Футбол

Месси назвал цели «Барселоны» на сезон. В конце мая проверимСпорт-Экспресс 14:32

Капитан и нападающий "Барселоны" Лионель Месси выступил с речью на стадионе "Камп Ноу". Свое программное заявление он сделал перед началом матча с "Арсеналом" в рамках Кубка Жоана Гампера. Вернувшийся из отпуска 32-летний аргентинец отметил, что верит в команду и тренерский штаб.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Лионель Месси: «Возможно, мы не придаем должного значения тому, чего уже достигли»

Матч ТВ14:16

Месси: «Будем бороться за все трофеи»

Soccer.ru14:44

Месси назвал цели «Барселоны» на сезон. В конце мая проверим

Спорт-Экспресс14:32

Месси выступил перед «Камп Ноу», а Суарес забил роскошный мяч. В Барселону приехал «Арсенал»

Sport24.ru16:20

Лионель Месси: «Возможно, мы не придаем должного значения тому, чего уже достигли»

Sportbox.RU14:16

Лионель Месси: «Не сомневаюсь, что „Барселона“ будет бороться за все трофеи»

Sports.ru14:11

Месси: «Барселона» будет бороться за все трофеи

Чемпионат13:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 19:45, Ашберн
Общество

Врачи предупредили об опасности «неправильных» кроссовок

Как пояснила врач-ортопед Кристина Роу-Бауэр, неподходящая обувь может стать причиной не только боли в конечностях, вызванной дискомфортом, но и спровоцировать подошвенный фасциит (воспалительный процесс, поражающий связку), стрессовый перелом, а также потерю ногтя на пальце.
Обновлено в 08:53
Происшествия

В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе

Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.
Обновлено в 05:03
Здоровье

6 доступных продуктов, которые улучшают состояние при гипертонии

Натуральный порошок какао обладает свойством снижать давление: содержащиеся в нем вещества флавоноиды улучшают состояние сосудов.
Обновлено в 14:35
Армия и оружие

Турция объявила о начале новой военной операции в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о готовности провести новую военную операцию в Сирии.
Обновлено в 18:59
Политика

МИД РФ предупредил о тропическом шторме в Японии и Южной Корее

Тропический шторм "Франсиско" угрожает наводнениями Японии и Южной Корее, сообщил ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ в твиттере.
Обновлено в 16:06
Происшествия

Виновники смертельной аварии на Малышева угнали автомобиль

Виновники аварии с двумя погибшими, которая произошла в центре Екатеринбурга, угнали автомобиль, пишет «РИА Новости» со ссылкой на отделение пропаганды городского ГИБДД.
Обновлено в 05:47
Футбол

Футболистка «Чертаново» Березина умерла в возрасте 21 года

Футболистка московского "Чертаново" Анастасия Березина скончалась на 22-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 16:15
Кино

Принц Чарльз может сыграть в фильме о Джеймсе Бонде

Принца Чарльза пригласили на небольшую роль в предстоящем боевике "Джеймс Бонд 25".
Обновлено в 08:58
Политика

Захарова ответила на слова Помпео о возврате Крыма Украине

Ранее Помпео в ходе разговора в неправительственной организации "Экономический клуб Вашингтона" заявил, что Крым "должен вернуться в состав Украины".
Обновлено в 12:15
Армия и оружие

Финляндия извинилась за вхождение судна в российские воды

Минный заградитель Hmeenmaa, выполняя обязанности по контролю за границей, по ошибке вошел в территориальные воды России примерно на 600 метров.
Обновлено вчера в 16:36
Путешествия

Вам турпакет: россияне увеличили траты на внутренний отдых

Траты россиян на отдых внутри страны с начала года выросли на 10–15% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.
Обновлено в 17:01
Общество

Москва стала лидером по числу людей с алкогольной зависимостью

Москва стала лидером по количеству пациентов с психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя.
Обновлено в 04:53
Футбол

ЦСКА победил «Рубин» в матче РПЛ

Московский «ЦСКА» одержал победу над казанским «Рубином» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 13:54
Спорт

