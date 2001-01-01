Футбол
Месси назвал 3 футболистов, которых нужно купить «Барселоне»Евро-футбол.ру 01:13
Главная звезда каталонской "Барселоны" Лионель Месси посоветовал руководству клуба приобрести нескольких футболистов в летнее трансферное окно. Согласно данным Don Balon, 31-летний аргентинский форвард настаивает на усилении трех позиций - голкипера, центрального защитника и форварда.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 02:29, Ашберн
Происшествия
Авиакатастрофа в Шереметьево унесла жизни 41 человека
Обновлено вчера в 17:27
Политика
WSJ: Китай может отменить торговые переговоры с США после угроз Трампа
Пекин может прекратить торговые переговоры с Вашингтоном из-за угроз американского президента Дональда Трампа повысить пошлины на ряд товаров, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 22:53
Происшествия
При жесткой посадке «Суперджета» погибли люди
Обновлено вчера в 14:37
Происшествия
Стюардесса сгоревшего SSJ-100 рассказала о спасении пассажиров
Стюардесса Татьяна Касаткина, которая находилась на загоревшемся самолете Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в аэропорту Шереметьево, рассказала об эвакуации пассажиров.
Обновлено вчера в 19:19
Происшествия
Эксперт о крушении SSJ-100: экипаж был не готов к такой ситуации
После отказа всей электроники пилоты не смогли посадить самолёт: садились с большим весом, экипаж оказался не готов к такой ситуации, — высказал своё мнение «Известиям» заслуженный пилот.
Обновлено вчера в 23:17
Происшествия
Погиб бортпроводник, спасавший пассажиров из горящего «Суперджета»
Одной из 13 жертв рейса "Аэрофлота", совершившего аварийную посадку в Шереметьеве через 28 минут после взлета, стал бортпроводник Максим Моисеев.
Обновлено вчера в 14:13
Происшествия
Ордена российского ветерана Великой Отечественной выкинули на свалку
Житель Южно-Сахалинска обнаружил на одной из свалок города пиджак с орденами ветерана Великой Отечественной войны.
Обновлено в 02:00
Политика
Депутат Рады Семенченко призвал власти Украины «обезлюдеть Донбасс»
Депутат Верховной рады Украины от партии «Самопомощь» Семен Семенченко призвал власти «обезлюдеть Донбасс».
Обновлено в 01:27
Происшествия
«Сперва все было хорошо»: пассажир SSJ-100 о трагедии в Шереметьево
Обновлено вчера в 15:36
Происшествия
Россиян призвали отказаться от полетов на Sukhoi Superjet 100
Ситуацию с катастрофой в московском аэропорту Шереметьево, где после жесткой посадки загорелся самолет «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100, прокомментировал член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник.
Обновлено в 01:12
Происшествия
При пожаре в многоэтажном доме на Ставрополье пострадали 13 человек
В результате пожара в многоэтажном доме в Железноводске пострадали 13 человек, десять из них госпитализировали.
Обновлено в 02:20
Происшествия
Названа предварительная причина возгорания самолета в Шереметьеве
Обновлено вчера в 12:48
Происшествия
На борту сгоревшего SSJ-100 в Шереметьеве находился мэр Североморска
Обновлено вчера в 15:59
Авто
Кроссовер Changan CS55 получил спортивную версию
За производительность спортивного Changan CS55 с габаритными размерами 4500 Х 1855 Х 1690 мм при длине колесной базы в 2650 мм отвечает 1,5-литровый турбированный двигатель, способный в паре с 6-ступенчатой АКПП Aisin генерировать мощность в 156 л. с. В пересчете на российскую валюту спортивная версия кроссовера стоит1 035 000 рублей.
Обновлено в 01:44
Политика
Трамп поддержал слова юриста о продлении своего президентского срока
Дональд Трамп 5 мая в Twitter поделился записью юриста Джерри Фалуэлла – младшего, в которой тот предложил продлить его президентский срок на два года.
Обновлено вчера в 20:36
Происшествия
Матвиенко выразила соболезнования в связи с трагедией в Шереметьево
"Валентина Матвиенко выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших при аварийной посадке самолета SSJ 100 в аэропорту Шереметьево", - сообщили в пресс-службе верхней палаты российского парламента.
Обновлено вчера в 16:30
Происшествия
В Пакистане загорелся автобус с пассажирами, погибли восемь человек
По меньшей мере восемь человек погибли, еще четыре получили ранения в результате возгорания в автобусе в городе Джелам (провинция Пенджаб) на севере Пакистана, сообщает в понедельник телеканал Geo TV.
Обновлено в 01:51
Армия и оружие
Палестина и Израиль договорились о прекращении огня
Палестина и Израиль достигли соглашения о прекращении огня, передают телеканалы сектора Газа.
Обновлено вчера в 22:38
Происшествия
Опубликованы фото из салона сгоревшего самолета SSJ-100
Обновлено в 00:30
Происшествия
Глава Минздрава рассказала о состоянии пострадавших в ЧП с самолетом
Глава Минздрава России Вероника Скворцова заявила, что в результате пожара на борту самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту «Шереметьево» были госпитализированы 6 человек.
Обновлено в 01:34
Космос
НАСА опубликовало самое детальное изображение Вселенной
Обновлено вчера в 09:20
Общество
В России отменят бумажные сертификаты на маткапитал
В России отменят бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала.
Обновлено в 01:29
Спорт
Красавица-спортсменка из Красноярска поразила своим телом и выиграла серебро Европы по фитнес-бикини
Обновлено вчера в 20:24
Авто
ВТБ выдал более 5 тысяч кредитов на «Семейные автомобили»
На сегодняшний день банк выдал уже более 5 тысяч кредитов по госпрограммам. Общая сумма выданных автокредитов составила 2,3 млрд рублей.
Обновлено вчера в 09:21
Политика
Жители Ливадии рассказали о квартире Зеленских в Крыму
Обновлено вчера в 20:18
Политика
Повод для переноса инаугурации Зеленского нашли на Украине
В Украинском институте национальной памяти нашли отличный повод перенести инаугурацию Зеленского с 19 мая на более поздний срок.
Обновлено вчера в 10:52