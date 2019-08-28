Футбол

Матч ТВМатч ТВМесси может пропустить еще месяц из-за травмы

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не сможет помочь команде в ближайших встречах. Как сообщает RAC1, восстановление аргентинца после травмы может затянуться еще на один месяц. Таким образом, «Барселона» рискует остаться без форварда в играх с «Осасуной», «Валенсией», «Гранадой» и «Вильярреалом».
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Месси может пропустить еще месяц из-за травмы

Матч ТВ06:07

Месси может вернуться на поле через 2 недели

Евро-футбол.ру06:11

Месси, скорее всего, пропустит ближайший матч «Барселоны» с «Осасуной»

Спорт-Экспресс05:58

В Испании опровергли, что Месси выбыл из строя ещё на месяц

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Sport.ru05:59

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Sports.ru06:59

Месси снова пропустил тренировку «Барселоны»

Бомбардир.ру26 августа в 17:23
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