Футбол

Месси может сыграть против «Уэски»Soccer.ru 13:32

Сообщается, что врачи "Барселоны" не выявили у аргентинца серьезных повреждений. Таким образом, футболист сможет сыграть в следующем матче команды против «Уэски».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Месси избежал серьезного повреждения, но может пропустить игру с «Уэской»

Матч ТВ14:34

Месси получил трещину носовой перегородки в матче ЛЧ

Газета.Ru02:29

Месси избежал серьёзных травм после повреждения в матче с «Манчестер Юнайтед»

Sport.ru13:28

У Месси нет серьезных повреждений после удара по лицу в матче с «МЮ»

Sports.ru12:58

У Месси трещина носовой перегородки, но Лео сыграет в ответном матче с «МЮ»

Sport24.ru02:12

Месси избежал серьёзного повреждения

Чемпионат12:57

СМИ: Месси получил трещину в носовой перегородке

Спорт-Экспресс01:56

Смоллинг предвкушал борьбу с Месси и в итоге разбил ему нос

КП - Беларусь11:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 20:17, Ашберн
Политика

Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандала

МИД Литвы в четверг сообщил, что посол в России Рямигиюс Мотузас будет отозван для консультаций, так как становится "уязвимым" из-за угроз после вердикта суда по "делу 13 января" и расследования дела о коррупционном скандале во время выдачи виз при бывшем после.
Обновлено в 17:51
Культура

Кинокритик Антон Долин уволился из ВГТРК из-за сюжета «России 24»

Кинокритик Антон Долин решил уволиться из холдинга ВГТРК (он был ведущим радиостанций «Маяк» и «Вести FM») в связи с выходом сюжета на телеканале «Россия 24» о его критике фильма «Балканский рубеж».
Обновлено в 10:07
Происшествия

Футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода

Обновлено в 16:00
Космос

Первый частный луноход потерпел крушение при посадке

Обновлено в 17:07
Политика

Порошенко в прямом эфире позвал Зеленского на дебаты

Президент Украины Петр Порошенко приехал в студию программы "Право на власть" на телеканале "1+1" и призвал своего оппонента, лидера первого тура выборов Владимира Зеленского начать там с ним дебаты, но тот отказался, сообщив, что находится на пути во Францию.
Обновлено в 20:05
Политика

Помощника скончавшегося депутата Ковалева нашли мертвым в Госдуме

Помощник депутата Госдумы, экс-директора ФСБ Николая Ковалева, Сергей Шамарин скончался на рабочем месте в здании нижней палаты парламента РФ в четверг, спустя несколько дней после смерти Ковалева.
Обновлено в 10:16
Общество

Священника сослали в глухое село из-за эффектных снимков супруги

В Магнитогорской епархии на сетевой скандал отреагировали быстро: Сергия Зотова отстранили от работы в кафедральном соборе и отправили служить в село Фершампенуаз Нагайбакского района, пишет "Комсомолка".
Обновлено в 10:20
Шоу-бизнес

Любовь Успенская провела три дня с дочерью в Словении

Любовь Успенская поделилась своей радостью и рассказала, что ей удалось провести три дня с дочерью Татьяной Плаксиной в Словении.
Обновлено в 13:21
Политика

КПРФ предложила штрафовать чиновников за оскорбление россиян

Депутаты от фракции КПРФ внесли в Государственную думу законопроект, который вводит штрафы для чиновников за оскорбление граждан.
Обновлено вчера в 15:08
Армия и оружие

На Украине пообещали новые проходы кораблей через Керченский пролив

Киев продолжит направлять корабли через Керченский пролив, поскольку отказ от прохода значил бы, что Украина отказывается от Азовского моря и своих территорий.
Обновлено в 19:53
Авто

Audi S6 и S7 обзавелись дизельными версиями

Вслед за кроссовером Audi SQ5 дизельные моторы получили седан и универсал Audi S6, а также лифтбек Audi S7.
Обновлено в 09:50
Энергетика

