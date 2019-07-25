Футбол
Месси может подписать бессрочный контракт с «Барселоной»Газета.Ru 00:15
"Барселона" хочет предложить аргентинскому нападающему Лионелю Месси подписать бессрочный контракт, сообщает Mundo Deportivo. Текущее соглашение капитана каталонцев рассчитано до лета 2021 года и включает в себя опцию продления еще на один год.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 02:32, Вашингтон
Политика
Дума предложила ограничить контроль иностранцев над значимыми сайтами
В нижнюю палату внесены поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые вводят определение «значимого информационного ресурса в интернете» и ограничивают иностранное участие в компаниях- — владельцах подобных ресурсов.
Обновлено вчера в 14:52
Политика
ЦИК Украины представила итоговые данные по выборам в Верховную раду
Центральная избирательная комиссия Украины завершила обработку всех 100 процентов протоколов на выборах в Раду.
Обновлено вчера в 03:15
Политика
Опрос: большинство жителей Германии выступают за сближение с Россией
Большинство жителей Германии выступают за сближение с Россией. Об этом сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel.
Обновлено в 01:43
Энергетика
Бразильская Petrobras понизила прогноз по добыче
На сто тысяч баррелей нефтяного эквивалента будет снижена добыча углеводородов бразильской госкомпании Petrobras по итогам II квартала, сообщили в пресс-службе организации.
Обновлено вчера в 22:35
Политика
В штабах московских оппозиционеров идут обыски
Глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, адвокаты которой оказывают правовую помощь незарегистрированным кандидатам в депутаты Мосгордумы, сообщил, что сотрудники Следственного комитета ведут обыски в штабах оппозиционеров.
Обновлено вчера в 17:12
Политика
СБУ показала кадры с задержанного российского танкера
Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня СБУ задержала в порту Измаил российский танкер, который, как считают в Киеве, блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе в ноябре прошлого года.
Обновлено 25 июля в 08:13
Политика
Зеленский согласовал кандидатуру нового премьера с США
В тексте письма говорится, что кандидатура нового главы украинского правительства была согласована Владимиром Зеленским с США.
Обновлено вчера в 09:11
Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено вчера в 07:22
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии
Как отметили в министерстве, никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию направлено не было.
Обновлено вчера в 12:26
Политика
В Крыму приветствуют идею пустить поезда с Украины на полуостров
Напомним, что на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой восстановить железнодорожное сообщение с Крымом и пустить туда железнодорожные поезда.
Обновлено в 00:19
Армия и оружие
Борис Кожин объяснил, зачем американцам лагерь беженцев «Эр-Рукбан»
Лагерь беженцев «Эр-Рукбан» находится всего в 20 километрах от американской военной базы «Ат-Танф» в оккупированной военными США части Сирийской Арабской Республике.
Обновлено вчера в 12:58
Интернет
WhatsApp начал тестировать новые функции
Обновление WhatsApp в редакции 2.19.80.16 может принести целый ряд новых функций, передает портал WABetaInfo.
Обновлено вчера в 15:36
Политика
Владимир Путин удивлен зарплатами врачей
Президент России Владимир Путин поднял на обсуждение сложившуюся ситуацию в первичном звене здравоохранения и выразил удивление зарплатами врачей.
Обновлено вчера в 07:04
Общество
Сергей Собянин: порядок в Москве будет обеспечен
В связи с призывами прийти в субботу на несанкционированную акцию в центре столицы мэр Москвы Сергей Собянин предупредил в своем Twitter о возможности провокаций.
Обновлено в 01:30
Происшествия
В Южной Корее при обрушении конструкции в клубе погибли два человека
По меньшей мере два человека погибли, ещё десять получили травмы в результате обрушения навесного этажа в ночном клубе в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 01:35
Энергетика
Контроль качества нефти в РФ изменит тарифы компаний на её прокачку
Министр энергетики России Александр Новак согласился с тем, что дополнительные затраты на ужесточение контроля за качеством нефти должны быть включены в тарифы компаний на её прокачку.
Обновлено вчера в 11:22
Игры
Bethesda без лишнего шума перенесла релиз первого дополнения для RAGE 2
Вместе с релизом патча разработчики представили обновлённый план по выпуску контента.
Обновлено вчера в 10:22
Политика
В МИД России посоветовали Германии соблюдать Венскую конвенцию
Министерство иностранных дел России посоветовало МИД ФРГ не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств и соблюдать Венскую конвенцию в ответ на сообщение, размещенное ранее в пятницу в Twitter дипмиссии этой страны в РФ.
Обновлено вчера в 16:06
Здоровье
Подсели на грибы. Число заблудившихся в российских лесах побило рекорд
Статистика за месяц шокирующая: только за неделю с 15 по 21 июля в российских лесах заблудились без малого шестьсот человек, восемь из них погибли.
Обновлено в 01:00
Транспорт
Свыше 30 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы
Обновлено 24 июля в 16:37
Армия и оружие
Sohu: российские бомбардировщики дали пощечину НАТО над Балтикой
В китайском издании Sohu отметили, что российские бомбардировщики Ту-160, осуществившие полет над Балтийским морем во время учений военного блок, привели в ужас войска НАТО.
Обновлено вчера в 10:58
Политика
Трамп отказался винить Турцию за покупку С-400
Президент США Дональд Трамп отреагировал на решение Турции о покупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено вчера в 17:14
Гаджеты
Intel готовит четыре модели дискретных видеокарт XE, топовая имеет 512 исполнительных блоков
В обозначениях 3D-карт семейства DG2, скорее всего, зашифровано количество исполнительных блоков — 128, 256 и 512.
Обновлено в 01:23
Спорт
Звезда «Терминатора» рассказала о работе с тренером Серены Уильямс
Актриса Линда Хэмилтон, которая играет роль Сары Коннор в новом фильме из серии «Терминатор», рассказала, что в ходе подготовки к съемкам тренировалась с Маки Шилстоуном, личным тренером известной американской теннисистки Серены Уильямс.
Обновлено вчера в 12:39
Политика
«Газпром» может продлить контракт на транзит газа с Украиной
«Газпром» намерен продлить на небольшой срок контракт на транзит газа с Украиной, чтобы выиграть время для завершения строительства обходных маршрутов поставок.
Обновлено вчера в 04:23
Хоккей
Бучневич согласовал контракт с «Рейнджерс»
Российский нападающий Павел Бучневич согласовал условия контракта с «Нью-Йорк Рейнджерс», сообщается на официальном сайте НХЛ.
Обновлено вчера в 21:35
Политика
Трамп пообещал ответить на «глупость» Макрона
Президент США Дональд Трамп пригрозил ответить Франции на «глупость» французского лидера Эммануэля Макрона о введении налогообложения на американских цифровых гигантов.
Обновлено вчера в 13:01
Футбол
«Реал» и «Атлетико» забили 10 голов в товарищеском матче
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия
В Москве задержан глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин
Как рассказал «Эху» его адвокат Вадим Прохоров, уже после ночного обыска в квартиру оппозиционного политика прибыли 10 вооруженных оперативников в масках.
Обновлено вчера в 20:24