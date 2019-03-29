Месси назвал лучших игроков современности, кроме себя и РоналдуSoccer.ru 13:35

Лидер атак каталонской «Барселоны» Лионель Месси назвал лучших футболистов современности. Если не учитывать меня и Роналду, то лучшими игроками современности являются Мбаппе, Неймар, Азар, Суарес и Агуэро.

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Месси назвал лучших игроков современности, кроме себя и Роналду

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