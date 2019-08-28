Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не сможет помочь команде в ближайших встречах. Как сообщает RAC1, восстановление аргентинца после травмы может затянуться еще на один месяц. Таким образом, «Барселона» рискует остаться без форварда в играх с «Осасуной», «Валенсией», «Гранадой» и «Вильярреалом».

Спорт день за днем

Месси может пропустить еще месяц из-за травмы

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