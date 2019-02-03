Футбол
Месси может пропустить кубковый матч с «Реалом» из-за травмыЕвро-футбол.ру 15:26
|24′
Кевин Гамейро
Серхи Роберто
|31′
|32′
Даниэль Парехо
Лионель Месси
|39′
|40′
Кевин Гамейро
Ферран Торрес
Иван Ракитич
|45′+2′
Нелсон Семеду
Жорди Альба
|46′
Лионель Месси
|64′
Карлес Аленья
Артур
|66′
|72′
Франсис Коклен
Жоффри Кондогбиа
|79′
Родриго Морено
Санти Мина
Филиппе Коутиньо
Малком
|84′
Жорди Альба
|90′+1′
|67%
|Владение мячом
|33%
|90%
|Процент точных передач
|76%
|8
|Удары в сторону ворот
|4
|8
|Удары в створ ворот
|7
|5
|Сейвы вратарём
|7
|2
|Офсайды
|–
|9
|Угловые
|1
|7
|Отборы
|25
|8
|Фолы
|5
|3
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Барселона
Расстановка 4‑3‑3
1
Тер Штеген
18
Альба
3
Пике
24
Вермален
20
Роберто
8
Артур
4
Ракитич
22
Видаль
10
Месси
2 ×
9
Суарес
14
Малком
13
Нето
21
Пиччини
24
Гарай
5
Паулиста
15
Тони Лато
18
Васс
6
Кондогбиа
10
Парехо
11
Черышев
22
Мина
20
Торрес
Валенсия
Расстановка 4‑4‑2
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси получил повреждение в матче 22-го тура Ла Лиги с "Валенсией" (2:2). Об этом сообщил журналист Рик Шарма. По данным источника, у 31-летнего аргентинца спазм приводящей мышцы правого бедра.
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