Футбол

Месси назвал лучших игроков современности, кроме себя и РоналдуSoccer.ru 13:35

Лидер атак каталонской «Барселоны» Лионель Месси назвал лучших футболистов современности. Если не учитывать меня и Роналду, то лучшими игроками современности являются Мбаппе, Неймар, Азар, Суарес и Агуэро.
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«Жаль, что Роналду уже не в «Реале». Месси — о сборной, «Барсе» и лучшем игроке мира

Sport24.ru14:35

Лионель Месси: «Нравилось брать трофеи, когда Роналду был в „Реале“. Было бы здорово, если бы остался»

Sports.ru11:23

Месси поделился мнением о команде Роналду

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Месси: очень уважаю «Ювентус». Он имеет большое преимущество, победив «Атлетико»

Чемпионат12:58

Месси назвал лучших игроков мира. Роналду нет в списке

Sport.ru12:43

Месси: «Было приятно играть против Роналду. Было бы здорово, если бы он все еще выступал за „Реал“»

Бомбардир.ру11:49

Лионель Месси: «Мне нравилось играть против Роналду. Было бы хорошо, если бы он остался в „Реале“»

Спорт-Экспресс11:45
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Происшествия

Водитель троллейбуса скончался после драки с пассажиром в Казани

"По предварительным данным, между пассажиром и водителем троллейбуса произошёл конфликт, в результате чего последний скончался",- приводит РИА Новости слова представителя ведомства.
Обновлено в 18:51
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Минобороны продемонстрировало ослепляющее оружие в действии

Обновлено в 13:04
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Помпео сообщил об уходе Науэрт из Госдепа

Обновлено в 19:06
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Елизавета Боярская кардинально сменила имидж

Елизавета Боярская выложила в своем блоге в Инстаграм в новом имидже.
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Политика

Трамп не исключил переговоров с Путиным по Венесуэле

Президент США Дональд Трамп намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином ситуацию в Венесуэле.
Обновлено в 21:20
Авто

Новая марка NeuWai удивит инжинирингом

«NeuWai — это больше, чем просто новая марка, — говорит генеральный директор Songuo Motors Тим Шин — она привносит в автомобильную промышленность новую бизнес-модель, новые материалы и новую производственную стратегию».
Обновлено в 05:36
Происшествия

В Мексике суд назначил похитителям мигрантов 6,7 тысячи лет тюрьмы

Уточняется, что двум похитителям назначено по 1,9 тысячи лет тюрьмы, еще двое получили 1,7 тысячи и почти 1,2 тысячи лет заключения, пишет РИА Новости.
Обновлено в 21:03
Политика

Саакашвили объяснил, почему жевал галстук

Обновлено в 19:49
Общество

Умер журналист Максим Ковальский

Обновлено в 17:39
Авто

В Сети появились секретные фото салона обновленной Chevrolet Niva

В Интернете были опубликованы первые фотоснимки салона обновленного варианта Chevrolet Niva.
Обновлено вчера в 03:34
Культура

Путин присвоил Пореченкову звание народного артиста

Президент России Владимир Путин присвоил актеру Михаилу Пореченкову звание народного артиста России.
Обновлено в 07:56
Кино

Российский фильм «Спасти Ленинград» покажут в США

Российская военная драма «Спасти Ленинград» выйдет на экраны кинотеатров США и Германии.
Обновлено в 13:30
Происшествия

Полицейского уволили после ДТП на Можайском шоссе

Обновлено в 12:42
Политика

СМИ сообщили о новом масштабном отключении электричества в Венесуэле

В Венесуэле вечером 29 марта прозошло очередное масштабное отключение электроэнергии, сообщает El Nacional.
Обновлено в 20:58
Армия и оружие

ПВО Сирии отразили удар ВВС Израиля по Алеппо

Военная авиация Израиля нанесла удар по Алеппо. Как сообщает гостелевидение Сирии, ПВО республики отразило атаку.
Обновлено 27 марта в 18:38
Происшествия

В Ингушетии распустили батальон ППС, вставший на сторону митингующих

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Экс-следователь заочно арестована по делу о вымогательстве взятки

По решению Пресненского суда Москвы экс-старший следователь по особо важным делам управления Мария Слезкина была заочно арестована.
Обновлено вчера в 17:08
Наука

Площадь ущерба от китайского искусственного острова в 200 раз превысила его собственные размеры

Экологический ущерб от созданного Китаем искусственного острова оказался в 200 раз больше, нежели сам остров.
Обновлено в 11:51
Политика

Порошенко заявил о прослушке Москвой переговоров президентов Украины

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что до 2014 года Москва могла прослушивать телефонные разговоры украинских лидеров, которые велись по конфиденциальной связи.
Обновлено в 16:17
Политика

Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год

Президент России Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год.
Обновлено в 12:54
Армия и оружие

Корабли НАТО вошли в Черное море

Боевые корабли Второй постоянной группы ВМС НАТО вошли в Черное море.
Обновлено вчера в 13:14
Армия и оружие

Истребители ВВС Великобритании сопроводили российские Ту-160

Истребители Typhoon ВВС Великобритании в пятницу были подняты с авиабазы Лоссимут в Шотландии для контроля полета российских Ту-160 над акваторией Северного моря.
Обновлено в 20:29
Политика

США подготовили новые санкции против России

Новый пакет ограничительных мер связан с инцидентом в британском Солсбери, где были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 11:05
Общество

В постпредстве России при ООН рассказали о темпах потепления в стране

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Чумаков заявил, что глобальное потепление в стране опережает в 2,5 раза темпы роста данного показателя в мировом масштабе.
Обновлено в 17:40
Политика

Джо Байден оказался в центре скандала, понюхав немытые женские волосы

Женщина отмечает, что не стала в тот день мыть волосы, но постаралась привести себя в порядок.
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Минздрав назвал самые распространенные венерические болезни

Трихомоноз стал самым часто встречающимся среди россиян венерическим заболеванием, таковы данные Минздрава.
Обновлено в 05:43
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Дмитрий Медведев призвал разделять критику власти и ее оскорбление

Премьер-министр отметил, что обычная критика власти на просторах Сети, будь даже она достаточно жесткой, не должна являться причиной возникновения судебной ответственности.
Обновлено в 10:02
Общество

Фанаты проводили Кита Флинта в последний путь аплодисментами

Фанаты британского коллектива The Prodigy проводили лидера группы Кита Флинта в последний путь в Брейнтри, графстве Эссекс, передаёт SkyNews.
Обновлено в 18:23
Армия и оружие

Столтенберг рассказал о причинах повышения расходов на оборону в НАТО

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что расходы на оборону страны — члены НАТО увеличивают не ради американского президента Дональда Трампа, который неоднократно призывал к этому.
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Шоу-бизнес

Бывшая солистка группы Serebro Кищук выложила откровенное фото

25-летняя Екатерина Кищук в своем новом Instagram выложила фото, на котором она полностью обнажена.
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Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Считается одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всеx времён.
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