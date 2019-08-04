Футбол
Месси назвал цели «Барселоны» на сезон. В конце мая проверимСпорт-Экспресс вчера в 14:32
Капитан и нападающий "Барселоны" Лионель Месси выступил с речью на стадионе "Камп Ноу". Свое программное заявление он сделал перед началом матча с "Арсеналом" в рамках Кубка Жоана Гампера. Вернувшийся из отпуска 32-летний аргентинец отметил, что верит в команду и тренерский штаб.
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Месси выступил перед «Камп Ноу», а Суарес забил роскошный мяч. В Барселону приехал «Арсенал»
Sport24.ruвчера в 16:20
Лионель Месси: «Возможно, мы не придаем должного значения тому, чего уже достигли»
Sportbox.RUвчера в 14:16
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 00:21, Ашберн
Здоровье
Загадочная болезнь британского подростка поставила врачей в тупик
В Британии врачи не смогли поставить диагноз подростку, который оказался парализован из-за загадочной болезни.
Обновлено вчера в 22:29
Политика
Лидер партии Зеленского назвал способ вернуть Донбасс
Глава украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что урегулирование конфликта в Донбассе не решается путем принятия законов, для этого нужен комплекс мер.
Обновлено вчера в 20:37
Экономика
Минпромторг поддержал резиносмешение
Минпромторг вынес на согласование проект поправок к постановлению №719 о локализации, который включит в него несколько секторов химической промышленности.
Обновлено вчера в 18:34
Экономика
СМИ назвали долю россиян с зарплатами выше 75 тысяч рублей в месяц
Агентство РИА Рейтинг по заказу РИА Новости провело исследование, которое определило долю россиян с зарплатами выше 75 тыс. рублей в месяц.
Обновлено вчера в 22:13
Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено вчера в 09:01
Происшествия
Более 10 человек погибли в результате взрыва в Каире
Обновлено вчера в 19:48
Армия и оружие
В США интенсифицировали работы по созданию аналога российского БЛ «Пересвет»
Речь идёт фактически о попытках создать аналог российского боевого лазера (БЛ) «Пересвет», который в нашей стране уже поставлен на опытно-боевое дежурство.
Обновлено вчера в 11:28
Общество
Десятки дач на островах под Хабаровском ушли под воду
Десятки дач на островах под Хабаровском затоплены из-за подъема уровня воды в реке Амур, который к утру понедельника достиг отметки 443 сантиметра, сообщает ГУМЧС России по Хабаровскому краю.
Обновлено вчера в 21:50
Происшествия
В Москве задержан призывавший к насилию в отношении детей силовиков
Обновлено вчера в 10:53
Армия и оружие
США осудили планы Турции начать военную операцию в Сирии
Ранее в воскресенье президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган заявил, что страна начнет новую военную операцию на севере Сирии к востоку от реки Евфрат и уже уведомила об этом Россию и США.
Обновлено вчера в 18:26
Экономика
В России может появиться еще один способ получения зарплаты
Центробанк обсуждает с банковским сообществом возможность перечисления зарплаты через Систему быстрых платежей на ту банковскую карту, которую выберет работник.
Обновлено вчера в 11:59
Политика
В Госдуме отреагировали на слова Помпео о возвращении Крыма Украине
Госсекретарь США Майк Помпео своим заявлением о Крыме выражает позицию Вашингтона, продиктованную стремлением сдержать рост влияния России на мировой арене и взять на себя роль мирового жандарма, считает депутат Госдумы от Крымского региона Руслан Бальбек.
Обновлено вчера в 08:14
Интернет
Instagram и WhatsApp переименуют
Компания Facebook решила подчеркнуть, что Instagram и WhatsApp принадлежат ей, переименовав данные приложения.
Обновлено 03 августа в 12:24
Политика
Япония выразила протест России из-за учений на Курилах
Япония выразила по дипломатическим каналам протест России в связи с учебными стрельбами в районе острова Кунашир, который Токио считает своей территорией, сообщил генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга.
