Футбол

Месси назвал лучших игроков современности, кроме себя и РоналдуSoccer.ru вчера в 13:35

Лидер атак каталонской «Барселоны» Лионель Месси назвал лучших футболистов современности. Если не учитывать меня и Роналду, то лучшими игроками современности являются Мбаппе, Неймар, Азар, Суарес и Агуэро.
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«Жаль, что Роналду уже не в «Реале». Месси — о сборной, «Барсе» и лучшем игроке мира

Sport24.ruвчера в 14:35

Месси: «Было приятно играть против Роналду. Было бы здорово, если бы он все еще выступал за „Реал“»

Бомбардир.рувчера в 11:49

Месси поделился мнением о команде Роналду

Газета.Ruвчера в 13:17

Месси: очень уважаю «Ювентус». Он имеет большое преимущество, победив «Атлетико»

Чемпионатвчера в 12:58

Месси назвал лучших игроков мира. Роналду нет в списке

Sport.ruвчера в 12:43

Месси назвал лучших игроков мира. Догадываетесь, кого он не включил?

Спорт день за днемвчера в 12:37

Лионель Месси: «Мне нравилось играть против Роналду. Было бы хорошо, если бы он остался в „Реале“»

Спорт-Экспрессвчера в 11:45
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Шоу-бизнес

Елизавета Боярская кардинально сменила имидж

Обновлено вчера в 17:17
Армия и оружие

Российский самолет пролетел над военными базами США

В марте в рамках Договора по открытому небу американский военный самолет Boeing OC-135B Open Skies провел наблюдательный полет над Россией.
Обновлено вчера в 08:38
Космос

Индия впервые пустит зрителей на запуски космических ракет

Индийская организация космических исследований (ISRO) впервые начинает допускать зрителей на запуски космических ракет с космодрома на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе.
Обновлено в 00:21
Происшествия

В Ингушетии распустили батальон ППС, вставший на сторону митингующих

Обновлено вчера в 07:17
Общество

Ученый рассказал о влиянии перевода часов на здоровье

Нейробиолог из Открытого университета Каталонии Диего Редолар заявил, что организм человека почти не ощущает перевода часов на зимнее и летнее время.
Обновлено вчера в 22:50
Политика

Саакашвили объяснил, почему жевал галстук в 2008 году

Обновлено вчера в 19:49
Политика

Reuters: Трамп предлагал Ким Чен Ыну отдать ядерное оружие

Обновлено вчера в 20:26
Политика

Путин наградил спикера Совфеда Матвиенко орденом Андрея Первозванного

Глава государства подписал указ о награждении спикера верхней палаты парламента орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
Обновлено вчера в 07:34
Экономика

Советник Трампа потребовал от ФРС немедленно понизить ставку

Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу потребовал в пятницу от Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции Центробанка, немедленно понизить базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов.
Обновлено вчера в 15:14
Экономика

Медведев призвал «выжать все» из бурного роста экономики Рунета

Экономика Рунета растет опережающими темпами - до 15% в год, бизнес и государство должны грамотно использовать этот бурный рост, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 07:32
Общество

Медведев рассказал о полезной стороне соцсетей

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что социальные сети помогают ему оперативно реагировать на проблемы в стране — граждане пишут ему о волнующих их вопросах.
Обновлено вчера в 09:04
Политика

Очередное масштабное отключение электричества произошло в Венесуэле

Часть территории Венесуэлы вновь осталась без электричества. Как пишет газета El Nacional, отключение произошло в 21 регионе.
Обновлено вчера в 20:54
Политика

В Лондоне задержали пятерых сторонников «Брекзита»

Пять сторонников Brexit задержаны в Лондоне в ходе так называемого марша в пользу выхода.
Обновлено вчера в 23:41
Общество

Россиянин обвинил ресторан в сексизме, пошел в суд и выиграл

Житель Саратова отсудил у отказавшему ему в должности хостес ресторана 50 тысяч рублей компенсации из-за дискриминации по половому признаку.
Обновлено вчера в 13:31
Наука

