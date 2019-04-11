Футбол

Месси может сыграть против «Уэски»Soccer.ru вчера в 13:32

Сообщается, что врачи "Барселоны" не выявили у аргентинца серьезных повреждений. Таким образом, футболист сможет сыграть в следующем матче команды против «Уэски».
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Месси избежал серьезного повреждения, но может пропустить игру с «Уэской»

Матч ТВвчера в 14:34

Месси избежал серьёзного повреждения

Чемпионатвчера в 12:57

Месси получил трещину носовой перегородки в матче ЛЧ

Газета.Ruвчера в 02:29

У Месси нет серьезных повреждений после удара по лицу в матче с «МЮ»

Sports.ruвчера в 12:58

У Месси трещина носовой перегородки, но Лео сыграет в ответном матче с «МЮ»

Sport24.ruвчера в 02:12

Месси избежал серьёзных травм после повреждения в матче с «Манчестер Юнайтед»

Sport.ruвчера в 13:28

СМИ: Месси получил трещину в носовой перегородке

Спорт-Экспрессвчера в 01:56

Смоллинг предвкушал борьбу с Месси и в итоге разбил ему нос

КП - Беларусьвчера в 11:00
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Политика

Совет Европы просит Россию вернуться и платить взносы

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) на своей апрельской сессии большинством голосов приняла резолюцию, в которой впервые с момента кризиса организации призвала Российскую Федерацию сформировать свою делегацию, а также заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено 10 апреля в 14:32
Политика

В Госдуме предложили запретить в России полиэтиленовые пакеты

Первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов предложил ввести в России запрет на использование полиэтиленовых пакетов с 2025 года.
Обновлено вчера в 21:44
Политика

После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»

Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено вчера в 09:38
Происшествия

Собаки напали на мальчика в Благовещенске

Собаки напали на ребенка в Благовещенске, мальчик в больнице с многочисленными рваными ранами.
Обновлено вчера в 23:06
Происшествия

Обнаружены тела еще двоих пропавших в результате паводка на юге Китая

Число жертв внезапного паводка в городе Шэньчжэнь провинции Гуанчжоу на юге Китая увеличилось до четырех человек, сообщает 12 апреля агентство Синьхуа.
Обновлено вчера в 23:36
Экономика

«Ъ» узнал об утечке черного списка клиентов по антиотмывочному закону

В "Коммерсанте" напомнили, что именно с начала периода Банк России начал рассылать черный список клиентов, и рассказали о механизме рассылки: при наличии подозрений в нарушении закона о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма банк направляет информацию о клиенте в Центробанк, а ЦБ - в Росфинмониторинг.
Обновлено вчера в 20:47
Политика

Порошенко в прямом эфире пригласил Зеленского на дебаты

Президент Украины Петр Порошенко в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1» пригласил на дебаты кандидата в президенты Владимира Зеленского в ближайшие часы.
Обновлено вчера в 17:16
Футбол

Португалия сократила отставание от России в рейтинге ассоциаций УЕФА

Португалия по итогам первых матчей плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы смогла приблизиться к России в рейтинге ассоциаций УЕФА.
Обновлено вчера в 18:31
Хоккей

Шайба Овечкина вывела «Вашингтон» вперед в серии с «Каролиной»

Казалось, что "столичные" уже в первом периоде решили все свои вопросы относительно победителя матча – в перые 20 минут игры хоккеисты "Кэпиталз" отправил в ворота "ураганов" три безответные шайбы: дубль на счету Никласа Бэкстрема, которому в одной из шайб ассистировал Евгений Кузнецов, а третий гол забил Александр Овечкин.
Обновлено вчера в 22:39
Происшествия

В Хакасии таксист-маньяк приговорён к пожизненному сроку

Обновлено вчера в 23:48
Политика

The Guardian: британские СМИ упустили момент задержания Ассанжа

Британские СМИ ожидали задержания основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа с 5 апреля, однако, решив, что в ближайшее время он не покинет здание посольства Эквадора, упустили этот момент, пишет The Guardian.
Обновлено вчера в 11:48
Политика

