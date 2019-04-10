Месси пропустит несколько дней из-за травмыГазета.Ru вчера в 21:15

Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси завершил первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" с разбитым носом, сообщает "Советский спорт". Капитан сине-гранатовых получил травму в первом тайме. 11 апреля он пройдет медицинское обследование.

Культура Кинокритик Долин уволился из ВГТРК из-за сюжета «России 24» Известный кинокритик Антон Долин уволился из ВГТРК из-за выхода сюжета на телеканале "Россия 24" о его критике относительно фильма "Балканский рубеж".

Политика Зеленский лидирует в президентской гонке на Украине Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский вдвое опережает украинского лидера Петра Порошенко во втором туре выборов.

Шоу-бизнес Краснодарский концерт Ирины Аллегровой обернулся скандалом На следующий день после выступления в Сети появился отзыв девушки, случайно попавшей на концерт.

Кино Вышел трейлер нового фильма Люка Бессона про русскую модель-убийцу Люк Бессон вновь по самые брови заходит в гендерно смещенные воды кинематографа, снимая фильм про суровых, но прекрасных женщин: на официальном YouTube-канале проекта опубликован трейлер боевика "Анна".

Космос Впервые представлено фото черной дыры и горизонта событий Впервые в истории человечество увидело изображение сверхмассивной черной дыры и горизонта событий.

Интернет Telegram начал закрытое тестирование своей блокчейн-платформы Telegram открыл доступ к тестовой версии блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) нескольким российским и иностранным компаниям.

Транспорт Депутаты хотят увеличить максимально разрешённую скорость на трассах Речь идет о скоростном лимите в 90 км / час Группа инициаторов считает, что скоростной лимит в 90 км / час - дело устаревшее и его давно пора увеличить.

Общество Пригожина возмутил совет Волочковой бедным россиянам уезжать из страны Музыкального продюсера Иосифа Пригожина возмутило последнее публичное высказывание балерины Анастасии Волочковой.

Политика После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба» Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.

Авто Новые Audi S6 и S7 получили дизельные агрегаты Обновлённый дизельный седан Audi S6 набирает первую «сотню» за 5 секунд, при этом модели S6 Avant и лифтбек S7 Sportback по этому же параметру имеют результат 5,1 секунды.

Футбол «Ливерпуль» близок к рекордной сделке с техническим спонсором Нынешний технический спонсор «Ливерпуля» New Balance платит по договору 45 миллионов фунтов в год.

Политика Порошенко в прямом эфире пригласил Зеленского на дебаты Президент Украины Петр Порошенко в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1» пригласил на дебаты кандидата в президенты Владимира Зеленского в ближайшие часы.

Политика Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандала МИД Литвы в четверг сообщил, что посол в России Рямигиюс Мотузас будет отозван для консультаций, так как становится "уязвимым" из-за угроз после вердикта суда по "делу 13 января" и расследования дела о коррупционном скандале во время выдачи виз при бывшем после.

Футбол Врач сборной России рассказал о сроках восстановления Дзагоева Врач российской сборной по футболу Эдуард Безуглов рассказал, сколько времени займет восстановление хавбека московского ЦСКА Алана Дзагоева, передает Sport24.

Армия и оружие На Украине пообещали новые проходы кораблей в Керченском проливе Киев продолжит направлять корабли в Керченский пролив, так как отказ от прохождения в этой акватории означал бы отказ Украины от Азовского моря и своих территорий.

Политика Военный переворот произошел в Судане Военный переворот начался в Судане, передает телеканал Al Hadath. Вооруженные силы Судана решили снять с поста президента Омара аль-Башира.

Футбол Вильярреал — Валенсия 1:3 "Вильярреал" и "Валенсия" определились со стартовыми составами на первый матч четвертьфинала Лиги Европы, сообщает "Советский спорт".

Авто Кроссоверы Haval H6 и H2 с новым логотипом появились в России Российские дилеры Haval начали продажи кроссоверов H2 и H6 с новым логотипом. Первые «товарные» машины уже поступили к дилерам.

Общество Священника сослали в глухое село из-за эффектных снимков супруги В Магнитогорской епархии на сетевой скандал отреагировали быстро: Сергия Зотова отстранили от работы в кафедральном соборе и отправили служить в село Фершампенуаз Нагайбакского района, пишет "Комсомолка".

Политика Депутат Госдумы предложил запретить полиэтиленовые пакеты Первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов предложил запретить использовать полиэтиленовые пакеты с 2025 года.

Политика Макрон: Франция выступит против торговых переговоров с США Поскольку США не следует положениям Парижского соглашения по климату, Франция выступит против переговоров с США в области торговли, заявил президент республики Эммануэль Макрон 11 апреля в своем Twitter.

Политика Полиция арестовала основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Власти Эквадора лишили основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа права на убежище на территории посольства этой латиноамериканкой страны.

Шоу-бизнес Директор Алсу прокомментировал слухи о разводе певицы Директор Алсу Сергей Фадеев назвал бредом слухи о разводе певицы с мужем — бизнесменом Яном Абрамовым.

Политика У Зеленского огласили решение по переговорам с ДНР и ЛНР Представитель штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков сообщил решение кандидата в президенты Украины по переговорам с ДНР и ЛНР.