Футбол

Месси назвал цели «Барселоны» на сезон. В конце мая проверимСпорт-Экспресс вчера в 14:32

Капитан и нападающий "Барселоны" Лионель Месси выступил с речью на стадионе "Камп Ноу". Свое программное заявление он сделал перед началом матча с "Арсеналом" в рамках Кубка Жоана Гампера. Вернувшийся из отпуска 32-летний аргентинец отметил, что верит в команду и тренерский штаб.
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Месси выступил перед «Камп Ноу», а Суарес забил роскошный мяч. В Барселону приехал «Арсенал»

Sport24.ruвчера в 16:20

Месси: «Будем бороться за все трофеи»

Soccer.ruвчера в 14:44

Месси: «Барселона» будет бороться за все трофеи

Чемпионатвчера в 13:53

Лионель Месси: «Возможно, мы не придаем должного значения тому, чего уже достигли»

Матч ТВвчера в 14:16

Лионель Месси: «Возможно, мы не придаем должного значения тому, чего уже достигли»

Sportbox.RUвчера в 14:16

Лионель Месси: «Не сомневаюсь, что „Барселона“ будет бороться за все трофеи»

Sports.ruвчера в 14:11

Месси назвал цели «Барселоны» на сезон. В конце мая проверим

Спорт-Экспрессвчера в 14:32
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Здоровье

Загадочная болезнь британского подростка поставила врачей в тупик

В Британии врачи не смогли поставить диагноз подростку, который оказался парализован из-за загадочной болезни.
Обновлено вчера в 22:29
Политика

Лидер партии Зеленского назвал способ вернуть Донбасс

Глава украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что урегулирование конфликта в Донбассе не решается путем принятия законов, для этого нужен комплекс мер.
Обновлено вчера в 20:37
Экономика

Минпромторг поддержал резиносмешение

Минпромторг вынес на согласование проект поправок к постановлению №719 о локализации, который включит в него несколько секторов химической промышленности.
Обновлено вчера в 18:34
Экономика

СМИ назвали долю россиян с зарплатами выше 75 тысяч рублей в месяц

Агентство РИА Рейтинг по заказу РИА Новости провело исследование, которое определило долю россиян с зарплатами выше 75 тыс. рублей в месяц.
Обновлено вчера в 22:13
Музыка

Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти

Обновлено вчера в 09:01
Происшествия

Более 10 человек погибли в результате взрыва в Каире

Обновлено вчера в 19:48
Армия и оружие

В США интенсифицировали работы по созданию аналога российского БЛ «Пересвет»

Речь идёт фактически о попытках создать аналог российского боевого лазера (БЛ) «Пересвет», который в нашей стране уже поставлен на опытно-боевое дежурство.
Обновлено вчера в 11:28
Общество

Десятки дач на островах под Хабаровском ушли под воду

Десятки дач на островах под Хабаровском затоплены из-за подъема уровня воды в реке Амур, который к утру понедельника достиг отметки 443 сантиметра, сообщает ГУМЧС России по Хабаровскому краю.
Обновлено вчера в 21:50
Происшествия

В Москве задержан призывавший к насилию в отношении детей силовиков

Обновлено вчера в 10:53
Армия и оружие

США осудили планы Турции начать военную операцию в Сирии

Ранее в воскресенье президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган заявил, что страна начнет новую военную операцию на севере Сирии к востоку от реки Евфрат и уже уведомила об этом Россию и США.
Обновлено вчера в 18:26
Экономика

В России может появиться еще один способ получения зарплаты

Центробанк обсуждает с банковским сообществом возможность перечисления зарплаты через Систему быстрых платежей на ту банковскую карту, которую выберет работник.
Обновлено вчера в 11:59
Политика

В Госдуме отреагировали на слова Помпео о возвращении Крыма Украине

Госсекретарь США Майк Помпео своим заявлением о Крыме выражает позицию Вашингтона, продиктованную стремлением сдержать рост влияния России на мировой арене и взять на себя роль мирового жандарма, считает депутат Госдумы от Крымского региона Руслан Бальбек.
Обновлено вчера в 08:14
Интернет

