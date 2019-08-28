Футбол

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ru«Барселона» опровергла информацию о том, что Месси пропустит еще месяц

Медицинская служба «Барселоны» сделала заявление по поводу состояния здоровья нападающего Лионеля Месси. Врачи опровергли информацию, что аргентинец проведет в лазарете еще месяц, информирует Sport.es.
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