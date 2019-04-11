Месси может сыграть против «Уэски»Soccer.ru 13:32

Сообщается, что врачи "Барселоны" не выявили у аргентинца серьезных повреждений. Таким образом, футболист сможет сыграть в следующем матче команды против «Уэски».

Месси может сыграть против «Уэски»

Политика Полиция арестовала основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Власти Эквадора лишили основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа права на убежище на территории посольства этой латиноамериканкой страны.

Политика После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба» Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.

Важное за сутки Светлана Лобода с трудом вырвалась из цепких лап Филиппа Киркорова Филиппу было отведено почетное место за столом с Арманом Давлетьяровым, а так же Иосифом Пригожиным, Валерией и Светланой Лободой.

Спорт Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.

Политика Вячеслав Володин проголосовал за изоляцию Рунета, хотя находился в Саратовской области Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин оказался среди проголосовавших за законопроект об изоляции Рунета, хотя весь день находился в Саратовской области.

Авто АвтоВАЗ прекратит поставки машин в Европу АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия.

Космос Сделано первое в истории человечества фото черной дыры Астрономы смогли сделать фото сверхмассивной черной дыры, которая скрывается в центре галактики под названием Messier 87 (M87).

Происшествия В Ставрополе несколько тысяч человек остались без газа Около 4100 человек остались без газоснабжения в Ставрополе из-за утечки, говорится в материалах Минэнерго РФ.

Шоу-бизнес Краснодарский концерт Ирины Аллегровой обернулся скандалом В ДС «Олимп» вечером 7 апреля жители и гости Краснодара собрались на концерт Ирины Аллегровой. Зал был заполнен, гости ждали шоу.

Политика Порошенко вызвал Зеленского на дебаты в эфире телеканала «1+1» Президент Украины Петр Порошенко, неожиданно появившийся в вечернем телешоу в студии телеканала "1+1", пригласил в четверг лидера президентской гонки Владимира Зеленского на предвыборные дебаты в студию.

Политика Ассанжа предал Ленин из Эквадора Решение о выдаче Ассанжа принималось в Эквадоре на самом высоком уровне: с объяснениями выступил нынешний президент страны Ленин Морено.

Здоровье В Греции впервые родился ребенок от трех родителей В Греции на днях родился необычный ребенок, который появился на свет от трех родителей.

Армия и оружие Потерянный Японией F-35 может стать ценной находкой для России и Китая Утонувший в Тихом океане американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II станет очень ценным приобретением для России или Китая, если эти страны смогут его найти.

Общество ГИБДД предлагает кратно увеличить штрафы за превышение скорости В первую очередь изменение штрафных санкций должно коснуться водителей, которые совершают самое распространенное на дорогах нарушение - превышение скорости на 20-40 км/ч.

Политика Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандала Литовские власти приняли решение отозвать из Москвы своего посла Рямигиюса Мотузаса для консультаций в связи с коррупционным скандалом.

Политика Сенат США утвердил Дэвида Бернхардта на посту главы МВД США Сенат США утвердил назначение Дэвида Бернхардта на пост министра внутренних дел США.

Космос Гигантский НЛО над поверхностью озера озадачил канадцев Объект, отражающийся на поверхности воды, имеет удлиненную форму и кажется, летит на небольшом расстоянии над озером.

Энергетика Рамзан Кадыров призвал простить Чечне долг за газ Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал простить республике долги за газ. Всего регион задолжал 9 млрд руб.

Шоу-бизнес Глюкоза показала фото в полупрозрачном белье Певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза (32), опубликовала весьма горячее фото в Instagram.

Происшествия Сбежавших на Украину полицейских уволили из рядов МВД России Оба сбежавшие на Украину российские полицейские уволены из рядов МВД России, об этом в четверг, 11 апреля, сообщила пресс-служба ведомства.

Политика Из-за отказа России: Грузия приняла «историческое решение» Грузия решила добровольно внести в бюджет Совета Европы 500 тысяч евро в знак поддержки организации из-за отказа России выплачивать взносы, пишет «Взгляд».

Политика Бывшего советника Обамы обвинили в даче ложных показаний Бывшего советника экс-президента США Барака Обамы Грегори Крейга обвинили в даче ложных показаний относительно его работы на украинские власти.

Политика В Судане начался военный переворот По данным местных СМИ, некоторое время назад группа военных офицеров вошла в здание государственной телерадиовещательной компании в Омдурмане.

Футбол Права на показ АПЛ перейдут от «Матч ТВ» к Okko Права на показ АПЛ перейдут от "Матч ТВ" к Okko Rambler приобрел права на трансляцию в России АПЛ, сообщили "Ъ" три источника на рынке спортивных медиа.