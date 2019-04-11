Месси может сыграть против «Уэски»Soccer.ru 13:32

Сообщается, что врачи "Барселоны" не выявили у аргентинца серьезных повреждений. Таким образом, футболист сможет сыграть в следующем матче команды против «Уэски».

Месси может сыграть против «Уэски»

Наука Появился метод лечения бактериального менингита без антибиотиков Шведские и датские ученые сообщили о разработке инновационного метода лечения бактериального менингита, позволяющего отказаться от антибиотиков, без которых современной медицине редко удается победить болезнь.

Политика Соратника Ассанжа задержали в Эквадоре Полиция Эквадора задержала близкого к основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу человека, передает РИА "Новости".

Происшествия В Нижнем Тагиле при хлопке газа на химзаводе пострадал рабочий В результате пострадал один рабочий, он был госпитализирован с ожогами, сообщается на сайте главного управления МЧС по Свердловской области.

Общество Россияне назвали самые раздражающие аспекты рабочего процесса Первое место среди факторов, которые портят настроение на рабочем месте, — безосновательная критика — ей недовольны 44% работающих граждан.

Шоу-бизнес Яна Шевцова и ее новый бойфренд из Black Star мечтают о ребенке Экс-участница «Дома-2» и бывшая любовница рэпера Гуфа Яна Шевцова заверила, что у нее появился новый бойфренд, некий обеспеченный музыкант из лейбла Тимати Black Star.

Энергетика «Нафтогаз» назвал шаги в случае остановки транзита газа из России Прекращение транзита российского газа через Украину станет мощным ударом по энергетической безопасности европейских стран, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Политика Европарламентарий объяснил необходимость участия России в работе ПАСЕ Нидерландский европарламентарий Тини Кокс, резолюция которого с предложением России направить свою делегацию в ПАСЕ была принята в среду, считает, что для Москвы оставаться в стороне от работы ассамблеи - "уже не вариант".

Общество Глава Disney решил уйти в отставку Глава Walt Disney Company Роберт Айгер заявил, что планирует уйти в отставку в 2021 году.

Экономика Uber раскрыл убытки совместного предприятия с «Яндексом» Uber учитывает финансовые результаты СП по методу долевого участия (equity method investment), компания владеет 38% в совместном предприятии.

Здоровье Минпросвещения предложило не пускать в школы детей без прививок Минпросвещения предлагает запретить посещение образовательных учреждений детьми, которые не прошли обследование на инфекционные заболевания и не сделали прививки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на письмо замминистра Татьяны Синюгиной в комитет Госдумы по охране здоровья.

Экономика «Ъ» узнал об утечке черного списка клиентов по антиотмывочному закону В "Коммерсанте" напомнили, что именно с начала периода Банк России начал рассылать черный список клиентов, и рассказали о механизме рассылки: при наличии подозрений в нарушении закона о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма банк направляет информацию о клиенте в Центробанк, а ЦБ - в Росфинмониторинг.

Наука Неинвазивная стимуляция мозга улучшила память пожилых людей Подтвержден сильный омолаживающий эффект у человека от стимуляции мозга, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.

Авто Обновленный пикап Isuzu D-Max представили в России Стоимость обновленного пикапа составляет от 2, 145 миллионов рублей до 2, 595 миллионов рублей.

Происшествия Кокорина и Мамаева эвакуировали из здания суда из-за угрозы взрыва Пресненский суд Москвы эвакуировали во время заседания по делу нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина, хавбека "Краснодара" Павла Мамаева и других обвиняемых, сообщает "Спорт-Экспресс".

Происшествия Около Владивостока произошли два ДТП с участием девяти машин Два ДТП с участием в общей сложности девяти автомобилей, включая грузовик, произошли в пятницу в Надеждинском районе Приморья, из-за чего перекрыто движение по низководному мосту через Амурский залив в сторону Владивостока.

Авто Медведев утвердил правила автотюнинга Документ, опубликованный на сайте правительства, объясняет правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.

Политика Рейтинг Путина среди электората растет Респонденты «Левада-центра» представили, что в ближайшее воскресенье выборы президента России и 55% из них отдали свои голоса за нынешнего лидера Владимира Путина, сообщает «Интерфакс».

Хоккей «Торонто» вышел вперед в серии плей-офф Кубка Стэнли против «Бостона» Встреча завершилась победой "листьев" со счетом 4:1. Бостонцы не гостеприимно обошлись с гостями, когда забил Патрис Бержерон.

Политика Небензя не дал прервать свое выступление в Совбезе ООН Василий Небензя, постоянный представитель России в Организации Объединенных Наций, не позволил постпреду Германии, которая сейчас председательствует в Совете Безопасности, ограничить время своего выступления.

Экономика Аналитики сравнили финансовые активы бедных и богатых россиян 3% самых обеспеченных граждан России владеют почти всеми финансовыми активами в стране, выяснили экономисты.

Экономика Малые пивовары хотят привязать акциз к объему производства Малые пивовары хотят привязать акциз к объему производства Не выдерживая конкуренции с крупными пивоваренными компаниями, малые и средние предприятия (производящие до 1 млн дал в год) просят главу Минфина Антона Силуанова снизить им ставку акциза до 14,7 и 10,5 руб. вместо существующего 21 руб.

Общество Глава Boeing рассказал об испытаниях обновленного ПО 737 MAX Гендиректор Boeing Деннис Меленберг заявил, что компания провела почти 100 испытаний обновленного ПО лайнеров 737 MAX.

Технологии За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз Пока в публичном доступе находится только предыдущая, третья, версия ОС – более новая будет доступна для скачивания в мае 2019 года.

Общество Названы регионы России с самыми опасными дорогами В России составили рейтинг регионов с самыми опасными дорогами.

Политика «Единая Россия» проиграла все выборы глав муниципалитетов По итогам состоявшихся 7 апреля в восьми регионах России выборов в органы местного самоуправления партия «Единая Россия» проиграла все выборы глав муниципалитетов.

Шоу-бизнес Екатерина Варнава коротенечко поздравила возлюбленного с днём рождения Юмористка Екатерина Варнава не стала попусту тратить слова и поздравила своего возлюбленного, танцора Константина Мякинькова очень коротко.