Месси назвал мистикой поражение от «Ливерпуля» в Лиге чемпионовАргументы и Факты 16:18

Каталонский клуб вылетает из турнира два года подряд, в прошлый раз футболисты «Барселоны» проиграли «Роме», а в этот раз – «Ливерпулю». По словам Месси, это просто мистика и такого не должно быть.

Месси назвал мистикой поражение от «Ливерпуля» в Лиге чемпионов

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