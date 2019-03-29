Футбол
Месси назвал лучших игроков современности, кроме себя и РоналдуSoccer.ru 13:35
Лидер атак каталонской «Барселоны» Лионель Месси назвал лучших футболистов современности. Если не учитывать меня и Роналду, то лучшими игроками современности являются Мбаппе, Неймар, Азар, Суарес и Агуэро.
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Водитель троллейбуса скончался после драки с пассажиром в Казани
"По предварительным данным, между пассажиром и водителем троллейбуса произошёл конфликт, в результате чего последний скончался",- приводит РИА Новости слова представителя ведомства.
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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что до 2014 года Москва могла прослушивать телефонные разговоры украинских лидеров, которые велись по конфиденциальной связи.
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