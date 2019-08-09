Футбол
Месси назвали автором лучшего гола прошедшего сезонаМосковский Комсомолец 21:52
Как говорится в сообщении пресс-службы УЕФА, лучший гол сезона -2018/19 был забит аргентинцем в ворота английского "Ливерпуля" со штрафного удара в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. За последние пять лет УЕФА уже в третий раз называет Месси автором лучшего гола в сезоне.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 23:31, Ашберн
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Отключения электричества затронули большую часть Великобритании
Масштабное отключение электричества затронуло большую часть Великобритании, 9 августа передаёт агентство Reuters.
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Врач назвала самые вредные и опасные сорта сыра
Сыры дорблю, рокфор, горгонзола, камамбер и бри являются самыми опасными для здоровья.
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В Сети появились первые снимки обновленного рамного внедорожника SsangYong Rexton.
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Общество
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Дочь Кейт Миддлтон показала язык на публике
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Обновлено вчера в 06:54
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В Москве открылась выставка возлюбленной Сердюкова Евгении Васильевой
В Москве открылась выставка возлюбленной Сердюкова Евгении Васильевой Фигурантка уголовного дела "Оборонсервиса" представила публике работы из бронзы и абстрактную живопись.
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Вилли Токарева похоронили в Москве
Напомним, в среду сообщалось, что певец Вилли Токарев будет похоронен 9 августа на Калитниковском кладбище в Москве.
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Китайский луноход «Юйту-2» проехал 271 метр по обратной стороне Луны
Обновлено вчера в 01:30
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В ООН осудили санкции США в отношении Венесуэлы
Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет считает, что новые санкции США в отношении Венесуэлы негативно скажутся на основных правах венесуэльцев и могут усугубить экономический кризис в стране.
Обновлено вчера в 12:58
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Помпео заявил о сближении позиций Турции и США по Сирии
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил о сближении позиций Соединенных Штатов и Турции на переговорах по Сирии.
Обновлено в 14:57
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В США Дмитрия Андрейченко обвинили в угрозах совершить теракт
Прокуратура американского округа Грин (штат Миссури) в пятницу предъявила 20-летнему Дмитрию Андрейченко обвинения в угрозах совершить террористический акт.
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