановила" экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти, сообщил журналистам заместитель гендиректора Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.
Обновлено в 06:06
Происшествия
ФСБ предотвратила теракты в Махачкале и Грозном
Обновлено в 10:41
Общество
Великий герцог Люксембурга Жан умер
Великий герцог Люксембурга Жан скончался в возрасте 98 лет. Об этом сообщает Lessentiel со ссылкой на великого герцога Люксембурга Анри.
Обновлено в 02:48
Происшествия
В Москве восстановлено движение поездов на «синей» ветке
Ранее во вторник 23 апреля движение поездов было приостановлено на "синей" ветке от "Курской" до "Партизанской" из-за инцидента с пассажиром.
Обновлено в 15:53
Общество
Суд впервые вынес штраф по закону о неуважении к власти
Как сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале, такое решение было вынесено впервые после вступления в силу закона о неуважении к власти.
Обновлено в 13:33
Происшествия
Бастрыкин объяснил мотивы керченского стрелка
18-летний студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков, открывший стрельбу в учебном заведении, мог решиться на преступления в связи с унижением со стороны сокурсников из-за его неспособности купить одежду известных брендов.
Обновлено в 16:05
Политика
Порошенко разработал стратегию выдвижения кандидатов в депутаты Рады
«Была озвучена позиция, что теперь при наборе в команду будет проводиться праймериз среди тех, кто захочет стать членами нашей команды», — пояснил глава фракции БПП в Раде.
Обновлено в 14:57
Здоровье
Минздрав считает необходимым создать новую культуру отношения к здоровью
Пятая Всероссийская неделя охраны труда проходит с 22 по 26 апреля в Главном медиацентре Сочи.
Обновлено в 13:52
Культура
Умер создатель клипов Киркорова и Ветлицкой Сергей Дубровский
Сегодня, 23 апреля, скончался советский, российский оператор Сергей Дубровский.
Обновлено в 14:59
Общество
Москвичей предупредили о возможных штормах и ураганах в мае
Из-за вторжения холодных воздушных масс из Арктики в столичный регион в мае и июне могут прийти ураганы и штормовые ветра, сообщил заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук (РАН) Владимир Семенов.
Обновлено в 00:47
Футбол
«Ювентус» отказался от защитника «Реала» Марсело
Туринский "Ювентус" отказался от покупки 30-летнего бразильского защитника мадридского "Реала" Марсело, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:36
Происшествия
СК показал последствия пожаров в Забайкалье
Следственный комитет РФ опубликовал видео осмотра районов в Забайкальском крае, которые пострадали от природных пожаров.
Обновлено в 11:51
Авто
Peugeot и Citroen отзывают в России более 10 тысяч автомобилей
Официальное представительство марки в России — ООО «ПЕЖО СИТРОЕН РУС» — объявило об отзыве 10 335 автомобилей моделей Citroen C1 и Peugeot 107, реализованных с февраля 2006 года по август 2015 года.
Обновлено в 05:53
Общество
Путин одобрил строительство парка в формате «Зарядья» в Петербурге
Президент России Владимир Путин одобрил идею создания парковой зоны на берегу Невы напротив стрелки Васильевского острова в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 12:12
Происшествия
Во французском Версале произошел сильный пожар
Обновлено в 13:33
Армия и оружие
Путин принял участие в церемонии закладки двух фрегатов в Петербурге
Президент России Владимир Путин во вторник на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге принял участие церемонии закладки военных кораблей.
Обновлено в 07:50
Политика
МИД Литвы призвал запретить въезд в страну Лепсу
Представитель Министерства иностранных дел Литвы по печати Раса Якилайтене рассказала, что внешнеполитическое ведомство направило запрос в Министерство внутренних дел с просьбой запретить въезд в страну российскому певцу Григорию Лепсу.
Обновлено в 11:16
Авто
Toyota собирается выпустить совершенно новый кроссовер
Toyota имеет большие планы на ближайшее время и собирается представить 12 новых и обновленных моделей в течение трех лет.
Обновлено в 03:57
Финансы
Рост ставок по вкладам вдвое сократил приток денег в инвестфонды
Средняя же доходность открытых ПИФов, почти все активы которых приходятся на розничных инвесторов, напротив, за год упала с 9,4 до 7,3%. При инфляции 4,3% за 2018 год паевые инвестфонды становятся не намного более доходными, чем банковские вклады.
Обновлено в 08:02
Политика
Глава Ростова Виталий Кушнарев ушел в отставку
Решение об отставке приняли депутаты на 35-м заседании Ростовской-на-Дону городской Думы 23 апреля.
Обновлено в 08:06
Игры
Нейросети улучшили текстуры Fallout: New Vegas в четыре раза
Обновлено в 05:25
Спорт
Фигурист Максим Ковтун объявил о завершении карьеры
Четырехкратный чемпион России Максим Ковтун заявил о завершении карьеры, передает РИА "Новости". Летом фигуристу исполнится 24 года.
Обновлено в 07:08
Экономика
Сбербанк войдёт в капитал Rambler Group
В конце прошлой недели стало известно, что ПАО «Сбербанк России» договорилось с Rambler Group об условиях вхождения в капитал.
Обновлено вчера в 08:39
Общество
В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц
К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.
Обновлено в 04:22