Футбол
Месси назвал лучших игроков современности, кроме себя и РоналдуSoccer.ru вчера в 13:35
Лидер атак каталонской «Барселоны» Лионель Месси назвал лучших футболистов современности. Если не учитывать меня и Роналду, то лучшими игроками современности являются Мбаппе, Неймар, Азар, Суарес и Агуэро.
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«Жаль, что Роналду уже не в «Реале». Месси — о сборной, «Барсе» и лучшем игроке мира
Sport24.ruвчера в 14:35
Месси: «Было приятно играть против Роналду. Было бы здорово, если бы он все еще выступал за „Реал“»
Бомбардир.рувчера в 11:49
Месси: очень уважаю «Ювентус». Он имеет большое преимущество, победив «Атлетико»
Чемпионатвчера в 12:58
Лионель Месси: «Мне нравилось играть против Роналду. Было бы хорошо, если бы он остался в „Реале“»
Спорт-Экспрессвчера в 11:45
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Российский самолет пролетел над военными базами США
В марте в рамках Договора по открытому небу американский военный самолет Boeing OC-135B Open Skies провел наблюдательный полет над Россией.
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Индия впервые пустит зрителей на запуски космических ракет
Индийская организация космических исследований (ISRO) впервые начинает допускать зрителей на запуски космических ракет с космодрома на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе.
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Глава государства подписал указ о награждении спикера верхней палаты парламента орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
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Советник Трампа потребовал от ФРС немедленно понизить ставку
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Медведев призвал «выжать все» из бурного роста экономики Рунета
Экономика Рунета растет опережающими темпами - до 15% в год, бизнес и государство должны грамотно использовать этот бурный рост, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
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Медведев рассказал о полезной стороне соцсетей
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что социальные сети помогают ему оперативно реагировать на проблемы в стране — граждане пишут ему о волнующих их вопросах.
Обновлено вчера в 09:04
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Очередное масштабное отключение электричества произошло в Венесуэле
Часть территории Венесуэлы вновь осталась без электричества. Как пишет газета El Nacional, отключение произошло в 21 регионе.
Обновлено вчера в 20:54
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В Лондоне задержали пятерых сторонников «Брекзита»
Пять сторонников Brexit задержаны в Лондоне в ходе так называемого марша в пользу выхода.
Обновлено вчера в 23:41
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Россиянин обвинил ресторан в сексизме, пошел в суд и выиграл
Житель Саратова отсудил у отказавшему ему в должности хостес ресторана 50 тысяч рублей компенсации из-за дискриминации по половому признаку.
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Что было до Большого взрыва, рассказали ученые
Некоторые ученые считают, что Большому взрыву предшествовал Большой отскок, то есть, до того, как начать расширяться, Вселенная сжималась.
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Армия и оружие
Американский беспилотник провел разведку у берегов Крыма
Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B-40 Global Hawk провел в пятницу разведку у берегов Крыма, сообщил мониторинговый ресурс PlaneRadar.
Обновлено вчера в 23:26
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Хезер Науэрт покинула пост главы пресс-службы Госдепартамента США
Глава пресс-службы Государственного департамента США Хезер Науэрт оставила свой пост и перешла на работу в программу Фулбрайта – образовательную программу, которую основал в 1946 году сенатор США Джеймс Уильям Фулбрайт.
Обновлено вчера в 19:10
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За публикацию голых фото написавшей Путину девочки никого не накажут
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«Свадьба. Второй год подряд»: Дима Билан разыграл фанатов
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Футбол
Фабрегас бросил пиццу в лицо Фергюсону, потому что не умел драться: новые подробности битвы в буфете
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Охлобыстин ответил Шарию за ролики про Зеленского
Актёр Иван Охлобыстин ответил на обвинения украинского блогера Анатолия Шария, что ролики с его и Михаила Пореченкова участием были проплачены.
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Лайнер авиакомпании United Airlines совершил экстренную посадку в Вашингтоне из-за невыносимого запаха на борту.
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Порошенко показал судьбоносную для истории Европы комнату
Президент Украины Петр Порошенко показал журналистам телеканала ICTV ситуационную комнату главы страны, в которой, по его словам, решалась "судьба Европы".
Обновлено вчера в 22:31
Общество
Замглавы Владимирской области озаботилась пургеном для малоимущих
Заместитель врио губернатора Владимирской области Марина Чекунова, отчитываясь перед депутатами местного заксобрания о состоянии здравоохранения в регионе, неожиданно заговорила о слабительном для малоимущих, которое перестали производить лет двадцать тому назад.
Обновлено вчера в 05:14
Экономика
ВЭБ в 2018 году сократил убыток до 175,8 млрд рублей
Напомним, убыток ВЭБа по МСФО в первом полугодии 2018 года вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 75,6 млрд руб. Подробнее об отчетности госкорпорации читайте в публикации "Ъ" "ВЭБ.РФ вновь получил многомиллиардные убытки".
Обновлено вчера в 14:25
Хоккей
Вратарь «Металлурга» Загидулин может перейти в клуб НХЛ «Калгари»
Вратарь магнитогорского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Металлург" Артем Загидулин может подписать контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Калгари".
Обновлено вчера в 14:50
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В Красноярске построят гольф-клуб площадью около 200 гектаров
Инвестиции в проект гольф-клуба составят около 1 миллиарда рублей.
Обновлено в 00:24
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Учителя устроили флешмоб в купальниках из-за увольнения коллеги
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Обновлено вчера в 19:45
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Главный дизайнер BMW перешел в Rolls-Royce
В сентябре 2018 г. стало известно, что он назначен вице-президентом по дизайну и главным креативным директором китайского автопроизводителя FAW, а основной обязанностью Тейлора стала разработка стиля для люксового бренда Hongqi (лимузины «Красное знамя»).
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Трамп захотел обсудить Венесуэлу с Путиным
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