Капитан и нападающий "Барселоны" Лионель Месси выступил с речью на стадионе "Камп Ноу". Свое программное заявление он сделал перед началом матча с "Арсеналом" в рамках Кубка Жоана Гампера. Вернувшийся из отпуска 32-летний аргентинец отметил, что верит в команду и тренерский штаб.

Месси назвал цели «Барселоны» на сезон. В конце мая проверим

Общество Врачи предупредили об опасности «неправильных» кроссовок Как пояснила врач-ортопед Кристина Роу-Бауэр, неподходящая обувь может стать причиной не только боли в конечностях, вызванной дискомфортом, но и спровоцировать подошвенный фасциит (воспалительный процесс, поражающий связку), стрессовый перелом, а также потерю ногтя на пальце.

Происшествия В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.

Здоровье 6 доступных продуктов, которые улучшают состояние при гипертонии Натуральный порошок какао обладает свойством снижать давление: содержащиеся в нем вещества флавоноиды улучшают состояние сосудов.

Армия и оружие Турция объявила о начале новой военной операции в Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о готовности провести новую военную операцию в Сирии.

Политика МИД РФ предупредил о тропическом шторме в Японии и Южной Корее Тропический шторм "Франсиско" угрожает наводнениями Японии и Южной Корее, сообщил ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ в твиттере.

Происшествия Виновники смертельной аварии на Малышева угнали автомобиль Виновники аварии с двумя погибшими, которая произошла в центре Екатеринбурга, угнали автомобиль, пишет «РИА Новости» со ссылкой на отделение пропаганды городского ГИБДД.

Футбол Футболистка «Чертаново» Березина умерла в возрасте 21 года Футболистка московского "Чертаново" Анастасия Березина скончалась на 22-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Кино Принц Чарльз может сыграть в фильме о Джеймсе Бонде Принца Чарльза пригласили на небольшую роль в предстоящем боевике "Джеймс Бонд 25".

Политика Захарова ответила на слова Помпео о возврате Крыма Украине Ранее Помпео в ходе разговора в неправительственной организации "Экономический клуб Вашингтона" заявил, что Крым "должен вернуться в состав Украины".

Армия и оружие Финляндия извинилась за вхождение судна в российские воды Минный заградитель Hmeenmaa, выполняя обязанности по контролю за границей, по ошибке вошел в территориальные воды России примерно на 600 метров.

Путешествия Вам турпакет: россияне увеличили траты на внутренний отдых Траты россиян на отдых внутри страны с начала года выросли на 10–15% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.

Общество Москва стала лидером по числу людей с алкогольной зависимостью Москва стала лидером по количеству пациентов с психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя.

Футбол ЦСКА победил «Рубин» в матче РПЛ Московский «ЦСКА» одержал победу над казанским «Рубином» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Спорт Российские волейболистки завоевали путевку на Олимпиаду-2020 Волейболистки сборной России добились волевой победы над командой Кореи в третьем матче олимпийского отборочного турнира в Калининграде и завоевали путевку на Игры-2020 в Токио.

Политика МИД счел новые санкции доказательством сфабрикованности дела Скрипалей Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» назвала введение США новых антироссийских санкций доказательством того, что расследование отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери носит сфабрикованный характер.

Политика Посольство РФ: СМИ Британии нарушают принцип беспристрастности, освещая митинги в Москве Британские СМИ нарушают принцип беспристрастности при освещении незаконных митингов в Москве, что заставляет задуматься об их заинтересованности в расшатывании внутриполитической ситуации в России.

Происшествия ТАСС: суд арестовал предполагаемого организатора разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ «Следствие установило еще двоих фигурантов дела о разбое: арестован один из предполагаемых организаторов хищения, бывший сотрудник прокуратуры Жаров Константин Никифорович, освободившийся в этом году из колонии»,— рассказал собеседник агентства.

Происшествия В Каире 16 человек погибли, 21 ранен при взрыве кислородного баллона Шестнадцать человек погибли, 21 получил ранения при взрыве кислородного баллона в Каире, заявил официальный представитель минздрава Египта.

Политика Джабаров оценил прекращение действия ДРСМД США, по сути, принудили Россию пойти на приостановку действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил RT первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Экономика «Основа» увидела себе цену Группа инвестировала в новые технологии для ритейла Как выяснил "Ъ", девелоперская группа "Основа" Александра Ручьева стала совладельцем компании "Цифровые технологии ритейла", которая уже начала поставлять систему электронных ценников в сети "Вкусвилл", "Верный" и "Аскона".

Политика Трамп обсудил случаи массового расстрела людей с ФБР и Конгрессом Президент США Дональд Трамп обсудил с директором ФБР, генпрокурором и членами Конгресса случаи массового расстрела людей, которые произошли в штатах Огайо, Техас и Иллинойс, где погибло 29 человек.

Общество В Госдуме предупредили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы 15 миллионов россиян могут в будущем потерять работу из-за того, что их профессии окажутся невостребованными на рынке.

Кино Минкультуры планирует провести очную защиту проектов сериалов осенью Очная защита проектов телесериалов в Минкультуры РФ пройдет осенью 2019 года, сообщила ТАСС в воскресенье глава департамента кинематографии министерства Ольга Любимова на международном фестивале веб-сериалов Realist Web Fest в Нижнем Новгороде.

Экономика ЦБ задумался о перечислении зарплаты россиянам по номеру телефона В Центробанке рассказали об обсуждении с банковским сообществом возможности перечисления зарплаты через Систему быстрых платежей (СБП).