Футбол

Месси назвал мистикой поражение от «Ливерпуля» в Лиге чемпионовАргументы и Факты вчера в 16:18

Каталонский клуб вылетает из турнира два года подряд, в прошлый раз футболисты «Барселоны» проиграли «Роме», а в этот раз – «Ливерпулю». По словам Месси, это просто мистика и такого не должно быть.
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Месси провёл встречу с президентом «Барселоны» у себя дома

Чемпионат02:16

Лионель Месси: «Вылет из ЛЧ не заставил меня думать об уходе из „Барселоны“. Я не обещал взять кубок»

Sports.ruвчера в 16:21

Месси назвал виновных в поражении от «Ливерпуля»

Газета.Ruвчера в 14:42

Лионель Месси: «Вальверде не в чем обвинить»

Спорт-Экспрессвчера в 15:12

Лионель Месси: «Хочу остаться в „Барселоне“, несмотря на все разочарования»

Матч ТВвчера в 15:49

Месси: «После поражения от „Ливерпуля“ не думал об уходе из „Барселоны“»

Sport24.ruвчера в 11:51

Лионель Месси: Еще пытаемся оправиться от поражения «Ливерпулю», по крайней мере, я

Советский спортвчера в 14:53
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Музыка

Эрнст объявил победителя шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 17:38
Политика

Глава Генштаба ВСУ назвал Крым «плохим остатком СССР»

Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Украины Руслан Хомчак в беседе с УНИАН назвал Крым «плохим остатком СССР».
Обновлено вчера в 21:36
Экономика

Россияне постеснялись покупать презервативы

Россияне стали реже покупать презервативы.
Обновлено вчера в 08:01
Шоу-бизнес

Настя Каменских и Потап сыграли свадьбу

Популярные исполнители Анастасия Каменских и Алексей Потапенко (Потап) стали мужем и женой 23 мая, сообщает «Утро.ру».
Обновлено 23 мая в 11:38
Экономика

Россиян предупредили о резком росте цен на продукты

Цены в магазинах в ближайшее время могут заметно вырасти из-за высоких тарифов на безналичную оплату (эквайринг).
Обновлено вчера в 03:41
Политика

Депутат из Сургута задекларировал 10 самолетов и 29 квартир

Доходы сургутского депутата в прошлом году составили 33,5 млн рублей. Он стал самым состоятельным депутатом в Сургуте.
Обновлено вчера в 03:18
Происшествия

Несколько человек пострадали при взрыве в Лионе

Отмечается, что в результате взрыва ранения различной степени тяжести получили как минимум шесть человек.
Обновлено вчера в 12:33
Авто

Два электрокара Tesla Model 3 устроили гонки на земле и под землей

На кадрах два электромобиля Tesla Model 3 устроили гонки: один движется по улицам Лос-Анджелеса в плотном потоке транспорта, а другой едет в скоростном тоннеле.
Обновлено в 00:21
Шоу-бизнес

Светлана Лобода впервые показала дочь от солиста группы Rammstein

Примечательно, что большинство поклонников Светланы Лободы и пользователей социальных сетей уверены: отцом маленькой Тильды является именно солист Rammstein Тиль Линдеманн.
Обновлено в 01:17
Происшествия

Сломавшей плечо на петербургском Первомае активистке назначили штраф

Обновлено вчера в 10:54
Политика

МИД исключил возможность обмена Уилана на Бутину

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в разговоре с РИА Новости исключил возможность обмена обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилана на россиянку Марию Бутину, так как в отношении Уилана нет приговора.
Обновлено в 02:05
Происшествия

Неизвестные избили мужчину и отобрали мотоцикл в Москве

Неизвестные отобрали у мужчины мотоцикл марки Yamaha, затем погрузили его в грузовой Volkswagen и скрылись.
Обновлено вчера в 17:55
Общество

Россиян предупредили о потерях сбережений из-за СМС с кодами

В последнее время участилась практика запроса кодов из СМС-сообщений банковскими сотрудниками, что может привести к массовой потере средств клиентами финансовых организаций.
Обновлено вчера в 05:21
Происшествия

