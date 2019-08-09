Футбол

Месси назвали автором лучшего гола прошедшего сезонаМосковский Комсомолец 21:52

Как говорится в сообщении пресс-службы УЕФА, лучший гол сезона -2018/19 был забит аргентинцем в ворота английского "Ливерпуля" со штрафного удара в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. За последние пять лет УЕФА уже в третий раз называет Месси автором лучшего гола в сезоне.
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Гол Месси в ворота «Ливерпуля» - лучший гол сезона-2018/19. ВИДЕО

Sport.ru08:29

Месси признан автором лучшего гола в минувшем сезоне (видео)

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Гол Месси со штрафного в ворота «Ливерпуля» признан лучшим в прошедшем сезоне ЛЧ

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Гол Месси со штрафного в ворота «Ливерпуля» признан лучшим в сезоне-2018/19 по версии УЕФА

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Месси - автор лучшего гола сезона-2018/19

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Гол Месси со штрафного «Ливерпулю» назван лучшим в сезоне-2018/19

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Гол Месси «Ливерпулю» – лучший в турнирах УЕФА по итогам сезона

Sports.ru07:57
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