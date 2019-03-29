Футбол
Месси назвал лучших футболистов мираГазета.Ru 11:52
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси назвал лучших футболистов в мире, передает "Советский спорт".
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Шоу-бизнес
Лолита объяснила отказ платить за услуги ЖКХ
Обновлено в 08:47
Авто
Новый кроссовер Renault сфотографировали на улицах Москвы
Кросс-купе Renault Arkana, продажи которого в России должны стартовать в конце весны - начале лета, был сфотографирован во время дорожных испытаний в столице.
Обновлено в 04:12
Шоу-бизнес
Николас Кейдж разводится через четыре дня после женитьбы
Как сообщает издание US Weekly, Кейдж подал прошение об аннулировании его брачного свидетельства, выданного 23 марта 2019 года.В случае невозможности, актер требует начать официальную процедуру развода.
Обновлено в 05:20
Культура
Лидер еврейской общины России возмутился новым клипом Rammstein
Борода считает, что обществу следует демонстративно показать свое неприятие и даже отвращение к такому творчеству.
Обновлено в 11:00
Армия и оружие
Болгария отказалась открывать базы НАТО на своей территории
Вице-премьер и министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов заявил, что страна не намерена открывать на своей территории базы НАТО.
Обновлено в 14:04
Политика
Министр: Строительство «Турецкого потока» в Сербии начнется в апреле
Проект строительства газопровода через Сербию начнется в апреле текущего года.
Обновлено в 09:48
Общество
Умер журналист Максим Ковальский
Обновлено в 01:07 Ушел из жизни бывший главный редактор журнала "Коммерсантъ-Власть" Максим Ковальский.
Обновлено в 17:39
Авто
Британский авторынок в феврале показал прирост
Согласно информации опубликованной Британским обществом автопроизводителей и автодилеров (SMMT), в феврале авторынок увеличился на 1,4% и составил 81 969 машин.
Обновлено в 01:48
Общество
В постпредстве России при ООН рассказали о темпах потепления в стране
Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Чумаков заявил, что глобальное потепление в стране опережает в 2,5 раза темпы роста данного показателя в мировом масштабе.
Обновлено в 17:40
Хоккей
Вратарь «Металлурга» Загидулин может перейти в клуб НХЛ «Калгари»
Вратарь магнитогорского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Металлург" Артем Загидулин может подписать контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Калгари".
Обновлено в 14:50
Футбол
Появилось фото домашней формы «Манчестер Юнайтед» на следующий сезон
Ресурс Footy Headlines опубликовал фото домашнего комплекта игровой формы «Манчестер Юнайтед» на сезон-2019/20.
Обновлено в 17:09
Происшествия
В подмосковном бассейне руку пятилетнего ребенка затянуло в трубу
Ребенок, находясь в общественном бассейне, засунул руку в сливную трубу, и не смог ее вытащить — ни сам, ни с помощью взрослых.
Обновлено в 17:19
Политика
Валентину Матвиенко наградили орденом Андрея Первозванного
Председатель Совфеда Валентина Матвиенко награждена орденом Святого Апостола Андрея Первозванного.
Обновлено в 06:38
Экономика
Медведев призвал «выжать все» из бурного роста экономики Рунета
Экономика Рунета растет опережающими темпами - до 15% в год, бизнес и государство должны грамотно использовать этот бурный рост, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 07:32
Экономика
«Россети» направят 3 миллиарда рублей на цифровизацию Сибири
Прибыль компании «МРСК Сибири» в 2018 году составила сумму в 0,8 миллиарда рублей, потери электроэнергии в сетях снизились до 7,81 процента, а средняя длительность перерыва электроснабжения сократилась на 21,4 процента.
Обновлено в 11:00
Армия и оружие
Минобороны обвинило Францию и Бельгию в подготовке провокации в Сирии
Центр по примирению враждующих сторон получил информацию о том, что боевики в провинции Идлиб при поддержке сотрудников спецслужб Франции и Бельгии готовят инсценировку химической атаки, говорится в сообщении, поступившем в РБК.
Обновлено в 15:25
Политика
Бутину могут депортировать из США в день приговора
Обновлено в 16:09
Автоспорт
Квят: у «Торо Россо» получилась продуктивная пятница
Обновлено в 14:43
Политика
США пригрозили России новыми санкциями из-за Венесуэлы
В Госдепе заявили, что у Москвы нет полной свободы действий в Венесуэле, и пригрозили новыми санкциями.
Обновлено в 18:24
Общество
Гороскоп на 29 марта: День будет удачен для разного рода переговоров
ТЕЛЕЦ Вы стоите на пороге новой жизни, но ваши чувства могут удерживать вас от последнего шага.
Обновлено вчера в 18:00
Экономика
Советник Трампа потребовал от ФРС немедленно понизить ставку
Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу потребовал в пятницу от Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции Центробанка, немедленно понизить базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов.
Обновлено в 15:14
Происшествия
Кадырову сдался чеченец, устроивший смертельное ДТП в Москве
Муслим Джамбеков, который несколько дней назад устроил смертельное ДТП в Москве, пришел в правоохранительные органы Чечни, сообщает телеграм-канал главы республики Рамзана Кадырова.
Обновлено в 05:19
Армия и оружие
Россия открыла в Венесуэле учебно-тренировочный вертолетный центр
В компании сообщили, что возможности данного центра позволяют венесуэльским летчикам проходить всестороннее обучение эксплуатации и применению вертолетов Ми-17В-5, Ми-35М и Ми-26Т в условиях, максимально приближенных к реальности, моделируя различные нестандартные ситуации, которые могут возникнуть в полете.
Обновлено в 15:00
Общество
В Петербурге рассказали о разработке мер поддержки молодых учителей
В Санкт-Петербурге рассказали о разработке мер поддержки молодых учителей, сообщает ФАН.
Обновлено в 12:10
Происшествия
Неизвестные напали на главврача больницы в Петербурге
Ранее в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщали, что "в полицию Курортного района 29 марта поступила информация о том, что двое неизвестных злоумышленников ворвались в здание медицинского учреждения в Курортном районе города Санкт-Петербурга и похитили, по предварительным данным, около 200 тыс. рублей", решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Обновлено в 08:53
Политика
Гудков оспаривает закон об оскорблении власти в Верховном суде
Дмитрий Гудков Москва / AbsolutTV.ru / Новости / Оппозиционер Дмитрий Гудков подал в Верховный суд иск с требованием признать недействительным закон об оскорблении власти (Клишаса).
Обновлено в 13:38
Наука
На Мадагаскаре нашли пять новых видов мини-лягушек
Ученые обнаружили пять ранее неизвестных видов миниатюрных лягушек.
Обновлено в 08:20
Здоровье
Бегунам напомнили о риске теплового удара из-за дезодорантов
Обновлено в 04:59