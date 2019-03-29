Футбол
Месси назвал лучших игроков современности, кроме себя и РоналдуSoccer.ru вчера в 13:35
Лидер атак каталонской «Барселоны» Лионель Месси назвал лучших футболистов современности. Если не учитывать меня и Роналду, то лучшими игроками современности являются Мбаппе, Неймар, Азар, Суарес и Агуэро.
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«Жаль, что Роналду уже не в «Реале». Месси — о сборной, «Барсе» и лучшем игроке мира
Sport24.ruвчера в 14:35
Месси: очень уважаю «Ювентус». Он имеет большое преимущество, победив «Атлетико»
Чемпионатвчера в 12:58
Лионель Месси: «Мне нравилось играть против Роналду. Было бы хорошо, если бы он остался в „Реале“»
Спорт-Экспрессвчера в 11:45
Месси: «Было приятно играть против Роналду. Было бы здорово, если бы он все еще выступал за „Реал“»
Бомбардир.рувчера в 11:49
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 02:14, Ашберн
Политика
Генерал КГБ заявил, что опасается за судьбу Приморья
Генерал-лейтенант и бывший начальник аналитического управления КГБ СССР Николай Леонов заявил, что очень боится за судьбу нескольких регионов России, в частности, речь шла о Приморском крае, сообщает PRIMPRESS.
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Федерер вышел в рекордный 50-й финал «Мастерса»
Именно во Флориде в 2002 году Федерер впервые в карьере вышел в финал «Мастерса» (проиграл Агасси).
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Общество
С главой Хакасии случился конфуз в Красноярске
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Происшествия
Виновника смертельного ДТП на Можайке доставят из Чечни в Москву
Скрывшегося с места аварии в Москве водителя Mercedes Gelenvagen в скором времени перевезут из Грозного в столицу.
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Происшествия
Пьяный дед убил двухлетнего внука и похитил его братьев
Как сообщили в Следственном комитете по Свердловской области, сегодня днем во дворе частного дома в деревне Гагарка под Заречным было обнаружено тело мальчика 2017 года рождения с признаками насильственной смерти, а из дома пропал дедушка погибшего вместе с двумя другими своими внуками – 5 и 7 лет.
Обновлено вчера в 10:50
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Вучич объяснил, почему Сербия не может признать Крым частью России
Президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, почему Белград не может признать Крым территорией России.
Обновлено вчера в 21:49
Политика
Кандидата в президенты США Байдена обвинили в домогательствах
Бывший член Ассамблеи штата Невада Люси Флорес обвинила кандидата в президенты Соединённых Штатов Джо Байдена в домогательствах.
Обновлено вчера в 23:36
Технологии
Роскомнадзор пригрозил блокировкой десяти VPN-сервисам
Роскомнадзор потребовал подключиться к федеральной госинформсистеме (ФГИС) владельцев 10 VPN-сервисов, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено 28 марта в 13:39
Общество
Отошли воды: Украина крадет у Молдавии крупнейшую реку
Например, в селе Наславча, которое на территории Молдавии расположено первым по течению Днестра, жители жалуются, что периодически в русле появляются островки и песчаные отмели, а до середины реки в засуху можно дойти вброд.
Обновлено вчера в 17:02
Космос
Индия впервые пустит зрителей на запуски космических ракет
Обновлено в 00:21
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Охлобыстин ответил Шарию за ролики про Зеленского
Актёр Иван Охлобыстин ответил на обвинения украинского блогера Анатолия Шария, что ролики с его и Михаила Пореченкова участием были проплачены.
Обновлено вчера в 20:03
Футбол
Василий Кикнадзе: «Есть что обсудить с Геркусом по итогам аудита»
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе намерен встретиться со своим предшественником Ильей Геркусом, чтобы обсудить моменты, связанные с аудитом клуба.
