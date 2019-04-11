Футбол
Месси может сыграть против «Уэски»Soccer.ru вчера в 13:32
Сообщается, что врачи "Барселоны" не выявили у аргентинца серьезных повреждений. Таким образом, футболист сможет сыграть в следующем матче команды против «Уэски».
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Политика
Совет Европы просит Россию вернуться и платить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) на своей апрельской сессии большинством голосов приняла резолюцию, в которой впервые с момента кризиса организации призвала Российскую Федерацию сформировать свою делегацию, а также заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено 10 апреля в 14:32
Политика
В Госдуме предложили запретить в России полиэтиленовые пакеты
Первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов предложил ввести в России запрет на использование полиэтиленовых пакетов с 2025 года.
Обновлено вчера в 21:44
Политика
После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»
Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено вчера в 09:38
Происшествия
Собаки напали на мальчика в Благовещенске
Собаки напали на ребенка в Благовещенске, мальчик в больнице с многочисленными рваными ранами.
Обновлено вчера в 23:06
Происшествия
Обнаружены тела еще двоих пропавших в результате паводка на юге Китая
Число жертв внезапного паводка в городе Шэньчжэнь провинции Гуанчжоу на юге Китая увеличилось до четырех человек, сообщает 12 апреля агентство Синьхуа.
Обновлено вчера в 23:36
Экономика
«Ъ» узнал об утечке черного списка клиентов по антиотмывочному закону
В "Коммерсанте" напомнили, что именно с начала периода Банк России начал рассылать черный список клиентов, и рассказали о механизме рассылки: при наличии подозрений в нарушении закона о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма банк направляет информацию о клиенте в Центробанк, а ЦБ - в Росфинмониторинг.
Обновлено вчера в 20:47
Политика
Порошенко в прямом эфире пригласил Зеленского на дебаты
Президент Украины Петр Порошенко в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1» пригласил на дебаты кандидата в президенты Владимира Зеленского в ближайшие часы.
Обновлено вчера в 17:16
Футбол
Португалия сократила отставание от России в рейтинге ассоциаций УЕФА
Португалия по итогам первых матчей плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы смогла приблизиться к России в рейтинге ассоциаций УЕФА.
Обновлено вчера в 18:31
Хоккей
Шайба Овечкина вывела «Вашингтон» вперед в серии с «Каролиной»
Казалось, что "столичные" уже в первом периоде решили все свои вопросы относительно победителя матча – в перые 20 минут игры хоккеисты "Кэпиталз" отправил в ворота "ураганов" три безответные шайбы: дубль на счету Никласа Бэкстрема, которому в одной из шайб ассистировал Евгений Кузнецов, а третий гол забил Александр Овечкин.
Обновлено вчера в 22:39
Происшествия
В Хакасии таксист-маньяк приговорён к пожизненному сроку
Обновлено вчера в 23:48
Политика
The Guardian: британские СМИ упустили момент задержания Ассанжа
Британские СМИ ожидали задержания основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа с 5 апреля, однако, решив, что в ближайшее время он не покинет здание посольства Эквадора, упустили этот момент, пишет The Guardian.
Обновлено вчера в 11:48
Политика
Штаб Порошенко опубликовал новый издевательский ролик про Зеленского
Обновлено вчера в 18:09
Происшествия
В Бурятии проверят гибель пациента в больничном «карцере»
Баргузинский межрайонный следственный отдел СК Бурятии занялся проверкой смерти пациента центральной районной больницы.
Обновлено вчера в 12:59
Армия и оружие
На Камчатке откроется первая в России школа старшин «Юнармии»
Первая в России школа старшин Всероссийского молодежного военно-патриотического общественного движения "Юнармия" появится в Камчатском крае.
Обновлено вчера в 22:30
Политика
Соратника Ассанжа задержали в Эквадоре
Полиция Эквадора задержала близкого к основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу человека, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:41
Авто
Кроссовер Kia по ошибке рассекретили до премьеры
Ожидаем, что Kia рассекретит Habaniro не дожидаясь автосалона в Нью-Йорке, который откроет свои двери 17 апреля.
Обновлено вчера в 07:01
Космос
В России намерены создать многоразовую космическую ракету
Обновлено вчера в 23:41
Политика
Рейтинг Путина за год упал на 15%
Электоральный рейтинг Владимира Путина за год, прошедший с президентских выборов 2018 года, снизился на 15%.
Обновлено вчера в 00:17
Политика
Двое ростовских полицейских попросили убежища на Украине
Двое действующих российских полицейских попросили убежища в пункте пропуска "Гоптовка" в Харьковской области Украины, сообщается сайте Госпогранслужбы страны.
Обновлено вчера в 16:18
Политика
Зеленский опережает Порошенко перед вторым туром выборов
Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский опережает главу государства Петра Порошенко перед вторым туром выборов.
Обновлено 10 апреля в 19:07
Технологии
За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз
Пока в публичном доступе находится только предыдущая, третья, версия ОС – более новая будет доступна для скачивания в мае 2019 года.
Обновлено вчера в 06:35
Автоспорт
Феттель лидирует на тестах в Шанхае, Квят – 8-й
На автодроме в Шанхае завершилась утренняя часть тестов в преддверии Гран-при Китая Формулы-1.
Обновлено вчера в 23:45
Спорт
Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено вчера в 05:10
Армия и оружие
National Interest рассказал о беспомощности США в Арктике
Арктика стала зоной повышенного внимания ведущих держав мира, однако США совершенно не готовы защищать там свои интересы, пишет National Interest.
Обновлено вчера в 22:46
Политика
Российские дипломаты посетили заключенного в США Романа Селезнева
Российские дипломаты посетили заключенного в США россиянина Романа Селезнева, приговоренного к 27 годам, как отметили в дипмиссии, условия содержания соотечественника по-прежнему остаются неоправданно жесткими.
Обновлено вчера в 21:40
Экономика
Экспортеры продовольствия из России проводят бизнес-миссию для изучения рынка Южного Китая
Российские экспортеры продовольствия стремятся выйти на новый перспективный рынок региона Южного Китая.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
Опубликовано видео нападения футболиста «Спартака» Гулиева на пешехода
Обновлено вчера в 17:32
Космос
Снимок века: первое натуральное фото черной дыры сделали астрономы
Около двух сотен астрономов со всего мира объединились в одном научном проекте - Event Horizon Telescope, чтобы создать фото черной дыры.
Обновлено вчера в 08:07
Авто
АвтоВАЗ прекратит поставки машин в Европу
АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия.
Обновлено вчера в 13:56
Политика
КПРФ предложила штрафовать чиновников за оскорбление граждан
Фракция Коммунистической партии России (КПРФ) внесла в Государственную думу законопроект о введении штрафов для госслужащих за оскорбление достоинства граждан, а также социальных и профессиональных групп, сообщает 11 апреля издание «Коммерсантъ».
Обновлено 10 апреля в 20:47