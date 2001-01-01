Месси назвал 3 футболистов, которых нужно купить «Барселоне»Евро-футбол.ру 01:13

Главная звезда каталонской "Барселоны" Лионель Месси посоветовал руководству клуба приобрести нескольких футболистов в летнее трансферное окно. Согласно данным Don Balon, 31-летний аргентинский форвард настаивает на усилении трех позиций - голкипера, центрального защитника и форварда.

Месси назвал 3 футболистов, которых нужно купить «Барселоне»

Политика WSJ: Китай может отменить торговые переговоры с США после угроз Трампа Пекин может прекратить торговые переговоры с Вашингтоном из-за угроз американского президента Дональда Трампа повысить пошлины на ряд товаров, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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Происшествия Эксперт о крушении SSJ-100: экипаж был не готов к такой ситуации После отказа всей электроники пилоты не смогли посадить самолёт: садились с большим весом, экипаж оказался не готов к такой ситуации, — высказал своё мнение «Известиям» заслуженный пилот.

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Происшествия Ордена российского ветерана Великой Отечественной выкинули на свалку Житель Южно-Сахалинска обнаружил на одной из свалок города пиджак с орденами ветерана Великой Отечественной войны.

Политика Депутат Рады Семенченко призвал власти Украины «обезлюдеть Донбасс» Депутат Верховной рады Украины от партии «Самопомощь» Семен Семенченко призвал власти «обезлюдеть Донбасс».

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