Месси нашел виновных в разгромном поражении от «Ливерпуля»Lenta.ru 13:13

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал разгромное поражение от «Ливерпуля» в Лиге чемпионов. Его слова приводит Diario Sport. Месси назвал вылет с турнира тяжелым ударом.

Месси нашел виновных в разгромном поражении от «Ливерпуля»

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