Футбол

Месси назвал 3 футболистов, которых нужно купить «Барселоне»Евро-футбол.ру 01:13

Главная звезда каталонской "Барселоны" Лионель Месси посоветовал руководству клуба приобрести нескольких футболистов в летнее трансферное окно. Согласно данным Don Balon, 31-летний аргентинский форвард настаивает на усилении трех позиций - голкипера, центрального защитника и форварда.
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Месси хочет видеть в «Барселоне» двух игроков «Аякса»

Нева Спорт01:56

Месси назвал трех игроков, которых хочет увидеть в «Барселоне»

Sportbox.RU01:44

Месси назвал трех игроков, которых хочет увидеть в «Барселоне»

Матч ТВ01:44

Месси хочет видеть в «Барселоне» вратаря, центрального защитника и нападающего

Советский спорт01:38

Месси назвал 3 футболистов, которых нужно купить «Барселоне»

Евро-футбол.ру01:13

Месси назвал трёх игроков, которых летом следует подписать «Барселоне»

Чемпионат00:51

Месси посоветовал «Барселоне» купить трёх футболистов

Sport.ru01:29
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Происшествия

Авиакатастрофа в Шереметьево унесла жизни 41 человека

Обновлено вчера в 17:27
Политика

WSJ: Китай может отменить торговые переговоры с США после угроз Трампа

Пекин может прекратить торговые переговоры с Вашингтоном из-за угроз американского президента Дональда Трампа повысить пошлины на ряд товаров, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 22:53
Происшествия

При жесткой посадке «Суперджета» погибли люди

Обновлено вчера в 14:37
Происшествия

Стюардесса сгоревшего SSJ-100 рассказала о спасении пассажиров

Стюардесса Татьяна Касаткина, которая находилась на загоревшемся самолете Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в аэропорту Шереметьево, рассказала об эвакуации пассажиров.
Обновлено вчера в 19:19
Происшествия

Эксперт о крушении SSJ-100: экипаж был не готов к такой ситуации

После отказа всей электроники пилоты не смогли посадить самолёт: садились с большим весом, экипаж оказался не готов к такой ситуации, — высказал своё мнение «Известиям» заслуженный пилот.
Обновлено вчера в 23:17
Происшествия

Погиб бортпроводник, спасавший пассажиров из горящего «Суперджета»

Одной из 13 жертв рейса "Аэрофлота", совершившего аварийную посадку в Шереметьеве через 28 минут после взлета, стал бортпроводник Максим Моисеев.
Обновлено вчера в 14:13
Происшествия

Прокуратура Якутска проверяет обстоятельства гибели ребенка в детсаду

Обновлено в 01:18
Происшествия

Ордена российского ветерана Великой Отечественной выкинули на свалку

Житель Южно-Сахалинска обнаружил на одной из свалок города пиджак с орденами ветерана Великой Отечественной войны.
Обновлено в 02:00
Политика

Депутат Рады Семенченко призвал власти Украины «обезлюдеть Донбасс»

Депутат Верховной рады Украины от партии «Самопомощь» Семен Семенченко призвал власти «обезлюдеть Донбасс».
Обновлено в 01:27
Происшествия

«Сперва все было хорошо»: пассажир SSJ-100 о трагедии в Шереметьево

Обновлено вчера в 15:36
Происшествия

Россиян призвали отказаться от полетов на Sukhoi Superjet 100

Ситуацию с катастрофой в московском аэропорту Шереметьево, где после жесткой посадки загорелся самолет «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100, прокомментировал член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник.
Обновлено в 01:12
Происшествия

Спасатели достали тела всех погибших при авиакатастрофе в Шереметьеве

Обновлено в 01:24
Происшествия

При пожаре в многоэтажном доме на Ставрополье пострадали 13 человек

В результате пожара в многоэтажном доме в Железноводске пострадали 13 человек, десять из них госпитализировали.
Обновлено в 02:20
Происшествия

Названа предварительная причина возгорания самолета в Шереметьеве

Обновлено вчера в 12:48
Происшествия

На борту сгоревшего SSJ-100 в Шереметьеве находился мэр Североморска

Обновлено вчера в 15:59
Авто

Кроссовер Changan CS55 получил спортивную версию

За производительность спортивного Changan CS55 с габаритными размерами 4500 Х 1855 Х 1690 мм при длине колесной базы в 2650 мм отвечает 1,5-литровый турбированный двигатель, способный в паре с 6-ступенчатой АКПП Aisin генерировать мощность в 156 л. с. В пересчете на российскую валюту спортивная версия кроссовера стоит1 035 000 рублей.
Обновлено в 01:44
Происшествия

Из-за трагедии в Шереметьево задержаны несколько рейсов в Челябинск

Обновлено в 01:50
Политика

Трамп поддержал слова юриста о продлении своего президентского срока

Дональд Трамп 5 мая в Twitter поделился записью юриста Джерри Фалуэлла – младшего, в которой тот предложил продлить его президентский срок на два года.
Обновлено вчера в 20:36
Происшествия

Матвиенко выразила соболезнования в связи с трагедией в Шереметьево

"Валентина Матвиенко выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших при аварийной посадке самолета SSJ 100 в аэропорту Шереметьево", - сообщили в пресс-службе верхней палаты российского парламента.
Обновлено вчера в 16:30
Происшествия

В Пакистане загорелся автобус с пассажирами, погибли восемь человек

По меньшей мере восемь человек погибли, еще четыре получили ранения в результате возгорания в автобусе в городе Джелам (провинция Пенджаб) на севере Пакистана, сообщает в понедельник телеканал Geo TV.
Обновлено в 01:51
Армия и оружие

Палестина и Израиль договорились о прекращении огня

Палестина и Израиль достигли соглашения о прекращении огня, передают телеканалы сектора Газа.
Обновлено вчера в 22:38
Происшествия

Опубликованы фото из салона сгоревшего самолета SSJ-100

Обновлено в 00:30
Происшествия

Глава Минздрава рассказала о состоянии пострадавших в ЧП с самолетом

Глава Минздрава России Вероника Скворцова заявила, что в результате пожара на борту самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту «Шереметьево» были госпитализированы 6 человек.
Обновлено в 01:34
Армия и оружие

Премьер Эстонии оценил учения НАТО недалеко от российских границ

Обновлено в 00:53
Космос

НАСА опубликовало самое детальное изображение Вселенной

Обновлено вчера в 09:20
Общество

В России отменят бумажные сертификаты на маткапитал

В России отменят бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала.
Обновлено в 01:29
Спорт

Красавица-спортсменка из Красноярска поразила своим телом и выиграла серебро Европы по фитнес-бикини

Обновлено вчера в 20:24
Авто

ВТБ выдал более 5 тысяч кредитов на «Семейные автомобили»

На сегодняшний день банк выдал уже более 5 тысяч кредитов по госпрограммам. Общая сумма выданных автокредитов составила 2,3 млрд рублей.
Обновлено вчера в 09:21
Политика

Жители Ливадии рассказали о квартире Зеленских в Крыму

Обновлено вчера в 20:18
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Повод для переноса инаугурации Зеленского нашли на Украине

В Украинском институте национальной памяти нашли отличный повод перенести инаугурацию Зеленского с 19 мая на более поздний срок.
Обновлено вчера в 10:52
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Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Считается одним из лучших футболистов современности.
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Камерунский футболист, вратарь футбольного клуба «Аякс» и сборной Камеруна.
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