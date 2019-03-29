Футбол

Месси назвал лучших игроков современности, кроме себя и РоналдуSoccer.ru вчера в 13:35

Лидер атак каталонской «Барселоны» Лионель Месси назвал лучших футболистов современности. Если не учитывать меня и Роналду, то лучшими игроками современности являются Мбаппе, Неймар, Азар, Суарес и Агуэро.
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«Жаль, что Роналду уже не в «Реале». Месси — о сборной, «Барсе» и лучшем игроке мира

Sport24.ruвчера в 14:35

Месси: очень уважаю «Ювентус». Он имеет большое преимущество, победив «Атлетико»

Чемпионатвчера в 12:58

Месси поделился мнением о команде Роналду

Газета.Ruвчера в 13:17

Лионель Месси: «Мне нравилось играть против Роналду. Было бы хорошо, если бы он остался в „Реале“»

Спорт-Экспрессвчера в 11:45

Месси назвал лучших игроков мира. Роналду нет в списке

Sport.ruвчера в 12:43

Месси назвал лучших игроков мира. Догадываетесь, кого он не включил?

Спорт день за днемвчера в 12:37

Месси: «Было приятно играть против Роналду. Было бы здорово, если бы он все еще выступал за „Реал“»

Бомбардир.рувчера в 11:49
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Политика

Генерал КГБ заявил, что опасается за судьбу Приморья

Генерал-лейтенант и бывший начальник аналитического управления КГБ СССР Николай Леонов заявил, что очень боится за судьбу нескольких регионов России, в частности, речь шла о Приморском крае, сообщает PRIMPRESS.
Обновлено вчера в 14:30
Теннис

Федерер вышел в рекордный 50-й финал «Мастерса»

Именно во Флориде в 2002 году Федерер впервые в карьере вышел в финал «Мастерса» (проиграл Агасси).
Обновлено в 00:54
Общество

С главой Хакасии случился конфуз в Красноярске

Обновлено вчера в 08:22
Происшествия

Виновника смертельного ДТП на Можайке доставят из Чечни в Москву

Скрывшегося с места аварии в Москве водителя Mercedes Gelenvagen в скором времени перевезут из Грозного в столицу.
Обновлено вчера в 09:34
Происшествия

Пьяный дед убил двухлетнего внука и похитил его братьев

Как сообщили в Следственном комитете по Свердловской области, сегодня днем во дворе частного дома в деревне Гагарка под Заречным было обнаружено тело мальчика 2017 года рождения с признаками насильственной смерти, а из дома пропал дедушка погибшего вместе с двумя другими своими внуками – 5 и 7 лет.
Обновлено вчера в 10:50
Политика

Вучич объяснил, почему Сербия не может признать Крым частью России

Президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, почему Белград не может признать Крым территорией России.
Обновлено вчера в 21:49
Политика

Кандидата в президенты США Байдена обвинили в домогательствах

Бывший член Ассамблеи штата Невада Люси Флорес обвинила кандидата в президенты Соединённых Штатов Джо Байдена в домогательствах.
Обновлено вчера в 23:36
Технологии

Роскомнадзор пригрозил блокировкой десяти VPN-сервисам

Роскомнадзор потребовал подключиться к федеральной госинформсистеме (ФГИС) владельцев 10 VPN-сервисов, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено 28 марта в 13:39
Общество

Отошли воды: Украина крадет у Молдавии крупнейшую реку

Например, в селе Наславча, которое на территории Молдавии расположено первым по течению Днестра, жители жалуются, что периодически в русле появляются островки и песчаные отмели, а до середины реки в засуху можно дойти вброд.
Обновлено вчера в 17:02
Космос

Индия впервые пустит зрителей на запуски космических ракет

Обновлено в 00:21
Политика

Охлобыстин ответил Шарию за ролики про Зеленского

Актёр Иван Охлобыстин ответил на обвинения украинского блогера Анатолия Шария, что ролики с его и Михаила Пореченкова участием были проплачены.
Обновлено вчера в 20:03
Футбол

Василий Кикнадзе: «Есть что обсудить с Геркусом по итогам аудита»