В Кузбассе сбили насмерть 17-летнюю девушку

Несовершеннолетняя жительница Кузбасса оказался под колесами транспортного средства, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.
Обновлено в 01:21
Авто

Первые 100 кроссоверов Renault Arkana раскупили за 3 часа

Как сообщает пресс-служба компании Renault, первые 100 экземпляров Renault ARKANA в лимитированной серии Edition One были распроданы вчера в онлайн-шоуруме за первые 3 часа со старта продаж.
Обновлено вчера в 06:07
Футбол

Тренер «Витесса» Слуцкий: никогда не видел такой уставшей команды

Главный тренер голландского "Витесса" Леонид Слуцкий поблагодарил команду за ничейный результат в первом матче финала плей-офф с "Утрехтом" за право сыграть в Лиге Европы в сезоне-2019/20.
Обновлено в 00:39
Футбол

Дибала: «Хочу продолжить карьеру в „Ювентусе“»

Обновлено вчера в 13:18
Политика

Украина признала зависимость от торговли с Россией

Украина на сегодняшний день не может прекратить экономические отношения с Россией, заявил представитель украинского лидера в правительстве Андрей Герус.
Обновлено в 01:56
Космос

Участники эксперимента SIRIUS виртуально сели на Луну

Четыре участника эксперимента SIRIUS совершили виртуальную посадку на лунную поверхность 21 мая.
Обновлено вчера в 10:03
Кино

Татьяна Кравченко победила депрессию после окончания съемок «Сватов»

8. После съемок «Сватов» у Кравченко случилась депрессия Кадр: сериал «Сваты» / телеканал «Россия 1»
Обновлено вчера в 04:03
Авто

Спорткар Marussia станет электромобилем

Как ранее сообщали «Кубанские новости», стала известна цена нового российского электромобиля Zetta.
Обновлено вчера в 14:57
Происшествия

Бизнес-джет рухнул в океан у берегов Флориды, погиб один человек

По меньшей мере один человек погиб при падении самолета Cessna Citation V в Атлантический океан у берегов Флориды.
Обновлено в 02:04
Происшествия

В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,5

Обновлено вчера в 20:45
Общество

Гороскоп на 25 мая: Львов сегодня не сдвинешь с места, меланхоличны будут и Овны

Или даст с такими оговорками, что и брать не захочется.
Обновлено вчера в 13:19
Кино

Появился первый трейлер нового «Терминатора»

Компания 20th Century Fox представила первый трейлер нового фильма во вселенной терминатора — «Терминатор: Тёмные судьбы».
Обновлено 23 мая в 09:29
Происшествия

Названы города и районы Башкирии с наиболее высокой смертностью

В Башкирии за первые два месяца 2019 года умерли 8 656 человек, что на 293 человека выше показателя 2018 года.
Обновлено в 00:11
Хоккей

Сложили корону. Сборная Швеции собрала звездный состав, но провалилась на ЧМ по хоккею

Сборная Швеции, выигравшая два последних чемпионата мира по хоккею, в четвертьфинале турнира 2019 года в Словакии сенсационно проиграла в овертайме финнам, состав которых был далек от оптимального.
Обновлено в 01:17
Гаджеты

Обновление Windows 10 May 2019 Update заблокировано для некоторых ПК

Несколько дней назад сообщалось, что Microsoft начала развёртывание Windows 10 May 2019 Update на всех ПК в мире.
Обновлено вчера в 16:53
Гаджеты

Стоимость Redmi K20 Pro раскрыта на официальном фото

Топовая комплектация флагманского смартфона Redmi K20 Pro составит порядка 435 долларов и будет иметь 256 гигабайт встроенной памяти и увеличенный размер оперативной памяти.
Обновлено вчера в 11:47
Происшествия

Замглавы УФНС по Ростовской области задержана

Силовики провели обыски дома и на работе главы УФНС Ростовской области Ирины Александровой, сообщает источник.
Обновлено вчера в 06:45
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