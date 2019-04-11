Футбол
Месси может сыграть против «Уэски»Soccer.ru 13:32
Сообщается, что врачи "Барселоны" не выявили у аргентинца серьезных повреждений. Таким образом, футболист сможет сыграть в следующем матче команды против «Уэски».
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