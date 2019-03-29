Футбол

Месси назвал лучших футболистов мираГазета.Ru 11:52

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси назвал лучших футболистов в мире, передает "Советский спорт".
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«Жаль, что Роналду уже не в «Реале». Месси — о сборной, «Барсе» и лучшем игроке мира

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Месси: очень уважаю «Ювентус». Он имеет большое преимущество, победив «Атлетико»

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Спорт-Экспресс11:45

Лионель Месси: «Нравилось брать трофеи, когда Роналду был в „Реале“. Было бы здорово, если бы остался»

Sports.ru11:23
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Футбол

Дриусси назвал ошибкой свой переезд в Россию

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Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня президент Украины Пётр Порошенко заявил о намерении созвать встречу в нормандском формате (Россия, Германия, Франция, Украина) сразу после президентских выборов в стране.
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Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева рассказала о своем решении отказаться от гражданства Украины в пользу итальянского.
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Во всех случаях экспериментаторы перерезали спинной мозг, а затем пытались срастить его заново по своей методике.
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Фото: в канун Рождества обезьяны стащили всю еду у пациентов больницы

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Вашингтон пригрозил Москве новыми санкциями в связи с ситуацией в Венесуэле.
Обновлено в 14:07
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В рамках экспериментального проекта ученые создали двух роботов "родителей", которые обменялись программным кодом и создали "ребенка" (пока только в виде кода), унаследовавшего их специфические особенности.
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Ремонтные работы на трубопроводе в 600 миллиметров ограничили подачу отопления в 87 жилых зданиях.
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Крупнейший в России производитель троллейбусов ЗАО «Тролза» в Саратовской области объявило о сокращении 500 сотрудников.
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Компания Apple официально объявила об отмене проекта AirPower — устройства для беспроводной подзарядки iPhone, а также часов и наушников AirPods.
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Дмитрий Медведев призвал разделять критику власти и ее оскорбление

Премьер-министр отметил, что обычная критика власти на просторах Сети, будь даже она достаточно жесткой, не должна являться причиной возникновения судебной ответственности.
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Порошенко заявил о планах закупить новейшее оружие в США

Украинские власти собираются закупить новейшее вооружение, в том числе в США, сообщил в пятницу президент страны Пётр Порошенко.
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С 1 апреля этого года вступают в силу новые правила для ОСАГО, сообщает otvprim.ru.
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Ранее в Сети уже появлялись публикации о Google Atlas, однако о каких-либо подробностях не сообщалось.
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На официальной странице люксовой марки Aurus в социальной сети Instagram появились первые изображения минивэна Arsenal.
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Больше половины россиян экономят энергоресурсы

С каждым годом все больше россиян проявляют интерес к акции. Если в 2013 году о ней знали 36% опрошенных, то в 2019 году – 56%.
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