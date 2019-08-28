Футбол
Матч ТВМесси может пропустить еще месяц из-за травмы
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не сможет помочь команде в ближайших встречах. Как сообщает RAC1, восстановление аргентинца после травмы может затянуться еще на один месяц. Таким образом, «Барселона» рискует остаться без форварда в играх с «Осасуной», «Валенсией», «Гранадой» и «Вильярреалом».
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 07:21, Вашингтон
Политика
Компания «Укрэнерго» подала иск против РФ из-за потери активов в Крыму
Украинская компания «Укрэнерго» передала в арбитражный суд требования в споре с Россией из-за утраченных активов в Крыму.
Известия 05:22
Происшествия
Третьего погибшего извлекли из-под завалов здания в Новосибирске
Тело третьего погибшего извлечено из-под завалов обрушившейся насосной станции в Новосибирске, подтвердили РБК в пресс-службе областного главка МЧС.
РБК 05:53
Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Вести.Ru 04:55
Армия и оружие
Украинский корабль зашел в зону учений ВМФ России
Телеканал 360° вчера в 02:52
Происшествия
Актера из сериала «Мажор-2» избили в Санкт-Петербурге
Lenta.ru вчера в 22:47
Политика
Обмен заключенными между Россией и Украиной перенесли
22 августа украинские СМИ со ссылкой на осведомленных о переговорах об обмене юристов писали, что обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной будет проходить 28 и 29 августа.
Lenta.ru 03:04
Политика
Киевский суд освободил Вышинского из-под стражи
Киевский суд принял решение изменить меру пресечения руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому и освободить его из-под стражи под личное обязательство.
Вести.Ru 05:09
Футбол
Ибрагимович заявил о готовности вернуться в «Манчестер Юнайтед»
Шведский форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович выразил уверенность в том, что он может быть полезным своему бывшему клубу — «Манчестер Юнайтед».
Lenta.ru 02:53
Музыка
Обиженная на Россию Нино Катамадзе не приедет на «Новую Волну»
Музыкальный фестиваль "Новая Волна" ежегодно проходит в Сочи. На конкурсе выступают исполнители из России и зарубежья.
Народные новости 07:12
Политика
Волкер назвал уход России из Крыма условием для возвращения в G8
Специальный представитель США по Украине Курт Волкер назвал условием возвращения России в формат G8 ее уход из Крыма.
РБК 01:09
Здоровье
В Минздраве допустили возникновение дизайнера-архитектора внешности
В будущем в России возможно появление нового специалиста в мире пластической хирургии – дизайнера-архитектора внешности, заявила главный внештатный специалист – пластический хирург Минздрава России Наталья Мантурова.
Rambler News Service 06:14
Экономика
В России могут ввести квоту на госзаказ отечественных товаров в 50%
Правительство России рассматривает возможность установления квоты на госзаказ отечественных товаров в размере 50%, сообщают 28 августа «Ведомости» со ссылкой на проект постановления.
REGNUM 01:14
Технологии
В электронные паспорта предложили установить сим-карты
Сотовые операторы предложили установить в электронные паспорта, которые планируют ввести в России, технологию Mobile ID.
UfaTime.ru 02:12
Футбол
ЦСКА может купить защитника «Тамбова» Гогуа
Московский ЦСКА может купить центрального защитника «Тамбова» Седрика Гогуа.
REGNUM 05:13
Происшествия
Кремль отказался связать инцидент в Анапе с безнаказанностью полиции
В Кремле не считают, что случай с принуждением к сексу несовершеннолетней спортсменки в Анапе свидетельствует о «тотальной безнаказанности» полицейских.
РБК 06:48
Политика
Путин и Эрдоган показались на Су-57
Президент Турции Реджеп Эрдган вместе со своим российским коллегой Владимиром Путиным осмотрели истребитель Су-57.
Утро.ru вчера в 07:01
Политика
В Кремле прокомментировали обсуждение в Белоруссии закупки нефти в США
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обсуждение Белоруссией закупок нефти в США вопросом экономической целесообразности.
РИА Новости 06:44
Происшествия
В новосибирской воинской части погиб солдат-срочник
В воинской части под Новосибирском погиб солдат-срочник из Тульской области.
Известия 02:58
Футбол
Sports.ru: Z+ не покажет «Спартак» – «Зенит», как планировалось ранее
По информации Sports.ru, «Зенит» не смог договориться с «Матч ТВ» об условиях показа встречи, которая состоится 1 сентября в 20:00 мск.
Бомбардир.ру 06:41
Политика
Президент Грузии назвала условия диалога с Россией
Напомнив, что Россия и Грузия не имеют дипломатических отношений уже 11 лет, Зурабишвили отметила, что возобновлению контактов должно предшествовать осознание произошедших изменений в позиции Москвы по отношению к Тбилиси.
Lenta.ru 04:42
Шоу-бизнес
Волочкова назвала «Вечным огнем» мангал с шашлыками
Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова назвала посиделки у костра с друзьями «Вечным огнем».
URA.Ru вчера в 12:10
Происшествия
В Петербурге задержали мужчину, напавшего с ножом на таксиста
Во вторник ТАСС со ссылкой на ГУ МВД сообщал, что в полицию Фрунзенского района обратился 34-летний водитель такси.
ТАСС 06:18
Здоровье
В Нижнем Тагиле пять хирургов отозвали заявления об увольнении
Пять хирургов Центральной городской больницы №1 Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении, сообщил РИА Новости председатель свердловской областной организации профсоюза работников здравоохранения Сергей Угринов.
РИА Новости 06:19
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности в России
Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата.
РБК вчера в 12:25
Экономика
Импортную органическую продукцию могут убрать с прилавков РФ
Органической продукции, не имеющей российских сертификатов, грозит исчезновение с прилавков после вступления в силу закона «Об органической продукции».
REGNUM 01:13
Шоу-бизнес
Пугачева и Вайкуле высмеяли выступление Лободы на «Новой волне»
Пугачева и Вайкуле высмеяли выступление Лободы на "Новой волне" Галкин опубликовал очередной ролик из серии "Дамы с дюн".
Экспресс газета 06:35
Происшествия
Глава ФБК Жданов стал фигурантом уголовного дела
Федеральная служба судебных приставов сообщила о возбуждениив отношении незарегистрированного кандидата в Мосгордуму и директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова уголовного дела из-за неисполнения решения суда.
Интерфакс 05:20
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Происшествия
Два человека погибли при пожаре на заводе в Нижнем Новгороде
Российская газета 02:54
Общество
В работе «ВКонтакте» произошел сбой
Проблемы в работе социальной сети "ВКонтакте" наблюдаются в среду днем в России.
ТАСС 06:07