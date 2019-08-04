Футбол

Месси назвал цели «Барселоны» на сезон. В конце мая проверимСпорт-Экспресс 14:32

Капитан и нападающий "Барселоны" Лионель Месси выступил с речью на стадионе "Камп Ноу". Свое программное заявление он сделал перед началом матча с "Арсеналом" в рамках Кубка Жоана Гампера. Вернувшийся из отпуска 32-летний аргентинец отметил, что верит в команду и тренерский штаб.
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Месси выступил перед «Камп Ноу», а Суарес забил роскошный мяч. В Барселону приехал «Арсенал»

Sport24.ru16:20

Месси: «Будем бороться за все трофеи»

Soccer.ru14:44

Лионель Месси: «Не сомневаюсь, что „Барселона“ будет бороться за все трофеи»

Sports.ru14:11

Лионель Месси: «Возможно, мы не придаем должного значения тому, чего уже достигли»

Матч ТВ14:16

Лионель Месси: «Возможно, мы не придаем должного значения тому, чего уже достигли»

Sportbox.RU14:16

Месси назвал цели «Барселоны» на сезон. В конце мая проверим

Спорт-Экспресс14:32

Месси: «Барселона» будет бороться за все трофеи

Чемпионат13:53
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 16:39, Ашберн
Происшествия

В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе

Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.
Обновлено в 05:03
Музыка

Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти

Обновлено в 09:01
Политика

Захарова ответила на слова Помпео о возвращении Крыма Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила госсекретаря США Майка Помпео в неуважении волеизъявления жителей Крыма быть в составе России.
Обновлено в 14:48
Космос

Телескоп TESS открыл суперземлю, где может существовать жизнь

Астрономы планируют наблюдать за открытым объектом, чтобы установить, есть ли на этой планете атмосфера и пригодна ли она для жизни.
Обновлено 01 августа в 23:48
Шоу-бизнес

Пьяный Михаил Ефремов устроил дебош в центре Москвы

Недавно же Михаила заметили пьяным в центре Москвы, где он спорил с сотрудниками полиции.
Обновлено в 11:00
Политика

Украина опять попыталась сорвать возвращение России в ПАСЕ

Мотивировать страны — участницы ПАСЕ платить большие взносы, чтобы компенсировать отсутствие российских взносов попыталась Украина.
Обновлено вчера в 21:34
Политика

МИД России предупредил о надвигающемся на Японию и Южную Корею шторме

«Япония, Южная Корея — в Тихом океане сформировался тропический шторм «Франсиско»; 6 августа он достигнет японского острова Кюсю, 7 августа — южных районов Республики Корея», — говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра МИД России (ДСКЦ).
Обновлено в 15:39
Происшествия

Прокуратура допускает вынесение смертного приговора стрелку в Техасе

Американская прокуратура рассматривает вариант применения смертной казни в отношении устроившего массовую стрельбу в техасском городе Эль-Пасо, в результате которой были убиты 20 человек.
Обновлено в 12:29
Политика

Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела

Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Обновлено в 13:28
Политика

Медведчук назвал путь решения газового вопроса на Украине

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что решение газового вопроса на Украине заключается в одном пути — договориться с Россией.
Обновлено вчера в 14:54
Происшествия

Лайнер экстренно сел в Минводах из-за разгерметизации

Самолет российской авиакомпании "Азимут", следовавший рейсом Элиста — Сочи, совершил экстренную посадку в Минеральных Водах, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 13:17
Происшествия

В Ленинградской области произошло крупное ДТП с 7 авто

Три человека пострадали в результате ДТП с участием семи автомобилей на автотрассе Санкт-Петербург–Псков в Ленинградской области.
Обновлено в 15:47
Политика

Зеленский назвал даты саммита в нормандском формате

Президент Украины Владимир Зеленский заявил газете "Коммерсант", что встреча лидеров стран нормандского формата должна состояться уже в начале осени.
Обновлено вчера в 13:31
Спорт

Российские волейболистки завоевали путевку на Олимпиаду-2020

Женская сборная России по волейболу завоевала олимпийскую лицензию и выступит на Играх в Токио.
Обновлено в 15:39
Автоспорт

Даниил Квят объяснил низкий результат на венгерском этапе «Формулы-1»

Обновлено в 13:54
Единоборства

Российского боксера Дадашева похоронили в Петергофе

Российского боксера Максима Дадашева, скончавшегося в США после поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, похоронили на кладбище в Петергофе, пишет в воскресенье, 4 августа, ТАСС.
Обновлено в 06:10
Политика

Путин выразил соболезнования Трампу в связи со стрельбой в США

Президент России Владимир Путин направил американскому коллеге Дональду Трампу телеграмму с соболезнованиями в связи со стрельбой в США.
Обновлено в 12:05
Футбол

«Торпедо» обыграло «Армавир» в матче шестого тура ФНЛ

Московское "Торпедо" на своем поле победило "Армавир" в матче шестого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Обновлено в 13:05
Шоу-бизнес

Появились фото со свадебной церемонии Хайди Клум и Тома Каулитца

6-летняя немецкая модель Хайди Клум и 29-летний гитарист немецкой группы Tokio Hotel Том Каулитц устроили из своего бракосочетания «тайну за семью печатями», постарались максимально утаить от окружающих.
Обновлено в 05:50
Общество

В Госдуме предупредили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы

15 миллионов россиян могут в будущем потерять работу из-за того, что их профессии окажутся невостребованными на рынке.
Обновлено в 12:44
Наука

Желтые очки не помогают следить за дорогой ночью

Обновлено в 03:21
Футбол

«Барселона» обыграла «Арсенал» в матче за Кубок Жоана Гампера

Испанская "Барселона" оказалась сильнее английского "Арсенала" в матче за Кубок Жоана Гампера со счетом 2:1.
Обновлено в 16:14
Происшествия

Виновники смертельной аварии на Малышева угнали автомобиль

Виновники аварии с двумя погибшими, которая произошла в центре Екатеринбурга, угнали автомобиль, пишет «РИА Новости» со ссылкой на отделение пропаганды городского ГИБДД.
Обновлено в 05:47
Экономика

ЦБ задумался о перечислении зарплаты россиянам по номеру телефона

В Центробанке рассказали об обсуждении с банковским сообществом возможности перечисления зарплаты через Систему быстрых платежей (СБП).
Обновлено в 14:36
Гаджеты

Отказ руководства Meizu оказался причиной появления Xiaomi

Meizu Джек Вонг основал в 2003 году и в 2019 году это уже «умирающая» компания, которая вынуждена увольнять сотрудников и закрывать собственные розничные магазины.
Обновлено в 09:02
Общество

Москва стала лидером по числу людей с алкогольной зависимостью

Москва стала лидером по количеству пациентов с психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя.
Обновлено в 04:53
Кино

Леонардо Ди Каприо дал совет начинающим актерам

Обновлено в 13:43
Политика

Кличко покинул Украину вслед за Порошенко

Обновлено в 08:06
Происшествия

В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,3

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на востоке японского острова Хонсю у префектуры Фукусима, сообщили в Геологической службе США.
Обновлено в 07:23
Шоу-бизнес

Принц Гарри поздравил Меган Маркл с днем рождения

Принц Гарри поздравил свою супругу Меган Маркл с днем рождения. Запись появилась в официальном инстаграме.
Обновлено в 05:26
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Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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