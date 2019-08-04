Футбол
Месси назвал цели «Барселоны» на сезон. В конце мая проверимСпорт-Экспресс 14:32
Капитан и нападающий "Барселоны" Лионель Месси выступил с речью на стадионе "Камп Ноу". Свое программное заявление он сделал перед началом матча с "Арсеналом" в рамках Кубка Жоана Гампера. Вернувшийся из отпуска 32-летний аргентинец отметил, что верит в команду и тренерский штаб.
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 19:45, Ашберн
Общество
Врачи предупредили об опасности «неправильных» кроссовок
Как пояснила врач-ортопед Кристина Роу-Бауэр, неподходящая обувь может стать причиной не только боли в конечностях, вызванной дискомфортом, но и спровоцировать подошвенный фасциит (воспалительный процесс, поражающий связку), стрессовый перелом, а также потерю ногтя на пальце.
Обновлено в 08:53
Происшествия
В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе
Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.
Обновлено в 05:03
Здоровье
6 доступных продуктов, которые улучшают состояние при гипертонии
Натуральный порошок какао обладает свойством снижать давление: содержащиеся в нем вещества флавоноиды улучшают состояние сосудов.
Обновлено в 14:35
Армия и оружие
Турция объявила о начале новой военной операции в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о готовности провести новую военную операцию в Сирии.
Обновлено в 18:59
Политика
МИД РФ предупредил о тропическом шторме в Японии и Южной Корее
Тропический шторм "Франсиско" угрожает наводнениями Японии и Южной Корее, сообщил ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ в твиттере.
Обновлено в 16:06
Происшествия
Виновники смертельной аварии на Малышева угнали автомобиль
Виновники аварии с двумя погибшими, которая произошла в центре Екатеринбурга, угнали автомобиль, пишет «РИА Новости» со ссылкой на отделение пропаганды городского ГИБДД.
Обновлено в 05:47
Футбол
Футболистка «Чертаново» Березина умерла в возрасте 21 года
Футболистка московского "Чертаново" Анастасия Березина скончалась на 22-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 16:15
Кино
Принц Чарльз может сыграть в фильме о Джеймсе Бонде
Принца Чарльза пригласили на небольшую роль в предстоящем боевике "Джеймс Бонд 25".
Обновлено в 08:58
Политика
Захарова ответила на слова Помпео о возврате Крыма Украине
Ранее Помпео в ходе разговора в неправительственной организации "Экономический клуб Вашингтона" заявил, что Крым "должен вернуться в состав Украины".
Обновлено в 12:15
Армия и оружие
Финляндия извинилась за вхождение судна в российские воды
Минный заградитель Hmeenmaa, выполняя обязанности по контролю за границей, по ошибке вошел в территориальные воды России примерно на 600 метров.
Обновлено вчера в 16:36
Путешествия
Вам турпакет: россияне увеличили траты на внутренний отдых
Траты россиян на отдых внутри страны с начала года выросли на 10–15% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.
Обновлено в 17:01
Общество
Москва стала лидером по числу людей с алкогольной зависимостью
Москва стала лидером по количеству пациентов с психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя.
Обновлено в 04:53
Футбол
ЦСКА победил «Рубин» в матче РПЛ
Московский «ЦСКА» одержал победу над казанским «Рубином» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 13:54
Спорт
Российские волейболистки завоевали путевку на Олимпиаду-2020
Волейболистки сборной России добились волевой победы над командой Кореи в третьем матче олимпийского отборочного турнира в Калининграде и завоевали путевку на Игры-2020 в Токио.
Обновлено в 15:35
Политика
МИД счел новые санкции доказательством сфабрикованности дела Скрипалей
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» назвала введение США новых антироссийских санкций доказательством того, что расследование отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери носит сфабрикованный характер.
Обновлено в 10:45
Происшествия
В Брянске сотрудница банка украла у клиента 10 миллионов рублей
В Брянске задержана заместитель директора местного банка.
Обновлено в 04:41
Политика
Посольство РФ: СМИ Британии нарушают принцип беспристрастности, освещая митинги в Москве
Британские СМИ нарушают принцип беспристрастности при освещении незаконных митингов в Москве, что заставляет задуматься об их заинтересованности в расшатывании внутриполитической ситуации в России.
Обновлено в 16:10
Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено в 09:01
Происшествия
ТАСС: суд арестовал предполагаемого организатора разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ
«Следствие установило еще двоих фигурантов дела о разбое: арестован один из предполагаемых организаторов хищения, бывший сотрудник прокуратуры Жаров Константин Никифорович, освободившийся в этом году из колонии»,— рассказал собеседник агентства.
Обновлено в 19:37
Происшествия
В Каире 16 человек погибли, 21 ранен при взрыве кислородного баллона
Шестнадцать человек погибли, 21 получил ранения при взрыве кислородного баллона в Каире, заявил официальный представитель минздрава Египта.
Обновлено в 19:34
Политика
Джабаров оценил прекращение действия ДРСМД
США, по сути, принудили Россию пойти на приостановку действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил RT первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Обновлено 02 августа в 06:38
Экономика
«Основа» увидела себе цену
Группа инвестировала в новые технологии для ритейла Как выяснил "Ъ", девелоперская группа "Основа" Александра Ручьева стала совладельцем компании "Цифровые технологии ритейла", которая уже начала поставлять систему электронных ценников в сети "Вкусвилл", "Верный" и "Аскона".
Обновлено в 18:34
Политика
Трамп обсудил случаи массового расстрела людей с ФБР и Конгрессом
Президент США Дональд Трамп обсудил с директором ФБР, генпрокурором и членами Конгресса случаи массового расстрела людей, которые произошли в штатах Огайо, Техас и Иллинойс, где погибло 29 человек.
Обновлено в 18:58
Общество
В Госдуме предупредили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы
15 миллионов россиян могут в будущем потерять работу из-за того, что их профессии окажутся невостребованными на рынке.
Обновлено в 12:44
Кино
Минкультуры планирует провести очную защиту проектов сериалов осенью
Очная защита проектов телесериалов в Минкультуры РФ пройдет осенью 2019 года, сообщила ТАСС в воскресенье глава департамента кинематографии министерства Ольга Любимова на международном фестивале веб-сериалов Realist Web Fest в Нижнем Новгороде.
Обновлено в 13:44
Экономика
ЦБ задумался о перечислении зарплаты россиянам по номеру телефона
В Центробанке рассказали об обсуждении с банковским сообществом возможности перечисления зарплаты через Систему быстрых платежей (СБП).
Обновлено в 14:36
Политика
«Слуга народа» Зеленского откроет офис обучения и развития партии
Украинская партия «Слуга народа» создаст офис обучения и развития. Об этом сообщила руководитель пресс-службы партии Евгения Кравчук.
Обновлено в 14:01