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе намерен встретиться со своим предшественником Ильей Геркусом, чтобы обсудить моменты, связанные с аудитом клуба.
Обновлено вчера в 09:45
Армия и оружие

США расценят размещение иностранных войск в Венесуэле как угрозу

Вашингтон осуждает попытки правительства Николаса Мадуро в попытках удержать власть при помощи иностранных военнослужащих, подчеркнул Болтон.
Обновлено вчера в 13:54
Шоу-бизнес

Лолита Милявская объяснила, почему не платит ТСЖ

ТСЖ просит взыскать с Лолиты 760 тысяч рублей в качестве задолженности за управление, содержание, ремонт и коммунальные услуги.
Обновлено вчера в 08:07
Политика

«Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа из РФ

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, что у компании есть план "Б" на случай прекращения транзита российского газа.
Обновлено вчера в 13:46
Происшествия

Четыре человека спасены из горящей квартиры на северо-востоке Москвы

Пожарные спасли четырех человек из горящей квартиры, расположенной в доме на улице Вешних Вод в Москве.
Обновлено вчера в 20:16
Политика

Бутину могут депортировать из США в Россию в день вынесения приговора

Обновлено вчера в 16:29
Футбол

Орлов сообщил, что Маркизио может завершить карьеру

Обновлено в 01:57
Политика

Медведев призвал различать критику и оскорбление власти

Критика власти в интернете не должна иметь последствий, но если целью сообщений является лишь прямое оскорбление, то основание для применения закона есть, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы пользователей в соцсети "Вконтакте".
Обновлено вчера в 08:49
Политика

Джабаров назвал новые санкции США против РФ выстрелом в ногу

По словам Джабарова, санкции станут для Вашингтона «выстрелом в ногу».
Обновлено вчера в 13:18
Футбол

«Хоффенхайм» разгромно победил «Байер» дома

Немецкий футбольный клуб «Хоффенхайм» нанес поражение с разгромным счетом команде «Байер» в матче 27-го тура немецкой Бундеслиги.
Обновлено в 00:19
Космос

В Королеве открылась выставка к 85‑летию со дня рождения Юрия Гагарина

В подмосковном Королеве открыли выставку, приуроченную к 85-летию со дня рождения Юрия Гагарина, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».
Обновлено вчера в 08:47
Происшествия

Автомобиль вылетел на тротуар на Невском проспекте

На перекрестке Невского и Литейных проспектов в Санкт-Петербурге автомобиль вылетел на тротуар, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:09
Футбол

«Эвертон» летом планирует вернуть Влашича

Аренда Влашича в армейском клубе рассчитана до 30 июня. Никола забил 7 мячей за ЦСКА в текущем сезоне во всех турнирах.
Обновлено в 01:15
Футбол

«Арсенал» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

Обновлено вчера в 13:37
Армия и оружие

Минобороны показало галлюциногенный щит

Министерство обороны России опубликовало видео тренировок штурмового подразделения инженерных войск на нижегородском полигоне Мулино, в ходе которых применен бронещит с ослепляющими фонарями.
Обновлено вчера в 10:45
Политика

Украинский голодомор признали геноцидом в штате Луизиана

«Вслед за более чем двадцатью американскими штатами губернатор штата Луизиана Джон Белл Эдвардс выдал прокламацию о праздновании 85-й годовщины Голодомора 1932–1933 годов в Украине», — сказано в сообщении.
Обновлено вчера в 22:21
Экономика

На крупнейшем в России троллейбусном заводе пройдут сокращения

Крупнейший в России производитель троллейбусов ЗАО «Тролза» в Саратовской области объявило о сокращении 500 сотрудников.
Обновлено вчера в 10:40
Политика

Патрульные корабли КНР вошли в спорные воды Восточно-Китайского моря

Как сообщает агентство Kyodo, японская береговая охрана потребовала от иностранных сторожевиков «покинуть японские территориальные воды».
Обновлено в 00:40
Музыка

Вокалиста The Prodigy Кита Флинта похоронили под песни фанатов

В британском городе Брейтри состоялись похороны вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта, сообщил телеканал Sky News.
Обновлено в 02:07
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Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Считается одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всеx времён.
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Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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