Российские волейболистки завоевали путевку на Олимпиаду-2020

Волейболистки сборной России добились волевой победы над командой Кореи в третьем матче олимпийского отборочного турнира в Калининграде и завоевали путевку на Игры-2020 в Токио.
Обновлено в 15:35
Политика

МИД счел новые санкции доказательством сфабрикованности дела Скрипалей

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» назвала введение США новых антироссийских санкций доказательством того, что расследование отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери носит сфабрикованный характер.
Обновлено в 10:45
Происшествия

В Брянске сотрудница банка украла у клиента 10 миллионов рублей

В Брянске задержана заместитель директора местного банка.
Обновлено в 04:41
Политика

Посольство РФ: СМИ Британии нарушают принцип беспристрастности, освещая митинги в Москве

Британские СМИ нарушают принцип беспристрастности при освещении незаконных митингов в Москве, что заставляет задуматься об их заинтересованности в расшатывании внутриполитической ситуации в России.
Обновлено в 16:10
Общество

В Москве отреставрировали северный фасад Политехнического музея

Обновлено в 07:00
Музыка

Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти

Обновлено в 09:01
Происшествия

ТАСС: суд арестовал предполагаемого организатора разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ

«Следствие установило еще двоих фигурантов дела о разбое: арестован один из предполагаемых организаторов хищения, бывший сотрудник прокуратуры Жаров Константин Никифорович, освободившийся в этом году из колонии»,— рассказал собеседник агентства.
Обновлено в 19:37
Происшествия

В Каире 16 человек погибли, 21 ранен при взрыве кислородного баллона

Шестнадцать человек погибли, 21 получил ранения при взрыве кислородного баллона в Каире, заявил официальный представитель минздрава Египта.
Обновлено в 19:34
Политика

Джабаров оценил прекращение действия ДРСМД

США, по сути, принудили Россию пойти на приостановку действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил RT первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Обновлено 02 августа в 06:38
Экономика

«Основа» увидела себе цену

Группа инвестировала в новые технологии для ритейла Как выяснил "Ъ", девелоперская группа "Основа" Александра Ручьева стала совладельцем компании "Цифровые технологии ритейла", которая уже начала поставлять систему электронных ценников в сети "Вкусвилл", "Верный" и "Аскона".
Обновлено в 18:34
Политика

Трамп обсудил случаи массового расстрела людей с ФБР и Конгрессом

Президент США Дональд Трамп обсудил с директором ФБР, генпрокурором и членами Конгресса случаи массового расстрела людей, которые произошли в штатах Огайо, Техас и Иллинойс, где погибло 29 человек.
Обновлено в 18:58
Общество

В Госдуме предупредили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы

15 миллионов россиян могут в будущем потерять работу из-за того, что их профессии окажутся невостребованными на рынке.
Обновлено в 12:44
Кино

Минкультуры планирует провести очную защиту проектов сериалов осенью

Очная защита проектов телесериалов в Минкультуры РФ пройдет осенью 2019 года, сообщила ТАСС в воскресенье глава департамента кинематографии министерства Ольга Любимова на международном фестивале веб-сериалов Realist Web Fest в Нижнем Новгороде.
Обновлено в 13:44
Происшествия

Россиянин забрался на крышу «Сапсана», устроил пожар и погиб

Обновлено в 17:46
Экономика

ЦБ задумался о перечислении зарплаты россиянам по номеру телефона

В Центробанке рассказали об обсуждении с банковским сообществом возможности перечисления зарплаты через Систему быстрых платежей (СБП).
Обновлено в 14:36
Происшествия

Француз Франки Запата пересек Ла-Манш на летающей «реактивной доске»

Обновлено в 02:49
Политика

«Слуга народа» Зеленского откроет офис обучения и развития партии

Украинская партия «Слуга народа» создаст офис обучения и развития. Об этом сообщила руководитель пресс-службы партии Евгения Кравчук.
Обновлено в 14:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное