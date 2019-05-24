Футбол
Месси назвал мистикой поражение от «Ливерпуля» в Лиге чемпионовАргументы и Факты 16:18
Каталонский клуб вылетает из турнира два года подряд, в прошлый раз футболисты «Барселоны» проиграли «Роме», а в этот раз – «Ливерпулю». По словам Месси, это просто мистика и такого не должно быть.
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Армия и оружие
Тяжелый беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух
Два источника в авиастроительной отрасли России проинформировали о том, что тяжелый ударный беспилотник "Охотник" впервые поднялся в воздух.
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Политика
Медведчук выходит из переговоров по Донбассу
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Политика
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила об отставке
7 июня Мэй сложит с себя полномочия председателя партии и покинет пост премьер-министра.
Обновлено в 13:00
Хоккей
Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею
Сборная России сыграет с национальной командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено вчера в 16:35
Общество
Гражданин Финляндии задержан на российской границе с шестью яйцами
Гражданин Финляндии задержан на российской границе с шестью сырыми куриными яйцами и замаринованной свининой.
Обновлено в 13:58
Шоу-бизнес
Появилось видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских
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Политика
ВЦИОМ: Рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет
В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено в 14:59
Кино
Премьеру фильма про Соника перенесли из-за недовольных фанатов
Изначально планировалось, что фильм про синего ежа должен был выйти в ноябре этого года. Теперь премьера назначена на 14 февраля 2020-го.
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Посмотрим, сможет ли Россия сыграть как единая команда и в этом превзойти финнов.
Обновлено в 19:49
Игры
В Epic Games Store вышла демоверсия Heavy Rain
Демоверсия Heavy Rain вышла в Epic Games Store и доступна всем, кто создал аккаунт.
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Светлана Лобода впервые показала дочь Тильду
Украинская певица Светлана Лобода впервые показала свою младшую дочь.
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Авто
В Сети появились первые снимки Mercedes-AMG GLB 45
В Сети появились первые шпионские фото нового внедорожника Mercedes-AMG GLB 45, проходящего дорожные испытания.
Обновлено вчера в 15:09
Политика
Мария Захарова осадила Макфола и вступилась за Маргариту Симоньян
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала язвительный пост американского дипломата Майкла Макфола.
Обновлено в 12:00
Игры
Студии Bethesda разрешили использовать подзаголовок Redfall
По логичным предположениям, компания сделала это для своей дочерней студии Bethesda и её нового проекта The Elder Scrolls VI. @zoe_dels Your Redfall Article.
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Политика
Депутат думы Сургута задекларировал 29 квартир и 10 самолетов
Барсов указал в собственности девять земельных участков разной площади (от 1320 кв.м до 3090 кв.м.), жилой дом, 29 квартир, автостоянку, 4 нежилых помещения, 10 спортивных самолетов отечественного и иностранного производства, три автомобиля и один экскаватор.
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Авто
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Обновлено в 06:49
Происшествия
В Дагестане произошло землетрясение
Обновлено в 20:28
Общество
Что изменится в правилах страхования?
Президент подписал указ «О страховании», меняющий некоторые правила, по которым белорусы оформляют страховки и получают выплаты.
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Шоу-бизнес
Сын Татьяны Васильевой пытается восстановить зрение после диеты
Станислав Садальский разместил в своем микроблоге фотографию сына известной актрисы Татьяны Васильевой.
Обновлено в 13:57
Космос
Рогозин рассказал о своей идее отправить «Новичок» на Марс
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что хотел назвать посадочную платформу совместной российско-европейской миссии по исследованию Марса «Новичком».
Обновлено вчера в 13:30
Происшествия
В центре французского Лиона прогремел взрыв
Обновлено в 12:53
Музыка
Эрнст назвал победителей шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 18:07
Происшествия
В афинском аэропорту задержали россиянина с 800 тысячами долларов
Гражданин России задержан в транзитной зоне международного аэропорта в Афинах при пересадке на другой рейс с крупной суммой денег, задекларированной в России, сообщил РИА Новости адвокат россиянина Яннис Лаврентиадис, попросивший не называть фамилию клиента.
Обновлено в 10:35
Игры
Четвертая часть Modern Warfare называется Call of Duty: Modern Warfare
Первая часть называлась Call of Duty 4: Modern Warfare, так что очевидно, что четвертая – Call of Duty: Modern Warfare.
Обновлено в 10:30