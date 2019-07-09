Футбол
Месси не попал в символическую сборную Кубка АмерикиPravda.Ru 03:15
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не попал в состав символической сборной Кубка Америки, завершившегося в воскресенье. Несмотря на то, что аргентинцы заняли третье место на турнире, от этой команды в сборной всего один представитель - бывший полузащитник "Зенита" Леандро Паредес.
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Экс-игрок «Зенита» Паредес вошел в сборную Кубка Америки по версии Opta, Месси — нет
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В символической сборной Кубка Америки только один аргентинец. Это бывший игрок «Зенита»
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Паредес – единственный представитель Аргентины в символической сборной Кубка Америки по версии Opta
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Алисон, Дани Алвес и Паредес – в символической сборной Кубка Америки по версии Opta
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