Месси может сыграть против «Уэски»Soccer.ru вчера в 13:32

Сообщается, что врачи "Барселоны" не выявили у аргентинца серьезных повреждений. Таким образом, футболист сможет сыграть в следующем матче команды против «Уэски».

Месси может сыграть против «Уэски»

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