Футбол
Месси может сыграть против «Уэски»Soccer.ru вчера в 13:32
Сообщается, что врачи "Барселоны" не выявили у аргентинца серьезных повреждений. Таким образом, футболист сможет сыграть в следующем матче команды против «Уэски».
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Полиция арестовала основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
Власти Эквадора лишили основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа права на убежище на территории посольства этой латиноамериканкой страны.
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Экономика
Uber раскрыл убытки совместного с «Яндексом» предприятия
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Первую подлодку для «Посейдонов» спустят на воду 23 апреля
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Обновлено вчера в 09:11
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Билялетдинов покидает пост главного тренера «Ак Барса»
Главный тренер казанского ХК «Ак Барс» Зинэтула Билялетдинов покидает свой пост, сообщает «РИА Новости», «Спорт Экспресс» и «Московский комсомолец» со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 13:23
Происшествия
В Бурятии уволили главврача из-за смерти запертого в подсобке пациента
Глава Бурятии Алексей Цыденов уволил главврача Баргузинской центральной районной больницы, в которой в начале февраля от пневмонии умер пациент, запертый в подсобке.
Обновлено в 01:52
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у банка «Аспект»
Банк России отозвал лицензию у банка "Аспект", говорится в пятницу в сообщении ЦБ.
Обновлено в 01:37
Происшествия
Собаки напали на мальчика в Благовещенске
Собаки напали на ребенка в Благовещенске, мальчик в больнице с многочисленными рваными ранами.
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Происшествия
МВД уволило сбежавших на Украину ростовских полицейских
«Начальником УМВД России по Ростову-на-Дону с учетом поступившей информации о несанкционированном выезде сотрудников за пределы России подписан приказ об их увольнении из органов внутренних дел за грубое нарушение служебной дисциплины», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 10:47
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Обновлено 10 апреля в 10:01
Общество
Волочкова объяснила слова о бедных и недовольных россиянах
Обновлено вчера в 13:38
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Россельхознадзор: четверть российской «молочки» является фальсификатом
По итогам проверок ведомства выяснилось, что примерно четверть молочной продукции, которая производилась в наше стране в прошлом году, является фальсификатом.
Обновлено вчера в 06:30
Политика
Кремль отреагировал на эмоциональные слова Лукашенко о России
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что в Кремле не согласны с высказыванием Александра Лукашенко о «выкручивании рук» Белоруссии.
Обновлено вчера в 06:17
Транспорт
На Ярославском направлении МЖД возможны задержки движения поездов
Задержки в движении некоторых поездов по техническим причинам возможны в пятницу на Ярославском направлении Московской железной дороги, сообщила Центральная пригородная пассажирская компания в Twitter.
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Армия и оружие
NI констатировал беспомощность США в Арктике
Журнал The National Interest считает, что США не готовы защищать свои интересы в Арктике.
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Кроме экологической обстановки в области, Алексей Текслер и Ирина Гехт обсудили вопросы территориального развития региона, реализации его потенциала по созданию центра ядерной медицины и вхождению в соответствующую федеральную программу.
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Армия и оружие
Польский космонавт назвал гениальным российский бомбардировщик Су-34
Первый и единственный польский космонавт Мирослав Гермашевский назвал «гениальными» российский бомбардировщик Су-34 и ожидаем МиГ-41.
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Свой первый полет на ЯК-18 Юрий Гагарин совершил под руководством пензенца
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Мыши на МКС начали бегать кругами
Некоторые особи через неделю жизни в невесомости начали бегать кругами по клеткам.
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