Футбол
Месси назвал лучших игроков современности, кроме себя и РоналдуSoccer.ru 13:35
Лидер атак каталонской «Барселоны» Лионель Месси назвал лучших футболистов современности. Если не учитывать меня и Роналду, то лучшими игроками современности являются Мбаппе, Неймар, Азар, Суарес и Агуэро.
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Шоу-бизнес
Ланской, обвиненный в смерти Началовой, обратился к Гордон
Обновлено в 07:15
Политика
«Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа из РФ
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, что у компании есть план "Б" на случай прекращения транзита российского газа.
Обновлено в 13:46
Политика
Саакашвили объяснил, почему жевал галстук
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в интервью изданию "Гордон" объяснил, почему жевал галстук во время телевизионного эфира в ходе конфликта в Южной Осетии в 2008 году.
Обновлено в 19:49
Армия и оружие
Черноморский флот взял на сопровождение корабли НАТО в Черном море
«Силы и средства Черноморского флота взяли на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО в составе трех фрегатов УРО ВМС Нидерландов, Канады и Испании», — цитирует сообщение телеканал «Звезда».
Обновлено в 02:48
Футбол
Василий Кикнадзе: «Есть что обсудить с Геркусом по итогам аудита»
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе намерен встретиться со своим предшественником Ильей Геркусом, чтобы обсудить моменты, связанные с аудитом клуба.
Обновлено в 09:45
Шоу-бизнес
Лайма Вайкуле определилась с наследником ее имущества
Вайкуле сообщила, что ее возлюбленный говорил, что «мы с тобой разгонимся и разобьемся об стену». Это, по словам певицы, ее успокаивало.
Обновлено в 13:20
Политика
Охлобыстин ответил Шарию за ролики про Зеленского
Актёр Иван Охлобыстин ответил на обвинения украинского блогера Анатолия Шария, что ролики с его и Михаила Пореченкова участием были проплачены.
Обновлено в 20:03
Общество
Умер журналист Максим Ковальский
Обновлено в 01:52 Ушел из жизни бывший главный редактор журнала "Коммерсантъ-Власть" Максим Ковальский.
Обновлено в 17:39
Политика
Медведев прокомментировал дело Абызова
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе прямой линии с пользователями "ВКонтакте" ответил на вопрос о деле экс-министра "открытого правительства" Михаила Абызова.
Обновлено в 09:36
Наука
Назван идеальный способ похудения для диабетиков
Медики из университета Торонто (Канада) заявили, что переход на жидкую пищу помогает диабетикам сбросить примерно 2,4 кг лишнего веса за полгода, а также избавиться от высокого давления и проблем с метаболизмом.
Обновлено в 08:40
Армия и оружие
Появилось видео проверки автомата Калашникова в экстремальных условиях
Телеканал «Звезда» обнародовал видеоролик, на кадрах которого запечатлена проверка легендарного автомата Калашникова в экстремальных условиях.
Обновлено в 07:10
Политика
Сербия начинает строить свой участок «Турецкого потока»
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что работы на сербском участке газопровода «Турецкий поток» начнутся со дня на день.
Обновлено в 19:03
Гаджеты
Apple официально отказалась от беспроводной зарядки AirPower
Впервые компания заявила о разработке беспроводного зарядного устройства AirPower во время официальной презентации iPhone X в сентябре 2017 года.
Обновлено в 20:02
Армия и оружие
Столтенберг рассказал о причинах повышения расходов на оборону в НАТО
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что расходы на оборону страны — члены НАТО увеличивают не ради американского президента Дональда Трампа, который неоднократно призывал к этому.
Обновлено в 19:53
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров: «Матильде после развода досталось больше половины. Не жалею, но и не рад»
После развода 45-летний Шнуров оставил бывшей жене Матильде Мозговой больше половины совместно нажитого имущества.
Обновлено в 17:30
Наука
Лингвистические способности в мозгу занимают всего полтора мегабайта
Информация, которая позволяет человеку говорить и понимать язык, занимает в мозгу всего полтора мегабайта.
Обновлено вчера в 15:03
Футбол
Дриусси назвал ошибкой свой переезд в Россию
Обновлено в 13:20
Армия и оружие
Болгария отказалась открывать базы НАТО на своей территории
Вице-премьер и министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов заявил, что страна не намерена открывать на своей территории базы НАТО.
Обновлено в 14:04
Экономика
В ПФР назвали размер социальной пенсии после индексации
Обновлено в 07:49
Происшествия
После обращения Кадырова виновник смертельного ДТП сдался полиции
Виновник смертельного ДТП в Москве Муслим Джамбеков сдался полиции после обращения главы Чечни Рамзана Кадырова.
Обновлено в 05:21
Политика
Генпрокурор США назвал срок передачи доклада Мюллера конгрессу
Минюст США планирует передать конгрессу отредактированный доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в американские выборы в середине апреля, «если не раньше».
Обновлено в 17:00
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская удивила поклонников короткой стрижкой и рок-образом
Елизавета Боярская выложила в своем Instagram фото с последней фотосессии, где предстала в новом рок-образе: с короткой стрижкой под мальчика и в красной мини-юбке.
Обновлено в 14:08
Политика
США подготовили новые санкции против России
Новый пакет ограничительных мер связан с инцидентом в британском Солсбери, где были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 11:05
Политика
Порошенко, Тимошенко и Зеленский не придут на дебаты
Обновлено в 07:19
Политика
Коломойский назвал организатора провокации в Черном море
Украинский бизнесмен-миллиардер Игорь Коломойский заявил, что произошедший в ноябре прошлого года инцидент в Керченском проливе с кораблями ВМСУ был провокацией президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 02:57
Кино
Российский фильм «Спасти Ленинград» покажут в США
Российская военная драма «Спасти Ленинград» выйдет на экраны кинотеатров США и Германии.
Обновлено в 13:30