Футбол
Месси назвал цели «Барселоны» на сезон. В конце мая проверимСпорт-Экспресс 14:32
Капитан и нападающий "Барселоны" Лионель Месси выступил с речью на стадионе "Камп Ноу". Свое программное заявление он сделал перед началом матча с "Арсеналом" в рамках Кубка Жоана Гампера. Вернувшийся из отпуска 32-летний аргентинец отметил, что верит в команду и тренерский штаб.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 16:39, Ашберн
Происшествия
В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе
Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.
Обновлено в 05:03
Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено в 09:01
Политика
Захарова ответила на слова Помпео о возвращении Крыма Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила госсекретаря США Майка Помпео в неуважении волеизъявления жителей Крыма быть в составе России.
Обновлено в 14:48
Космос
Телескоп TESS открыл суперземлю, где может существовать жизнь
Астрономы планируют наблюдать за открытым объектом, чтобы установить, есть ли на этой планете атмосфера и пригодна ли она для жизни.
Обновлено 01 августа в 23:48
Шоу-бизнес
Пьяный Михаил Ефремов устроил дебош в центре Москвы
Недавно же Михаила заметили пьяным в центре Москвы, где он спорил с сотрудниками полиции.
Обновлено в 11:00
Политика
Украина опять попыталась сорвать возвращение России в ПАСЕ
Мотивировать страны — участницы ПАСЕ платить большие взносы, чтобы компенсировать отсутствие российских взносов попыталась Украина.
Обновлено вчера в 21:34
Политика
МИД России предупредил о надвигающемся на Японию и Южную Корею шторме
«Япония, Южная Корея — в Тихом океане сформировался тропический шторм «Франсиско»; 6 августа он достигнет японского острова Кюсю, 7 августа — южных районов Республики Корея», — говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра МИД России (ДСКЦ).
Обновлено в 15:39
Происшествия
Прокуратура допускает вынесение смертного приговора стрелку в Техасе
Американская прокуратура рассматривает вариант применения смертной казни в отношении устроившего массовую стрельбу в техасском городе Эль-Пасо, в результате которой были убиты 20 человек.
Обновлено в 12:29
Политика
Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела
Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Обновлено в 13:28
Политика
Медведчук назвал путь решения газового вопроса на Украине
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что решение газового вопроса на Украине заключается в одном пути — договориться с Россией.
Обновлено вчера в 14:54
Происшествия
Лайнер экстренно сел в Минводах из-за разгерметизации
Самолет российской авиакомпании "Азимут", следовавший рейсом Элиста — Сочи, совершил экстренную посадку в Минеральных Водах, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 13:17
Происшествия
В Ленинградской области произошло крупное ДТП с 7 авто
Три человека пострадали в результате ДТП с участием семи автомобилей на автотрассе Санкт-Петербург–Псков в Ленинградской области.
Обновлено в 15:47
Политика
Зеленский назвал даты саммита в нормандском формате
Президент Украины Владимир Зеленский заявил газете "Коммерсант", что встреча лидеров стран нормандского формата должна состояться уже в начале осени.
Обновлено вчера в 13:31
Спорт
Российские волейболистки завоевали путевку на Олимпиаду-2020
Женская сборная России по волейболу завоевала олимпийскую лицензию и выступит на Играх в Токио.
Обновлено в 15:39
Единоборства
Российского боксера Дадашева похоронили в Петергофе
Российского боксера Максима Дадашева, скончавшегося в США после поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, похоронили на кладбище в Петергофе, пишет в воскресенье, 4 августа, ТАСС.
Обновлено в 06:10
Политика
Путин выразил соболезнования Трампу в связи со стрельбой в США
Президент России Владимир Путин направил американскому коллеге Дональду Трампу телеграмму с соболезнованиями в связи со стрельбой в США.
Обновлено в 12:05
Футбол
«Торпедо» обыграло «Армавир» в матче шестого тура ФНЛ
Московское "Торпедо" на своем поле победило "Армавир" в матче шестого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Обновлено в 13:05
Шоу-бизнес
Появились фото со свадебной церемонии Хайди Клум и Тома Каулитца
6-летняя немецкая модель Хайди Клум и 29-летний гитарист немецкой группы Tokio Hotel Том Каулитц устроили из своего бракосочетания «тайну за семью печатями», постарались максимально утаить от окружающих.
Обновлено в 05:50
Общество
В Госдуме предупредили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы
15 миллионов россиян могут в будущем потерять работу из-за того, что их профессии окажутся невостребованными на рынке.
Обновлено в 12:44
Наука
Желтые очки не помогают следить за дорогой ночью
Обновлено в 03:21
Футбол
«Барселона» обыграла «Арсенал» в матче за Кубок Жоана Гампера
Испанская "Барселона" оказалась сильнее английского "Арсенала" в матче за Кубок Жоана Гампера со счетом 2:1.
Обновлено в 16:14
Происшествия
Виновники смертельной аварии на Малышева угнали автомобиль
Виновники аварии с двумя погибшими, которая произошла в центре Екатеринбурга, угнали автомобиль, пишет «РИА Новости» со ссылкой на отделение пропаганды городского ГИБДД.
Обновлено в 05:47
Экономика
ЦБ задумался о перечислении зарплаты россиянам по номеру телефона
В Центробанке рассказали об обсуждении с банковским сообществом возможности перечисления зарплаты через Систему быстрых платежей (СБП).
Обновлено в 14:36
Гаджеты
Отказ руководства Meizu оказался причиной появления Xiaomi
Meizu Джек Вонг основал в 2003 году и в 2019 году это уже «умирающая» компания, которая вынуждена увольнять сотрудников и закрывать собственные розничные магазины.
Обновлено в 09:02
Общество
Москва стала лидером по числу людей с алкогольной зависимостью
Москва стала лидером по количеству пациентов с психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя.
Обновлено в 04:53
Кино
Леонардо Ди Каприо дал совет начинающим актерам
Обновлено в 13:43
Политика
Кличко покинул Украину вслед за Порошенко
Обновлено в 08:06
Происшествия
В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,3
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на востоке японского острова Хонсю у префектуры Фукусима, сообщили в Геологической службе США.
Обновлено в 07:23
Шоу-бизнес
Принц Гарри поздравил Меган Маркл с днем рождения
Принц Гарри поздравил свою супругу Меган Маркл с днем рождения. Запись появилась в официальном инстаграме.
Обновлено в 05:26