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия
Сестру стрелка в Дейтоне нашли среди убитых
Сестра стрелка, устроившего массовую стрельбу в городе Дейтоне в Огайо, была среди жертв, сообщил представитель местной полиции в ходе пресс-конференции для журналистов, трансляцию вёл телеканал Fox News.
Обновлено вчера в 14:09
Происшествия
В Тверской области произошел пожар на «Сапсане» из-за зацепера
«Сапсан», следовавший из Санкт-Петербурга в Москву, был задержан в Тверской области на 49 минут из-за возникшего пожара.
Обновлено вчера в 17:47
Происшествия
Уголовное дело возбудили по факту смертельного ДТП на Волжской ГЭС
По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения водителю «четырнадцатой».
Обновлено вчера в 06:51
Наука
Тысячи артефактов нашли в древнем могильнике под Красноярском
Археологи Сибирского федерального университета обнаружили могильник V века нашей эры в Богучанском районе Красноярского края.
Обновлено вчера в 22:24
Экономика
Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году
В июне этого года министр экономики Максим Орешкин предупредил о возможной рецессии в 2021 году из-за активного роста потребительского кредитования.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие
ВСУ обстреляли Горловку – ранен военнослужащий ДНР
Украинские вооруженные формирования вечером, 4 августа, обстреляли поселок шахты 6/7 на севере Горловки, ранение получил один военнослужащий Народной милиции ДНР, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
Обновлено вчера в 15:31
Политика
Россияне относятся к советской власти лучше, чем к российской
Россияне относятся к советской власти конца 1970-х – начала 1980-х гг. более позитивно, чем к нынешней российской, следует из опроса «Левада-центра», проведенного в рамках долговременной исследовательской программы «Советский простой человек».
Обновлено вчера в 17:00
Здоровье
В Благовещенске действует соцгостиница для пожилых людей
Что является основанием для заселения и как попасть в соцгостиницу, корреспонденту Амур.инфо рассказала директор дома «Ветеран» Марина Штыкун.
Обновлено в 00:04
Происшествия
Арестован организатор разбоя сотрудников ФСБ
Арестован предполагаемый организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.
Обновлено вчера в 23:40
Общество
Синоптик рассказал, когда в Москву вернётся летнее тепло
По прогнозам синоптиков, небольшое потепление (до +18 °С днём) придёт в столицу во вторник, 6 августа, а на следующий день температура вернётся к климатической норме месяца.
Обновлено вчера в 05:15
Здоровье
В Приморском крае увеличилось количество ВИЧ-инфицированных людей
Приморский край стал лидером среди регионов Дальнего Востока, так как за прошедший год ВИЧ-инфекция была зарегистрирована у 1130 человек, в 2017 году эта цифра равнялась 868 жителей.
Обновлено вчера в 18:30
Общество
Гороскоп на 4 августа: Появится интерес к текущим мелочам
Гороскоп на 4 августа 2019 Весы Атмосфера дня располагает к перевороту в быту или в семейной жизни.
Обновлено 03 августа в 17:56
Происшествия
В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе
Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.
Обновлено вчера в 05:03
Общество
На Байкале шаманы совершили жертвоприношение из-за дождей и пожаров
Шаманы из России, Германии, Польши и Монголии собрались на байкальском острове Ольхон, чтобы провести обряд и попросить у богов избавить Сибирь от пожаров и наводнений.
Обновлено вчера в 23:11
Общество
В Приморье объявлено штормовое предупреждение
Обновлено вчера в 23:54
Шоу-бизнес
Кара Делевинь тайно обвенчалась с подругой в Лас-Вегасе
Британская модель и актриса Кара Делевинь сыграла свадьбу со своей подругой Эшли Бенсон в небольшой часовне в Лас-Вегасе.
Обновлено вчера в 07:14