Штаб Порошенко опубликовал новый издевательский ролик про Зеленского

Обновлено вчера в 18:09
Происшествия

В Бурятии проверят гибель пациента в больничном «карцере»

Баргузинский межрайонный следственный отдел СК Бурятии занялся проверкой смерти пациента центральной районной больницы.
Обновлено вчера в 12:59
Армия и оружие

На Камчатке откроется первая в России школа старшин «Юнармии»

Первая в России школа старшин Всероссийского молодежного военно-патриотического общественного движения "Юнармия" появится в Камчатском крае.
Обновлено вчера в 22:30
Политика

Соратника Ассанжа задержали в Эквадоре

Полиция Эквадора задержала близкого к основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу человека, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:41
Авто

Кроссовер Kia по ошибке рассекретили до премьеры

Ожидаем, что Kia рассекретит Habaniro не дожидаясь автосалона в Нью-Йорке, который откроет свои двери 17 апреля.
Обновлено вчера в 07:01
Космос

В России намерены создать многоразовую космическую ракету

Обновлено вчера в 23:41
Политика

Рейтинг Путина за год упал на 15%

Электоральный рейтинг Владимира Путина за год, прошедший с президентских выборов 2018 года, снизился на 15%.
Обновлено вчера в 00:17
Политика

Двое ростовских полицейских попросили убежища на Украине

Двое действующих российских полицейских попросили убежища в пункте пропуска "Гоптовка" в Харьковской области Украины, сообщается сайте Госпогранслужбы страны.
Обновлено вчера в 16:18
Политика

Зеленский опережает Порошенко перед вторым туром выборов

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский опережает главу государства Петра Порошенко перед вторым туром выборов.
Обновлено 10 апреля в 19:07
Технологии

За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз

Пока в публичном доступе находится только предыдущая, третья, версия ОС – более новая будет доступна для скачивания в мае 2019 года.
Обновлено вчера в 06:35
Автоспорт

Феттель лидирует на тестах в Шанхае, Квят – 8-й

На автодроме в Шанхае завершилась утренняя часть тестов в преддверии Гран-при Китая Формулы-1.
Обновлено вчера в 23:45
Спорт

Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено вчера в 05:10
Армия и оружие

National Interest рассказал о беспомощности США в Арктике

Арктика стала зоной повышенного внимания ведущих держав мира, однако США совершенно не готовы защищать там свои интересы, пишет National Interest.
Обновлено вчера в 22:46
Политика

Российские дипломаты посетили заключенного в США Романа Селезнева

Российские дипломаты посетили заключенного в США россиянина Романа Селезнева, приговоренного к 27 годам, как отметили в дипмиссии, условия содержания соотечественника по-прежнему остаются неоправданно жесткими.
Обновлено вчера в 21:40
Экономика

Экспортеры продовольствия из России проводят бизнес-миссию для изучения рынка Южного Китая

Российские экспортеры продовольствия стремятся выйти на новый перспективный рынок региона Южного Китая.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия

Опубликовано видео нападения футболиста «Спартака» Гулиева на пешехода

Обновлено вчера в 17:32
Космос

Снимок века: первое натуральное фото черной дыры сделали астрономы

Около двух сотен астрономов со всего мира объединились в одном научном проекте - Event Horizon Telescope, чтобы создать фото черной дыры.
Обновлено вчера в 08:07
Авто

АвтоВАЗ прекратит поставки машин в Европу

АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия.
Обновлено вчера в 13:56
Политика

КПРФ предложила штрафовать чиновников за оскорбление граждан

Фракция Коммунистической партии России (КПРФ) внесла в Государственную думу законопроект о введении штрафов для госслужащих за оскорбление достоинства граждан, а также социальных и профессиональных групп, сообщает 11 апреля издание «Коммерсантъ».
Обновлено 10 апреля в 20:47
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Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Считается одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всеx времён.
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