Обновлено вчера в 09:45
Армия и оружие
США расценят размещение иностранных войск в Венесуэле как угрозу
Вашингтон осуждает попытки правительства Николаса Мадуро в попытках удержать власть при помощи иностранных военнослужащих, подчеркнул Болтон.
Обновлено вчера в 13:54
Шоу-бизнес
Лолита Милявская объяснила, почему не платит ТСЖ
ТСЖ просит взыскать с Лолиты 760 тысяч рублей в качестве задолженности за управление, содержание, ремонт и коммунальные услуги.
Обновлено вчера в 08:07
Политика
«Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа из РФ
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, что у компании есть план "Б" на случай прекращения транзита российского газа.
Обновлено вчера в 13:46
Происшествия
Четыре человека спасены из горящей квартиры на северо-востоке Москвы
Пожарные спасли четырех человек из горящей квартиры, расположенной в доме на улице Вешних Вод в Москве.
Обновлено вчера в 20:16
Политика
Бутину могут депортировать из США в Россию в день вынесения приговора
Обновлено вчера в 16:29
Футбол
Орлов сообщил, что Маркизио может завершить карьеру
Обновлено в 01:57
Политика
Медведев призвал различать критику и оскорбление власти
Критика власти в интернете не должна иметь последствий, но если целью сообщений является лишь прямое оскорбление, то основание для применения закона есть, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы пользователей в соцсети "Вконтакте".
Обновлено вчера в 08:49
Политика
Джабаров назвал новые санкции США против РФ выстрелом в ногу
По словам Джабарова, санкции станут для Вашингтона «выстрелом в ногу».
Обновлено вчера в 13:18
Футбол
«Хоффенхайм» разгромно победил «Байер» дома
Немецкий футбольный клуб «Хоффенхайм» нанес поражение с разгромным счетом команде «Байер» в матче 27-го тура немецкой Бундеслиги.
Обновлено в 00:19
Космос
В Королеве открылась выставка к 85‑летию со дня рождения Юрия Гагарина
В подмосковном Королеве открыли выставку, приуроченную к 85-летию со дня рождения Юрия Гагарина, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».
Обновлено вчера в 08:47
Происшествия
Автомобиль вылетел на тротуар на Невском проспекте
На перекрестке Невского и Литейных проспектов в Санкт-Петербурге автомобиль вылетел на тротуар, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:09
Футбол
«Эвертон» летом планирует вернуть Влашича
Аренда Влашича в армейском клубе рассчитана до 30 июня. Никола забил 7 мячей за ЦСКА в текущем сезоне во всех турнирах.
Обновлено в 01:15
Футбол
«Арсенал» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Обновлено вчера в 13:37
Армия и оружие
Минобороны показало галлюциногенный щит
Министерство обороны России опубликовало видео тренировок штурмового подразделения инженерных войск на нижегородском полигоне Мулино, в ходе которых применен бронещит с ослепляющими фонарями.
Обновлено вчера в 10:45
Политика
Украинский голодомор признали геноцидом в штате Луизиана
«Вслед за более чем двадцатью американскими штатами губернатор штата Луизиана Джон Белл Эдвардс выдал прокламацию о праздновании 85-й годовщины Голодомора 1932–1933 годов в Украине», — сказано в сообщении.
Обновлено вчера в 22:21
Экономика
На крупнейшем в России троллейбусном заводе пройдут сокращения
Крупнейший в России производитель троллейбусов ЗАО «Тролза» в Саратовской области объявило о сокращении 500 сотрудников.
Обновлено вчера в 10:40
Политика
Патрульные корабли КНР вошли в спорные воды Восточно-Китайского моря
Как сообщает агентство Kyodo, японская береговая охрана потребовала от иностранных сторожевиков «покинуть японские территориальные воды».
Обновлено в 00:40
Музыка
Вокалиста The Prodigy Кита Флинта похоронили под песни фанатов
В британском городе Брейтри состоялись похороны вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта, сообщил телеканал Sky News.
Обновлено в 02:07