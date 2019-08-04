Капитан и нападающий "Барселоны" Лионель Месси выступил с речью на стадионе "Камп Ноу". Свое программное заявление он сделал перед началом матча с "Арсеналом" в рамках Кубка Жоана Гампера. Вернувшийся из отпуска 32-летний аргентинец отметил, что верит в команду и тренерский штаб.

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