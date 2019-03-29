Футбол
Месси назвал лучших игроков современности, кроме себя и РоналдуSoccer.ru 13:35
Лидер атак каталонской «Барселоны» Лионель Месси назвал лучших футболистов современности. Если не учитывать меня и Роналду, то лучшими игроками современности являются Мбаппе, Неймар, Азар, Суарес и Агуэро.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 23:11, Ашберн
Политика
Тимошенко покинула дебаты из-за Порошенко и Зеленского
Обновлено в 13:24
Шоу-бизнес
Первый муж Началовой собирается подавать в суд
Обновлено вчера в 04:06
Происшествия
Жители Прибайкалья ощутили подземные толчки
Обновлено в 22:16
Шоу-бизнес
Светлана Лобода призналась, что из-за участия в шоу «Голос. Дети» у нее не хватает времени на собственных детей
Как только в официальном аккаунте проекта в Instagram появилось первое совместное фото судей, пользователи выразили недовольство тем, что в шоу принимает участие украинская артистка.
Обновлено в 18:25
Происшествия
Футболист сборной Италии попал в автомобильную аварию
Нападающий сборной Италии по футболу и футбольного клуба «Фиорентина» Федерико Кьеза попал в автомобильную аварию, сообщает Corriere dello Sport.
Обновлено в 22:47
Авто
В сериале «Новый папа» в качестве папамобиля снялся УАЗ «Пикап»
«Новый папа» станет продолжением популярного итальянского сериала «Молодой папа», снятого известным режиссером Паоло Соррентино.
Обновлено в 08:45
Армия и оружие
Истребители ВВС Великобритании сопроводили российские Ту-160
Истребители Typhoon ВВС Великобритании в пятницу были подняты с авиабазы Лоссимут в Шотландии для контроля полета российских Ту-160 над акваторией Северного моря.
Обновлено в 20:29
Политика
Очередное масштабное отключение электричества произошло в Венесуэле
Часть территории Венесуэлы вновь осталась без электричества. Как пишет газета El Nacional, отключение произошло в 21 регионе.
Обновлено в 20:54
Политика
Вучич объяснил, почему Сербия не может признать Крым частью России
Президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, почему Белград не может признать Крым территорией России.
Обновлено в 21:49
Кино
Умер актер из «бондианы» и «Звездных войн» Шэйн Риммер
Обновлено в 12:35
Происшествия
Геймера приговорили к 20 годам тюрьмы за пранк в США
Суд в США приговорил геймера Тайлера Барриса к 20 годам лишения свободы за многочисленные ложные звонки властям.
Обновлено в 20:34
Политика
Путин не поддержал проект ВСМ Москва — Казань
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев согласовал строительство первого участка ВСМ Москва – Казань.
Обновлено в 02:16
Политика
Корея выдала США украинца, обвиняемого в кражах со счетов американцев
Южная Корея выдала США гражданина Украины Александра Мусиенко, которого подозревают в отмывании денег и кражах на сумму не менее 2,8 миллиарда долларов, говорится в распространенном в пятницу сообщении минюста США.
Обновлено в 14:45
Политика
В Госдепе назвали целью российских военных в Венесуэле помощь с С-300
Российские военные прилетели в Венесуэлу, чтобы восстановить работу систем ПВО С-300, считает спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.
Обновлено в 14:37
Авто
Chery наладит выпуск кроссоверов на российском заводе «Автотор»
21 февраля компания Chery объявила о расширении гарантии на модель Tiggo 7. К гарантии пять лет или 150 тыс. км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше, добавили идентичные сроки на кузов и лакокрасочное покрытие.
Обновлено в 12:02
Гаджеты
25-ваттный блок зарядки от Samsung показали на живом видео
Сегодня 25-ваттный блок зарядки от Samsung показали на живом видео, распространенном в социальной сети.
Обновлено в 14:35
Политика
Гудков потребовал через суд отменить закон об оскорблении власти
Политик Дмитрий Гудков подал иск в Верховный суд РФ с требованием признать недействующим закон сенатора Андрея Клишас о неуважении к государству.
Обновлено в 08:36
Транспорт
Закрыты пять станций красной ветки метро в Москве
Столичный метрополитен закрыл участок Сокольнической линии метро между станциями "Комсомольская" и "Бульвар Рокоссовского", сообщает агентство "Москва".
Обновлено в 22:42
Шоу-бизнес
36-летняя Анна Седокова подтвердила свой роман с хоккеистом
Стоит отметить, что слухи о возможном романе Анны Седоковой с 24-летним хокеистом Андреем Мироновым появились в ноябре прошлого года.
Обновлено в 07:47
Шоу-бизнес
Ольга Орлова рассказала о последних днях жизни Жанны Фриске
В рамках телепроекта «Секрет на миллион» российская певица Ольга Орлова в разговоре с Лерой Кудрявцевой рассказала о последних днях жизни Жанны Фриске.
Обновлено в 13:40
Происшествия
В Казани водитель троллейбуса умер после драки с пассажиром
Следствие ведет доследственную проверку по факту гибели водителя троллейбуса в Казани, по предварительным данным, это случилось после драки с пассажиром, сообщил РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по Татарстану.
Обновлено в 16:01
Политика
Саакашвили рассказал, почему жевал галстук в 2008 году
Обновлено в 20:05
Культура
Путин присвоил Пореченкову звание народного артиста
Президент России Владимир Путин присвоил актеру Михаилу Пореченкову звание народного артиста России.
Обновлено в 07:56
Футбол
Моуринью может возглавить «Баварию»
Португалец Жозе Моуринью может возглавить мюнхенскую "Баварию", передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:47
Происшествия
Неизвестные напали на главврача больницы в Петербурге
Ранее в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщали, что "в полицию Курортного района 29 марта поступила информация о том, что двое неизвестных злоумышленников ворвались в здание медицинского учреждения в Курортном районе города Санкт-Петербурга и похитили, по предварительным данным, около 200 тыс. рублей", решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Обновлено в 08:53
Шоу-бизнес
Петербург поздравил с юбилеем Татьяну Буланову
В БКЗ "Октябрьский" состоялся юбилейный концерт Татьяны Булановой.
Обновлено в 08:07
Происшествия
СК возбудил дело после гибели солдата в Тверской области
Военные следователи Следственного комитета (СК) возбудили уголовное дело по факту гибели военнослужащего, сбежавшего из воинской части № 51592 в Тверской области.
Обновлено в 09:08