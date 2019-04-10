Футбол

Месси пропустит несколько дней из-за травмыГазета.Ru вчера в 21:15

Манчестер Юнайтед — Барселона
0 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Четвертьфинал, вчера
Стадион «Олд Траффорд»
12′
Люк Шоу
18′
Серджи Бускетс
Люк Шоу
20′
65′
Филиппе Коутиньо
Артуро Видаль
66′
Артур
Серхи Роберто
Ромелу Лукаку
Антони Марсьяль
68′
71′
Артуро Видаль
Диого Далот
Джесси Лингард
74′
Джесси Лингард
76′
Маркус Рэшфорд
Андреас Перейра
85′
Крис Смоллинг
86′
90′+3′
Серджи Бускетс
Карлес Аленья
Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси завершил первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" с разбитым носом, сообщает "Советский спорт". Капитан сине-гранатовых получил травму в первом тайме. 11 апреля он пройдет медицинское обследование.
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