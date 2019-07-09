Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не попал в состав символической сборной Кубка Америки, завершившегося в воскресенье. Несмотря на то, что аргентинцы заняли третье место на турнире, от этой команды в сборной всего один представитель - бывший полузащитник "Зенита" Леандро Паредес.

Месси не попал в символическую сборную Кубка Америки

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