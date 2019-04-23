Месси не попал в стартовый состав «Барселоны» на матч против «Алавеса»Матч ТВ 14:48

«Барселона» опубликовала стартовый состав команды на игру 34-го тура чемпионата Испании с «Алавесом». Форвард сине-гранатовых Лионель Месси остался в запасе.

Месси не попал в стартовый состав «Барселоны» на матч против «Алавеса»

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