«Нафтогаз» назвал шаги в случае остановки транзита газа из России

Прекращение транзита российского газа через Украину станет мощным ударом по энергетической безопасности европейских стран, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Обновлено в 11:09
Армия и оружие

Франция блокирует призыв ЕС остановить наступление Хафтара в Ливии

Франция заблокировала заявление Европейского союза, призывающее командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифу Хафтара остановить наступление на Триполи, сообщает Reuters со ссылкой дипломатические источники.
Обновлено в 08:48
Политика

Арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Обобщение

Британская полиция в четверг арестовала журналиста и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 20:00
Гаджеты

Безос предупредил о будущих «многомиллиардных потерях» Amazon

Основатель и генеральный директор Amazon Джефф Безос предупредил акционеров компании, что в будущем она неизбежно столкнется с крупными неудачами, которые обойдутся в миллиарды долларов.
Обновлено в 11:14
Политика

В США призвали к пересмотру политики в отношении России

Бывший госсекретарь США Джордж Шульц, экс-глава Минобороны Уильям Перри и бывший сенатор Сэмюэл Нанн в совместной статье для The Wall Street Journal призвали американские власти пересмотреть свою политику в отношении России.
Обновлено в 19:35
Авто

Вникаем в технические детали кроссовера Renault Arkana

Купе-кроссовер Renault Arkana, созданный на новой модульной SUV-платформе, выйдет на российский рынок уже в этом году.
Обновлено в 03:05
Кино

В Москве начались съемки фильма «Доктор Лиза»

В Москве начались съемки художественного фильма об основательнице фонда "Справедливая помощь" Елизавете Глинке под названием "Доктор Лиза".
Обновлено в 12:16
Космос

Falcon Heavy стартовала с мыса Канаверал

Ракета-носителя Falcon Heavy с саудовским спутником связи Arabsat 6A стартовала с космодрома на мысе Канаверал.
Обновлено в 18:44
Общество

Собянин осмотрел ход строительства школы на ЗИЛе

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства школы на территории ЗИЛа в составе ЖК "Зиларт".
Обновлено в 08:16
Экономика

МВФ оценил макроэкономическую ситуацию в России как «здоровую»

Ранее в январе Международный валютный фонд ухудшил прогноз по росту ВВП РФ до 1,6% в 2019 году и до 1,7% в 2020 году.
Обновлено в 10:35
Происшествия

Неизвестный сбил полицейского в Москве

Обновлено в 08:58
Технологии

За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз

Пока в публичном доступе находится только предыдущая, третья, версия ОС – более новая будет доступна для скачивания в мае 2019 года.
Обновлено в 06:35
Энергетика

Нефтяники снизят цены на дизельное топливо

Правительство России договорилось с нефтяными компаниями о том, что те вернут цены на летнее дизельное топливо к уровню октября 2018 года.
Обновлено в 11:48
Здоровье

В Пермском крае объявлен карантин по бешенству

В Пермском крае в селе Тохтуев объявлен карантин по бешенству.
Обновлено в 13:07
Политика

После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»

Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено в 09:38
Здоровье

Россияне стали больше курить кальян

В четыре раза больше кальян курили в 2014 году, до того как закупки резко сократились на фоне роста курсов доллара и евро.
Обновлено в 02:14
Политика

Штаб Порошенко выложил видео со сбивающей Зеленского фурой

Обновлено в 03:42
Авто

Обновленный пикап Isuzu D-Max представили в России

Стоимость обновленного пикапа составляет от 2, 145 миллионов рублей до 2, 595 миллионов рублей.
Обновлено в 05:23
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл не станут сообщать о рождении ребёнка

Принц Гарри и Меган Маркл рассказали о принятом решении не сообщать о рождении ребёнка.
Обновлено в 11:40
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Считается одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всеx времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Крис Смоллинг
Британский футболист
Английский футболист, защитник футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Англии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное