Футбол
Месси назвал лучших футболистов мираГазета.Ru 11:52
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси назвал лучших футболистов в мире, передает "Советский спорт".
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Футбол
Дриусси назвал ошибкой свой переезд в Россию
Аргентинский нападающий санкт-петербургского "Зенита" Себастьян Дриусси заявил, что принял неверное решение, переехав в Россию.
Обновлено в 13:20
Политика
«Нафтогаз» рассматривает план «Б» на случай приостановки транзита газа
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, что у компании есть план "Б" на случай прекращения транзита российского газа.
Обновлено в 13:46
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Генпрокурор США назвал срок передачи доклада Мюллера конгрессу
Минюст США планирует передать конгрессу отредактированный доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в американские выборы в середине апреля, «если не раньше».
Обновлено в 17:00
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Кремль опроверг заявление Порошенко о встрече в нормандском формате
Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня президент Украины Пётр Порошенко заявил о намерении созвать встречу в нормандском формате (Россия, Германия, Франция, Украина) сразу после президентских выборов в стране.
Обновлено в 15:22
Культура
Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины
Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева рассказала о своем решении отказаться от гражданства Украины в пользу итальянского.
Обновлено в 13:04
Наука
Авторы идеи пересадки головы научились сращивать спинной мозг
Во всех случаях экспериментаторы перерезали спинной мозг, а затем пытались срастить его заново по своей методике.
Обновлено 27 марта в 10:34
Хоккей
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Обновлено в 15:35
Политика
США пригрозили России новыми санкциями из-за Венесуэлы
Вашингтон пригрозил Москве новыми санкциями в связи с ситуацией в Венесуэле.
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Ученые научили роботов с ИИ «размножаться»
В рамках экспериментального проекта ученые создали двух роботов "родителей", которые обменялись программным кодом и создали "ребенка" (пока только в виде кода), унаследовавшего их специфические особенности.
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Армия и оружие
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Политика
В Госдуме предложили преодолеть вето Совфеда на закон о хостелах
Госдума в начале марта приняла закон о запрете хостелов в многоквартирных домах, который был отклонен Советом Федерации.
Обновлено в 16:41
ЖКХ
В Кронштадте 87 домов остались без тепла
Ремонтные работы на трубопроводе в 600 миллиметров ограничили подачу отопления в 87 жилых зданиях.
Обновлено в 13:52
Общество
Медведев поручил обдумать упрощение режима самозанятых для таксистов
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Максиму Акимову проработать вопрос о том, чтобы самозанятые таксисты смогли получать разрешения на автомобили без открытия ИП.
Обновлено в 11:56
Экономика
На крупнейшем в России троллейбусном заводе пройдут сокращения
Крупнейший в России производитель троллейбусов ЗАО «Тролза» в Саратовской области объявило о сокращении 500 сотрудников.
Обновлено в 10:40
Экономика
ВЭБ в 2018 году сократил убыток до 175,8 млрд рублей
Напомним, убыток ВЭБа по МСФО в первом полугодии 2018 года вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 75,6 млрд руб. Подробнее об отчетности госкорпорации читайте в публикации "Ъ" "ВЭБ.РФ вновь получил многомиллиардные убытки".
Обновлено в 14:25
Гаджеты
Apple отказалась от коврика беспроводной зарядки AirPower
Компания Apple официально объявила об отмене проекта AirPower — устройства для беспроводной подзарядки iPhone, а также часов и наушников AirPods.
Обновлено в 16:16
Политика
Дмитрий Медведев призвал разделять критику власти и ее оскорбление
Премьер-министр отметил, что обычная критика власти на просторах Сети, будь даже она достаточно жесткой, не должна являться причиной возникновения судебной ответственности.
Обновлено в 10:02
Армия и оружие
Порошенко заявил о планах закупить новейшее оружие в США
Украинские власти собираются закупить новейшее вооружение, в том числе в США, сообщил в пятницу президент страны Пётр Порошенко.
Обновлено в 16:02
Политика
Порошенко, Тимошенко и Зеленский не придут на дебаты
Обновлено в 07:19
Экономика
С понедельника водителей ждут новые правила ОСАГО
С 1 апреля этого года вступают в силу новые правила для ОСАГО, сообщает otvprim.ru.
Обновлено в 00:39
Гаджеты
В Сети появилось видео с хромбуком Google Atlas
Ранее в Сети уже появлялись публикации о Google Atlas, однако о каких-либо подробностях не сообщалось.
Обновлено в 05:59
Авто
Aurus опубликовал свежее фото люксового минивэна Aurus Arsenal
На официальной странице люксовой марки Aurus в социальной сети Instagram появились первые изображения минивэна Arsenal.
Обновлено в 07:40
Общество
Больше половины россиян экономят энергоресурсы
С каждым годом все больше россиян проявляют интерес к акции. Если в 2013 году о ней знали 36% опрошенных, то в 2019 году – 56%.
Обновлено в 07:35