Футбол

Месси назвал лучших игроков современности, кроме себя и РоналдуSoccer.ru 13:35

Лидер атак каталонской «Барселоны» Лионель Месси назвал лучших футболистов современности. Если не учитывать меня и Роналду, то лучшими игроками современности являются Мбаппе, Неймар, Азар, Суарес и Агуэро.
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«Жаль, что Роналду уже не в «Реале». Месси — о сборной, «Барсе» и лучшем игроке мира

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Месси: «Было приятно играть против Роналду. Было бы здорово, если бы он все еще выступал за „Реал“»

Бомбардир.ру11:49

Месси поделился мнением о команде Роналду

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Месси: очень уважаю «Ювентус». Он имеет большое преимущество, победив «Атлетико»

Чемпионат12:58

Месси назвал лучших игроков мира. Роналду нет в списке

Sport.ru12:43

Лионель Месси: «Мне нравилось играть против Роналду. Было бы хорошо, если бы он остался в „Реале“»

Спорт-Экспресс11:45

Лионель Месси: «Нравилось брать трофеи, когда Роналду был в „Реале“. Было бы здорово, если бы остался»

Sports.ru11:23
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Тимошенко покинула дебаты из-за Порошенко и Зеленского

Обновлено в 13:24
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Первый муж Началовой собирается подавать в суд

Обновлено вчера в 04:06
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Жители Прибайкалья ощутили подземные толчки

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Светлана Лобода призналась, что из-за участия в шоу «Голос. Дети» у нее не хватает времени на собственных детей

Как только в официальном аккаунте проекта в Instagram появилось первое совместное фото судей, пользователи выразили недовольство тем, что в шоу принимает участие украинская артистка.
Обновлено в 18:25
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Футболист сборной Италии попал в автомобильную аварию

Нападающий сборной Италии по футболу и футбольного клуба «Фиорентина» Федерико Кьеза попал в автомобильную аварию, сообщает Corriere dello Sport.
Обновлено в 22:47
Авто

В сериале «Новый папа» в качестве папамобиля снялся УАЗ «Пикап»

«Новый папа» станет продолжением популярного итальянского сериала «Молодой папа», снятого известным режиссером Паоло Соррентино.
Обновлено в 08:45
Армия и оружие

Истребители ВВС Великобритании сопроводили российские Ту-160

Истребители Typhoon ВВС Великобритании в пятницу были подняты с авиабазы Лоссимут в Шотландии для контроля полета российских Ту-160 над акваторией Северного моря.
Обновлено в 20:29
Политика

Очередное масштабное отключение электричества произошло в Венесуэле

Часть территории Венесуэлы вновь осталась без электричества. Как пишет газета El Nacional, отключение произошло в 21 регионе.
Обновлено в 20:54
Политика

Вучич объяснил, почему Сербия не может признать Крым частью России

Президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, почему Белград не может признать Крым территорией России.
Обновлено в 21:49
Политика

Охлобыстин и Пореченков сняли видеоролик в поддержку Зеленского

Обновлено в 05:38
Армия и оружие

ЗРК С-350 «Витязь» завершает госиспытания на полигоне Ашулук

Обновлено в 22:15
Кино

Умер актер из «бондианы» и «Звездных войн» Шэйн Риммер

Обновлено в 12:35
Происшествия

Геймера приговорили к 20 годам тюрьмы за пранк в США

Суд в США приговорил геймера Тайлера Барриса к 20 годам лишения свободы за многочисленные ложные звонки властям.
Обновлено в 20:34
Политика

Путин не поддержал проект ВСМ Москва — Казань

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев согласовал строительство первого участка ВСМ Москва – Казань.
Обновлено в 02:16
Политика

Корея выдала США украинца, обвиняемого в кражах со счетов американцев

Южная Корея выдала США гражданина Украины Александра Мусиенко, которого подозревают в отмывании денег и кражах на сумму не менее 2,8 миллиарда долларов, говорится в распространенном в пятницу сообщении минюста США.
Обновлено в 14:45
Политика

В Госдепе назвали целью российских военных в Венесуэле помощь с С-300

Российские военные прилетели в Венесуэлу, чтобы восстановить работу систем ПВО С-300, считает спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.
Обновлено в 14:37
Авто

Chery наладит выпуск кроссоверов на российском заводе «Автотор»

21 февраля компания Chery объявила о расширении гарантии на модель Tiggo 7. К гарантии пять лет или 150 тыс. км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше, добавили идентичные сроки на кузов и лакокрасочное покрытие.
Обновлено в 12:02
Гаджеты

25-ваттный блок зарядки от Samsung показали на живом видео

Сегодня 25-ваттный блок зарядки от Samsung показали на живом видео, распространенном в социальной сети.
Обновлено в 14:35
Хоккей

КХЛ объяснила, почему была засчитана шайба «Салавата» в овертайме

Обновлено в 18:48
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Гудков потребовал через суд отменить закон об оскорблении власти

Политик Дмитрий Гудков подал иск в Верховный суд РФ с требованием признать недействующим закон сенатора Андрея Клишас о неуважении к государству.
Обновлено в 08:36
Транспорт

Закрыты пять станций красной ветки метро в Москве

Столичный метрополитен закрыл участок Сокольнической линии метро между станциями "Комсомольская" и "Бульвар Рокоссовского", сообщает агентство "Москва".
Обновлено в 22:42
Шоу-бизнес

36-летняя Анна Седокова подтвердила свой роман с хоккеистом

Стоит отметить, что слухи о возможном романе Анны Седоковой с 24-летним хокеистом Андреем Мироновым появились в ноябре прошлого года.
Обновлено в 07:47
Шоу-бизнес

Ольга Орлова рассказала о последних днях жизни Жанны Фриске

В рамках телепроекта «Секрет на миллион» российская певица Ольга Орлова в разговоре с Лерой Кудрявцевой рассказала о последних днях жизни Жанны Фриске.
Обновлено в 13:40
Происшествия

В Казани водитель троллейбуса умер после драки с пассажиром

Следствие ведет доследственную проверку по факту гибели водителя троллейбуса в Казани, по предварительным данным, это случилось после драки с пассажиром, сообщил РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по Татарстану.
Обновлено в 16:01
Политика

Саакашвили рассказал, почему жевал галстук в 2008 году

Обновлено в 20:05
Культура

Путин присвоил Пореченкову звание народного артиста

Президент России Владимир Путин присвоил актеру Михаилу Пореченкову звание народного артиста России.
Обновлено в 07:56
Футбол

Моуринью может возглавить «Баварию»

Португалец Жозе Моуринью может возглавить мюнхенскую "Баварию", передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:47
Происшествия

Неизвестные напали на главврача больницы в Петербурге

Ранее в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщали, что "в полицию Курортного района 29 марта поступила информация о том, что двое неизвестных злоумышленников ворвались в здание медицинского учреждения в Курортном районе города Санкт-Петербурга и похитили, по предварительным данным, около 200 тыс. рублей", решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Петербург поздравил с юбилеем Татьяну Буланову

В БКЗ "Октябрьский" состоялся юбилейный концерт Татьяны Булановой.
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СК возбудил дело после гибели солдата в Тверской области

Военные следователи Следственного комитета (СК) возбудили уголовное дело по факту гибели военнослужащего, сбежавшего из воинской части № 51592 в Тверской области.
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Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Считается одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всеx времён.
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