Что было до Большого взрыва, рассказали ученые

Некоторые ученые считают, что Большому взрыву предшествовал Большой отскок, то есть, до того, как начать расширяться, Вселенная сжималась.
Обновлено 28 марта в 03:31
Армия и оружие

Американский беспилотник провел разведку у берегов Крыма

Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B-40 Global Hawk провел в пятницу разведку у берегов Крыма, сообщил мониторинговый ресурс PlaneRadar.
Обновлено вчера в 23:26
Политика

Хезер Науэрт покинула пост главы пресс-службы Госдепартамента США

Глава пресс-службы Государственного департамента США Хезер Науэрт оставила свой пост и перешла на работу в программу Фулбрайта – образовательную программу, которую основал в 1946 году сенатор США Джеймс Уильям Фулбрайт.
Обновлено вчера в 19:10
Общество

За публикацию голых фото написавшей Путину девочки никого не накажут

Обновлено вчера в 08:27
Шоу-бизнес

«Свадьба. Второй год подряд»: Дима Билан разыграл фанатов

Обновлено вчера в 13:37
Футбол

Фабрегас бросил пиццу в лицо Фергюсону, потому что не умел драться: новые подробности битвы в буфете

Если вы вдруг забыли (или не знали), коротко о том, что такое пиццагейт (или битва в буфете).
Обновлено вчера в 17:33
Политика

Охлобыстин ответил Шарию за ролики про Зеленского

Актёр Иван Охлобыстин ответил на обвинения украинского блогера Анатолия Шария, что ролики с его и Михаила Пореченкова участием были проплачены.
Обновлено вчера в 20:03
Происшествия

Boeing 737 экстренно приземлился из-за специфического запаха на борту

Лайнер авиакомпании United Airlines совершил экстренную посадку в Вашингтоне из-за невыносимого запаха на борту.
Обновлено вчера в 19:53
Политика

Порошенко показал судьбоносную для истории Европы комнату

Президент Украины Петр Порошенко показал журналистам телеканала ICTV ситуационную комнату главы страны, в которой, по его словам, решалась "судьба Европы".
Обновлено вчера в 22:31
Общество

Замглавы Владимирской области озаботилась пургеном для малоимущих

Заместитель врио губернатора Владимирской области Марина Чекунова, отчитываясь перед депутатами местного заксобрания о состоянии здравоохранения в регионе, неожиданно заговорила о слабительном для малоимущих, которое перестали производить лет двадцать тому назад.
Обновлено вчера в 05:14
Экономика

ВЭБ в 2018 году сократил убыток до 175,8 млрд рублей

Напомним, убыток ВЭБа по МСФО в первом полугодии 2018 года вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 75,6 млрд руб. Подробнее об отчетности госкорпорации читайте в публикации "Ъ" "ВЭБ.РФ вновь получил многомиллиардные убытки".
Обновлено вчера в 14:25
Хоккей

Вратарь «Металлурга» Загидулин может перейти в клуб НХЛ «Калгари»

Вратарь магнитогорского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Металлург" Артем Загидулин может подписать контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Калгари".
Обновлено вчера в 14:50
Экономика

В Красноярске построят гольф-клуб площадью около 200 гектаров

Инвестиции в проект гольф-клуба составят около 1 миллиарда рублей.
Обновлено в 00:24
Общество

Учителя устроили флешмоб в купальниках из-за увольнения коллеги

Российские учителя решили поддержать флешмобом коллегу из Барнаула Татьяну Кувшинникову, вынужденную уволиться из школы после публикации в Сети своих фотографий в купальнике и коротком платье.
Обновлено вчера в 19:45
Авто

Главный дизайнер BMW перешел в Rolls-Royce

В сентябре 2018 г. стало известно, что он назначен вице-президентом по дизайну и главным креативным директором китайского автопроизводителя FAW, а основной обязанностью Тейлора стала разработка стиля для люксового бренда Hongqi (лимузины «Красное знамя»).
Обновлено вчера в 21:08
Политика

Трамп захотел обсудить Венесуэлу с Путиным

Обновлено вчера в 20:59
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Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Считается одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всеx времён.
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Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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