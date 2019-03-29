Месси назвал лучших игроков современности, кроме себя и РоналдуSoccer.ru 13:35

Лидер атак каталонской «Барселоны» Лионель Месси назвал лучших футболистов современности. Если не учитывать меня и Роналду, то лучшими игроками современности являются Мбаппе, Неймар, Азар, Суарес и Агуэро.

Спорт день за днем

Месси назвал лучших игроков современности, кроме себя и Роналду

Политика «Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа из РФ Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, что у компании есть план "Б" на случай прекращения транзита российского газа.

Политика Саакашвили объяснил, почему жевал галстук Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в интервью изданию "Гордон" объяснил, почему жевал галстук во время телевизионного эфира в ходе конфликта в Южной Осетии в 2008 году.

Армия и оружие Черноморский флот взял на сопровождение корабли НАТО в Черном море «Силы и средства Черноморского флота взяли на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО в составе трех фрегатов УРО ВМС Нидерландов, Канады и Испании», — цитирует сообщение телеканал «Звезда».

Футбол Василий Кикнадзе: «Есть что обсудить с Геркусом по итогам аудита» Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе намерен встретиться со своим предшественником Ильей Геркусом, чтобы обсудить моменты, связанные с аудитом клуба.

Шоу-бизнес Лайма Вайкуле определилась с наследником ее имущества Вайкуле сообщила, что ее возлюбленный говорил, что «мы с тобой разгонимся и разобьемся об стену». Это, по словам певицы, ее успокаивало.

Политика Охлобыстин ответил Шарию за ролики про Зеленского Актёр Иван Охлобыстин ответил на обвинения украинского блогера Анатолия Шария, что ролики с его и Михаила Пореченкова участием были проплачены.

Общество Умер журналист Максим Ковальский Обновлено в 01:52 Ушел из жизни бывший главный редактор журнала "Коммерсантъ-Власть" Максим Ковальский.

Политика Медведев прокомментировал дело Абызова Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе прямой линии с пользователями "ВКонтакте" ответил на вопрос о деле экс-министра "открытого правительства" Михаила Абызова.

Наука Назван идеальный способ похудения для диабетиков Медики из университета Торонто (Канада) заявили, что переход на жидкую пищу помогает диабетикам сбросить примерно 2,4 кг лишнего веса за полгода, а также избавиться от высокого давления и проблем с метаболизмом.

Армия и оружие Появилось видео проверки автомата Калашникова в экстремальных условиях Телеканал «Звезда» обнародовал видеоролик, на кадрах которого запечатлена проверка легендарного автомата Калашникова в экстремальных условиях.

Политика Сербия начинает строить свой участок «Турецкого потока» Президент Сербии Александр Вучич заявил, что работы на сербском участке газопровода «Турецкий поток» начнутся со дня на день.

Гаджеты Apple официально отказалась от беспроводной зарядки AirPower Впервые компания заявила о разработке беспроводного зарядного устройства AirPower во время официальной презентации iPhone X в сентябре 2017 года.

Армия и оружие Столтенберг рассказал о причинах повышения расходов на оборону в НАТО Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что расходы на оборону страны — члены НАТО увеличивают не ради американского президента Дональда Трампа, который неоднократно призывал к этому.

Наука Лингвистические способности в мозгу занимают всего полтора мегабайта Информация, которая позволяет человеку говорить и понимать язык, занимает в мозгу всего полтора мегабайта.

Армия и оружие Болгария отказалась открывать базы НАТО на своей территории Вице-премьер и министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов заявил, что страна не намерена открывать на своей территории базы НАТО.

Происшествия После обращения Кадырова виновник смертельного ДТП сдался полиции Виновник смертельного ДТП в Москве Муслим Джамбеков сдался полиции после обращения главы Чечни Рамзана Кадырова.

Политика Генпрокурор США назвал срок передачи доклада Мюллера конгрессу Минюст США планирует передать конгрессу отредактированный доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в американские выборы в середине апреля, «если не раньше».

Шоу-бизнес Елизавета Боярская удивила поклонников короткой стрижкой и рок-образом Елизавета Боярская выложила в своем Instagram фото с последней фотосессии, где предстала в новом рок-образе: с короткой стрижкой под мальчика и в красной мини-юбке.

Политика США подготовили новые санкции против России Новый пакет ограничительных мер связан с инцидентом в британском Солсбери, где были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщает Bloomberg.

Политика Коломойский назвал организатора провокации в Черном море Украинский бизнесмен-миллиардер Игорь Коломойский заявил, что произошедший в ноябре прошлого года инцидент в Керченском проливе с кораблями ВМСУ был провокацией президента Украины Петра Порошенко.