Instagram и WhatsApp переименуют

Компания Facebook решила подчеркнуть, что Instagram и WhatsApp принадлежат ей, переименовав данные приложения.
Обновлено 03 августа в 12:24
Политика

Япония выразила протест России из-за учений на Курилах

Япония выразила по дипломатическим каналам протест России в связи с учебными стрельбами в районе острова Кунашир, который Токио считает своей территорией, сообщил генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга.
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия

Сестру стрелка в Дейтоне нашли среди убитых

Сестра стрелка, устроившего массовую стрельбу в городе Дейтоне в Огайо, была среди жертв, сообщил представитель местной полиции в ходе пресс-конференции для журналистов, трансляцию вёл телеканал Fox News.
Обновлено вчера в 14:09
Происшествия

В Тверской области произошел пожар на «Сапсане» из-за зацепера

«Сапсан», следовавший из Санкт-Петербурга в Москву, был задержан в Тверской области на 49 минут из-за возникшего пожара.
Обновлено вчера в 17:47
Происшествия

Уголовное дело возбудили по факту смертельного ДТП на Волжской ГЭС

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения водителю «четырнадцатой».
Обновлено вчера в 06:51
Наука

Тысячи артефактов нашли в древнем могильнике под Красноярском

Археологи Сибирского федерального университета обнаружили могильник V века нашей эры в Богучанском районе Красноярского края.
Обновлено вчера в 22:24
Экономика

Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году

В июне этого года министр экономики Максим Орешкин предупредил о возможной рецессии в 2021 году из-за активного роста потребительского кредитования.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие

ВСУ обстреляли Горловку – ранен военнослужащий ДНР

Украинские вооруженные формирования вечером, 4 августа, обстреляли поселок шахты 6/7 на севере Горловки, ранение получил один военнослужащий Народной милиции ДНР, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
Обновлено вчера в 15:31
Политика

Россияне относятся к советской власти лучше, чем к российской

Россияне относятся к советской власти конца 1970-х – начала 1980-х гг. более позитивно, чем к нынешней российской, следует из опроса «Левада-центра», проведенного в рамках долговременной исследовательской программы «Советский простой человек».
Обновлено вчера в 17:00
Здоровье

В Благовещенске действует соцгостиница для пожилых людей

Что является основанием для заселения и как попасть в соцгостиницу, корреспонденту Амур.инфо рассказала директор дома «Ветеран» Марина Штыкун.
Обновлено в 00:04
Происшествия

Арестован организатор разбоя сотрудников ФСБ

Арестован предполагаемый организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.
Обновлено вчера в 23:40
Общество

Синоптик рассказал, когда в Москву вернётся летнее тепло

По прогнозам синоптиков, небольшое потепление (до +18 °С днём) придёт в столицу во вторник, 6 августа, а на следующий день температура вернётся к климатической норме месяца.
Обновлено вчера в 05:15
Здоровье

В Приморском крае увеличилось количество ВИЧ-инфицированных людей

Приморский край стал лидером среди регионов Дальнего Востока, так как за прошедший год ВИЧ-инфекция была зарегистрирована у 1130 человек, в 2017 году эта цифра равнялась 868 жителей.
Обновлено вчера в 18:30
Общество

Гороскоп на 4 августа: Появится интерес к текущим мелочам

Гороскоп на 4 августа 2019 Весы Атмосфера дня располагает к перевороту в быту или в семейной жизни.
Обновлено 03 августа в 17:56
Происшествия

В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе

Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.
Обновлено вчера в 05:03
Общество

На Байкале шаманы совершили жертвоприношение из-за дождей и пожаров

Шаманы из России, Германии, Польши и Монголии собрались на байкальском острове Ольхон, чтобы провести обряд и попросить у богов избавить Сибирь от пожаров и наводнений.
Обновлено вчера в 23:11
Общество

В Приморье объявлено штормовое предупреждение

Обновлено вчера в 23:54
Шоу-бизнес

Кара Делевинь тайно обвенчалась с подругой в Лас-Вегасе

Британская модель и актриса Кара Делевинь сыграла свадьбу со своей подругой Эшли Бенсон в небольшой часовне в Лас-Вегасе.
Обновлено вчера в 07:14
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Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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