Месси назвал лучших игроков современности, кроме себя и РоналдуSoccer.ru вчера в 13:35

Лидер атак каталонской «Барселоны» Лионель Месси назвал лучших футболистов современности. Если не учитывать меня и Роналду, то лучшими игроками современности являются Мбаппе, Неймар, Азар, Суарес и Агуэро.

Спорт день за днем

Месси назвал лучших игроков современности, кроме себя и Роналду

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