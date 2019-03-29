Месси назвал лучших футболистов мираГазета.Ru 11:52

Спорт день за днем

Футбол Дриусси назвал ошибкой свой переезд в Россию Аргентинский нападающий санкт-петербургского "Зенита" Себастьян Дриусси заявил, что принял неверное решение, переехав в Россию.

Политика «Нафтогаз» рассматривает план «Б» на случай приостановки транзита газа Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, что у компании есть план "Б" на случай прекращения транзита российского газа.

Политика Генпрокурор США назвал срок передачи доклада Мюллера конгрессу Минюст США планирует передать конгрессу отредактированный доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в американские выборы в середине апреля, «если не раньше».

Политика Кремль опроверг заявление Порошенко о встрече в нормандском формате Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня президент Украины Пётр Порошенко заявил о намерении созвать встречу в нормандском формате (Россия, Германия, Франция, Украина) сразу после президентских выборов в стране.

Культура Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева рассказала о своем решении отказаться от гражданства Украины в пользу итальянского.

Наука Авторы идеи пересадки головы научились сращивать спинной мозг Во всех случаях экспериментаторы перерезали спинной мозг, а затем пытались срастить его заново по своей методике.

Политика США пригрозили России новыми санкциями из-за Венесуэлы Вашингтон пригрозил Москве новыми санкциями в связи с ситуацией в Венесуэле.

Наука Ученые научили роботов с ИИ «размножаться» В рамках экспериментального проекта ученые создали двух роботов "родителей", которые обменялись программным кодом и создали "ребенка" (пока только в виде кода), унаследовавшего их специфические особенности.

Политика В Госдуме предложили преодолеть вето Совфеда на закон о хостелах Госдума в начале марта приняла закон о запрете хостелов в многоквартирных домах, который был отклонен Советом Федерации.

ЖКХ В Кронштадте 87 домов остались без тепла Ремонтные работы на трубопроводе в 600 миллиметров ограничили подачу отопления в 87 жилых зданиях.

Общество Медведев поручил обдумать упрощение режима самозанятых для таксистов Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Максиму Акимову проработать вопрос о том, чтобы самозанятые таксисты смогли получать разрешения на автомобили без открытия ИП.

Экономика На крупнейшем в России троллейбусном заводе пройдут сокращения Крупнейший в России производитель троллейбусов ЗАО «Тролза» в Саратовской области объявило о сокращении 500 сотрудников.

Экономика ВЭБ в 2018 году сократил убыток до 175,8 млрд рублей Напомним, убыток ВЭБа по МСФО в первом полугодии 2018 года вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 75,6 млрд руб. Подробнее об отчетности госкорпорации читайте в публикации "Ъ" "ВЭБ.РФ вновь получил многомиллиардные убытки".

Гаджеты Apple отказалась от коврика беспроводной зарядки AirPower Компания Apple официально объявила об отмене проекта AirPower — устройства для беспроводной подзарядки iPhone, а также часов и наушников AirPods.

Политика Дмитрий Медведев призвал разделять критику власти и ее оскорбление Премьер-министр отметил, что обычная критика власти на просторах Сети, будь даже она достаточно жесткой, не должна являться причиной возникновения судебной ответственности.

Армия и оружие Порошенко заявил о планах закупить новейшее оружие в США Украинские власти собираются закупить новейшее вооружение, в том числе в США, сообщил в пятницу президент страны Пётр Порошенко.

Экономика С понедельника водителей ждут новые правила ОСАГО С 1 апреля этого года вступают в силу новые правила для ОСАГО, сообщает otvprim.ru.

Гаджеты В Сети появилось видео с хромбуком Google Atlas Ранее в Сети уже появлялись публикации о Google Atlas, однако о каких-либо подробностях не сообщалось.

Авто Aurus опубликовал свежее фото люксового минивэна Aurus Arsenal На официальной странице люксовой марки Aurus в социальной сети Instagram появились первые изображения минивэна Arsenal.