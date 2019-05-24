Футбол

Месси назвал мистикой поражение от «Ливерпуля» в Лиге чемпионовАргументы и Факты 16:18

Каталонский клуб вылетает из турнира два года подряд, в прошлый раз футболисты «Барселоны» проиграли «Роме», а в этот раз – «Ливерпулю». По словам Месси, это просто мистика и такого не должно быть.
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