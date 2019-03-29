Футбол

Месси назвал лучших игроков современности, кроме себя и РоналдуSoccer.ru 13:35

Лидер атак каталонской «Барселоны» Лионель Месси назвал лучших футболистов современности. Если не учитывать меня и Роналду, то лучшими игроками современности являются Мбаппе, Неймар, Азар, Суарес и Агуэро.
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«Жаль, что Роналду уже не в «Реале». Месси — о сборной, «Барсе» и лучшем игроке мира

Sport24.ru14:35

Лионель Месси: «Мне нравилось играть против Роналду. Было бы хорошо, если бы он остался в „Реале“»

Спорт-Экспресс11:45

Лионель Месси: «Нравилось брать трофеи, когда Роналду был в „Реале“. Было бы здорово, если бы остался»

Sports.ru11:23

Месси: очень уважаю «Ювентус». Он имеет большое преимущество, победив «Атлетико»

Чемпионат12:58

Месси назвал лучших игроков мира. Роналду нет в списке

Sport.ru12:43

Месси: «Было приятно играть против Роналду. Было бы здорово, если бы он все еще выступал за „Реал“»

Бомбардир.ру11:49

Месси поделился мнением о команде Роналду

Газета.Ru13:17
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«Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа из РФ

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, что у компании есть план "Б" на случай прекращения транзита российского газа.
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Политика

Саакашвили объяснил, почему жевал галстук

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в интервью изданию "Гордон" объяснил, почему жевал галстук во время телевизионного эфира в ходе конфликта в Южной Осетии в 2008 году.
Обновлено в 19:49
Армия и оружие

Черноморский флот взял на сопровождение корабли НАТО в Черном море

«Силы и средства Черноморского флота взяли на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО в составе трех фрегатов УРО ВМС Нидерландов, Канады и Испании», — цитирует сообщение телеканал «Звезда».
Обновлено в 02:48
Футбол

Василий Кикнадзе: «Есть что обсудить с Геркусом по итогам аудита»

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе намерен встретиться со своим предшественником Ильей Геркусом, чтобы обсудить моменты, связанные с аудитом клуба.
Обновлено в 09:45
Шоу-бизнес

Лайма Вайкуле определилась с наследником ее имущества

Вайкуле сообщила, что ее возлюбленный говорил, что «мы с тобой разгонимся и разобьемся об стену». Это, по словам певицы, ее успокаивало.
Обновлено в 13:20
Политика

Охлобыстин ответил Шарию за ролики про Зеленского

Актёр Иван Охлобыстин ответил на обвинения украинского блогера Анатолия Шария, что ролики с его и Михаила Пореченкова участием были проплачены.
Обновлено в 20:03
Политика

Хизер Науэрт покинула пост главы пресс-службы госдепартамента

Обновлено в 19:29
Общество

Умер журналист Максим Ковальский

Обновлено в 01:52 Ушел из жизни бывший главный редактор журнала "Коммерсантъ-Власть" Максим Ковальский.
Обновлено в 17:39
Политика

Медведев прокомментировал дело Абызова

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе прямой линии с пользователями "ВКонтакте" ответил на вопрос о деле экс-министра "открытого правительства" Михаила Абызова.
Обновлено в 09:36
Политика

Reuters: Трамп предложил Ким Чен Ыну передать США ядерное оружие

Обновлено в 19:00
Наука

Назван идеальный способ похудения для диабетиков

Медики из университета Торонто (Канада) заявили, что переход на жидкую пищу помогает диабетикам сбросить примерно 2,4 кг лишнего веса за полгода, а также избавиться от высокого давления и проблем с метаболизмом.
Обновлено в 08:40
Армия и оружие

Появилось видео проверки автомата Калашникова в экстремальных условиях

Телеканал «Звезда» обнародовал видеоролик, на кадрах которого запечатлена проверка легендарного автомата Калашникова в экстремальных условиях.
Обновлено в 07:10
Армия и оружие

Израильский танк обстрелял позицию ХАМАС в секторе Газа

Обновлено в 17:54
Политика

Сербия начинает строить свой участок «Турецкого потока»

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что работы на сербском участке газопровода «Турецкий поток» начнутся со дня на день.
Обновлено в 19:03
Гаджеты

Apple официально отказалась от беспроводной зарядки AirPower

Впервые компания заявила о разработке беспроводного зарядного устройства AirPower во время официальной презентации iPhone X в сентябре 2017 года.
Обновлено в 20:02
Армия и оружие

Столтенберг рассказал о причинах повышения расходов на оборону в НАТО

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что расходы на оборону страны — члены НАТО увеличивают не ради американского президента Дональда Трампа, который неоднократно призывал к этому.
Обновлено в 19:53
Энергетика

«Газпром» решил строить СПГ-завод на Балтике с «Русгаздобычей»

Обновлено в 12:57
Шоу-бизнес

Сергей Шнуров: «Матильде после развода досталось больше половины. Не жалею, но и не рад»

После развода 45-летний Шнуров оставил бывшей жене Матильде Мозговой больше половины совместно нажитого имущества.
Обновлено в 17:30
Наука

Лингвистические способности в мозгу занимают всего полтора мегабайта

Информация, которая позволяет человеку говорить и понимать язык, занимает в мозгу всего полтора мегабайта.
Обновлено вчера в 15:03
Футбол

Дриусси назвал ошибкой свой переезд в Россию

Обновлено в 13:20
Армия и оружие

Болгария отказалась открывать базы НАТО на своей территории

Вице-премьер и министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов заявил, что страна не намерена открывать на своей территории базы НАТО.
Обновлено в 14:04
Экономика

В ПФР назвали размер социальной пенсии после индексации

Обновлено в 07:49
Происшествия

После обращения Кадырова виновник смертельного ДТП сдался полиции

Виновник смертельного ДТП в Москве Муслим Джамбеков сдался полиции после обращения главы Чечни Рамзана Кадырова.
Обновлено в 05:21
Политика

Генпрокурор США назвал срок передачи доклада Мюллера конгрессу

Минюст США планирует передать конгрессу отредактированный доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в американские выборы в середине апреля, «если не раньше».
Обновлено в 17:00
Шоу-бизнес

Елизавета Боярская удивила поклонников короткой стрижкой и рок-образом

Елизавета Боярская выложила в своем Instagram фото с последней фотосессии, где предстала в новом рок-образе: с короткой стрижкой под мальчика и в красной мини-юбке.
Обновлено в 14:08
Политика

США подготовили новые санкции против России

Новый пакет ограничительных мер связан с инцидентом в британском Солсбери, где были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 11:05
Политика

Порошенко, Тимошенко и Зеленский не придут на дебаты

Обновлено в 07:19
Политика

Коломойский назвал организатора провокации в Черном море

Украинский бизнесмен-миллиардер Игорь Коломойский заявил, что произошедший в ноябре прошлого года инцидент в Керченском проливе с кораблями ВМСУ был провокацией президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 02:57
Кино

Российский фильм «Спасти Ленинград» покажут в США

Российская военная драма «Спасти Ленинград» выйдет на экраны кинотеатров США и Германии.
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Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Считается одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всеx времён.
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