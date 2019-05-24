Футбол
Месси назвал мистикой поражение от «Ливерпуля» в Лиге чемпионовАргументы и Факты 16:18
Каталонский клуб вылетает из турнира два года подряд, в прошлый раз футболисты «Барселоны» проиграли «Роме», а в этот раз – «Ливерпулю». По словам Месси, это просто мистика и такого не должно быть.
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Музыка
Эрнст объявил победителей шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 18:07
Происшествия
Более 20 заключенных погибли в ходе беспорядков в колонии в Венесуэле
По меньшей мере 23 заключенных были убиты, а 20 работников пенитенциарного учреждения получили ранения в результате беспорядков колонии в городе Акаригуа на северо-западе Венесуэлы, пишет La Nación.
Обновлено в 14:43
Общество
Умер нобелевский лауреат Марри Гелл-Манн
В США на 90-м году жизни умер нобелевский лауреат по физике Марри Гелл-Манн. Об этом сообщила пресс-служба Института Санта-Фе.
Обновлено в 17:20
Общество
БДСМ-флешмоб устроили выпускники школы во Владивостоке
Выпускники школы № 74 во Владивостоке устроили флешмоб в БДСМ-костюмах. Об этом 24 мая сообщает портал vl.ru.
Обновлено в 04:21
Общество
Первый российский круизный лайнер «Петр Великий» спустили на воду
На судостроительном заводе «Лотос» под Астраханью спустили на воду первый российский круизный пассажирский речной лайнер проекта PV300VD, сообщается на сайте Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).
Обновлено в 11:01
Происшествия
Число пострадавших от взрыва в Лионе выросло до 13
Число пострадавших при взрыве в Лионе выросло до 13 человек. Ими занимаются экстренные службы, передает телеканал BFM TV.
Обновлено в 14:22
Культура
Алсу впервые прокомментировала победу своей дочери в шоу «Голос. Дети»
Артистка уверена, что эта история должна «хорошо закончиться».
Обновлено 22 мая в 07:14
Гаджеты
Опять не везет. Из смартфонов Huawei исчезнет важная деталь
С одной стороны, можно вспомнить, что множество смартфонов выпускаются без таких слотов расширения, однако в случае с Huawei это означает, что компании придется как минимум заниматься перекомпоновкой узлов на плате, а также - возможно - вынужденно увеличивать минимальный объем постоянной памяти, доступной пользователю.
Обновлено в 09:31
Шоу-бизнес
Татьяна Навка в Каннах очаровала своей элегантностью Антонио Бандераса
Фигуристка Татьяна Навка и знаменитый актер Антонио Бандерас весело провели время на ежегодном благотворительном балу amfAR, который был организован для сбора средств на исследования способов борьбы со СПИДом.
Обновлено в 00:10
Авто
Посмотрите, как выглядит Tesla с пробегом 725 000 километров
Обновлено в 07:21
Общество
В Южно-Сахалинске прошел форум по безопасности при пересечении трассы нефтегазопроводов
Сегодня в Южно-Сахалинске прошел форум, посвященный безопасной организации работ при пересечении трассы нефтегазопроводов "Сахалин Энерджи".
Обновлено в 05:27
Футбол
Месси станет обладателем «Золотой бутсы»
Обновлено в 17:26
Общество
Извержение вулкана на Бали отменило несколько авиарейсов
Сразу несколько авиарейсов отменили в международном аэропорту Денпасар из-за большого выброса лавы и пепла.
Обновлено в 15:16
Армия и оружие
Трамп отправит 1500 военных на Ближний Восток
Президент США Дональд Трамп намерен отправить 1500 американских солдат на Ближний Восток в качестве защитной меры на фоне усиления напряжения с Ираном.
Обновлено в 13:14
Музыка
Нетребко и Эйвазов отменили выступление на Дворцовой из-за болезни
Народная артистка России Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов не примут участие в концерте «Классика на Дворцовой» по причине болезни.
Обновлено в 08:04
Хоккей
Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ
Сборная России встретится с командой Финляндии в полуфинале ЧМ-2019. В четвертьфинале россияне переиграли США (4:3).
Обновлено вчера в 16:29
Армия и оружие
Армия Сирии за сутки уничтожила в провинции Хама около 350 террористов
Сирийская армия в ходе отражения атак боевиков группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ) за сутки уничтожила около 360 террористов, шесть танков и БМП в юго-западной части Идлибской зоны деэскалации в провинции Хама.
Обновлено в 15:53
Футбол
Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч с «Ниццей»
Стал известен стартовый состав "Монако" на матч 38-го тура чемпионата Франции против команды "Ницца", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:59
Гаджеты
OnePlus возвращает смартфоны OnePlus 7 Pro из-за рубежа в Китай
Ажиотажные продажи и дефицит OnePlus 7 Pro заставили компанию возвращать отправленные за пределы Китая смартфоны, чтобы удовлетворить спрос.
Обновлено в 14:32
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги голосования
Организаторы музыкального конкурса «Евровидение-2019» пересмотрели итоги голосования. Об этом сообщается на сайте конкурса.
Обновлено 22 мая в 21:25
Политика
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила об отставке
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уйдёт в отставку с поста лидера Консервативной партии 7 июня.
Обновлено в 08:56
Общество
В Подмосковье раньше срока пошли летние грибы
Все в этом году появляется раньше на две-три недели, - сказал Вишневский.
Обновлено в 05:44
Кино
Российский фильм «Дылда» получил приз на Каннском кинофестивале
Обновлено в 15:13
Финансы
Объёмы обналичивания в I квартале сократились в 2,3 раза
В I квартале 2019 года объёмы обналичивания в банковской системе России сократились в 2,3 раза в годовом выражении и составили всего 26,8 млрд рублей.
Обновлено в 10:40
Футбол
Рамос задумался об уходе из «Реала»
Обновлено в 07:29
Происшествия
В Москве жильцов загоревшегося дома эвакуировали
В Москве загорелась кровля жилого дома. Как сообщили в пресс-службе столичного МЧС, жильцы были эвакуированы.
Обновлено в 18:06
Происшествия
Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области
В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено в 07:50