Футбол
Месси назвал мистикой поражение от «Ливерпуля» в Лиге чемпионовАргументы и Факты вчера в 16:18
Каталонский клуб вылетает из турнира два года подряд, в прошлый раз футболисты «Барселоны» проиграли «Роме», а в этот раз – «Ливерпулю». По словам Месси, это просто мистика и такого не должно быть.
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Лионель Месси: Еще пытаемся оправиться от поражения «Ливерпулю», по крайней мере, я
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