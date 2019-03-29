Месси назвал лучших игроков современности, кроме себя и РоналдуSoccer.ru 13:35

Лидер атак каталонской «Барселоны» Лионель Месси назвал лучших футболистов современности. Если не учитывать меня и Роналду, то лучшими игроками современности являются Мбаппе, Неймар, Азар, Суарес и Агуэро.

Спорт день за днем

Месси назвал лучших игроков современности, кроме себя и Роналду

Происшествия Футболист сборной Италии попал в автомобильную аварию Нападающий сборной Италии по футболу и футбольного клуба «Фиорентина» Федерико Кьеза попал в автомобильную аварию, сообщает Corriere dello Sport.

Армия и оружие Истребители ВВС Великобритании сопроводили российские Ту-160 Истребители Typhoon ВВС Великобритании в пятницу были подняты с авиабазы Лоссимут в Шотландии для контроля полета российских Ту-160 над акваторией Северного моря.

Политика Очередное масштабное отключение электричества произошло в Венесуэле Часть территории Венесуэлы вновь осталась без электричества. Как пишет газета El Nacional, отключение произошло в 21 регионе.

Политика Вучич объяснил, почему Сербия не может признать Крым частью России Президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, почему Белград не может признать Крым территорией России.

Происшествия Геймера приговорили к 20 годам тюрьмы за пранк в США Суд в США приговорил геймера Тайлера Барриса к 20 годам лишения свободы за многочисленные ложные звонки властям.

Политика Путин не поддержал проект ВСМ Москва — Казань Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев согласовал строительство первого участка ВСМ Москва – Казань.

Политика Корея выдала США украинца, обвиняемого в кражах со счетов американцев Южная Корея выдала США гражданина Украины Александра Мусиенко, которого подозревают в отмывании денег и кражах на сумму не менее 2,8 миллиарда долларов, говорится в распространенном в пятницу сообщении минюста США.

Политика В Госдепе назвали целью российских военных в Венесуэле помощь с С-300 Российские военные прилетели в Венесуэлу, чтобы восстановить работу систем ПВО С-300, считает спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.

Авто Chery наладит выпуск кроссоверов на российском заводе «Автотор» 21 февраля компания Chery объявила о расширении гарантии на модель Tiggo 7. К гарантии пять лет или 150 тыс. км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше, добавили идентичные сроки на кузов и лакокрасочное покрытие.

Гаджеты 25-ваттный блок зарядки от Samsung показали на живом видео Сегодня 25-ваттный блок зарядки от Samsung показали на живом видео, распространенном в социальной сети.

Политика Гудков потребовал через суд отменить закон об оскорблении власти Политик Дмитрий Гудков подал иск в Верховный суд РФ с требованием признать недействующим закон сенатора Андрея Клишас о неуважении к государству.

Транспорт Закрыты пять станций красной ветки метро в Москве Столичный метрополитен закрыл участок Сокольнической линии метро между станциями "Комсомольская" и "Бульвар Рокоссовского", сообщает агентство "Москва".

Шоу-бизнес 36-летняя Анна Седокова подтвердила свой роман с хоккеистом Стоит отметить, что слухи о возможном романе Анны Седоковой с 24-летним хокеистом Андреем Мироновым появились в ноябре прошлого года.

Шоу-бизнес Ольга Орлова рассказала о последних днях жизни Жанны Фриске В рамках телепроекта «Секрет на миллион» российская певица Ольга Орлова в разговоре с Лерой Кудрявцевой рассказала о последних днях жизни Жанны Фриске.

Происшествия В Казани водитель троллейбуса умер после драки с пассажиром Следствие ведет доследственную проверку по факту гибели водителя троллейбуса в Казани, по предварительным данным, это случилось после драки с пассажиром, сообщил РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по Татарстану.

Культура Путин присвоил Пореченкову звание народного артиста Президент России Владимир Путин присвоил актеру Михаилу Пореченкову звание народного артиста России.

Футбол Моуринью может возглавить «Баварию» Португалец Жозе Моуринью может возглавить мюнхенскую "Баварию", передает РИА "Новости".

Происшествия Неизвестные напали на главврача больницы в Петербурге Ранее в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщали, что "в полицию Курортного района 29 марта поступила информация о том, что двое неизвестных злоумышленников ворвались в здание медицинского учреждения в Курортном районе города Санкт-Петербурга и похитили, по предварительным данным, около 200 тыс. рублей", решается вопрос о возбуждении уголовного дела.