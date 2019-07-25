Футбол

Месси может подписать бессрочный контракт с «Барселоной»Газета.Ru 00:15

"Барселона" хочет предложить аргентинскому нападающему Лионелю Месси подписать бессрочный контракт, сообщает Mundo Deportivo. Текущее соглашение капитана каталонцев рассчитано до лета 2021 года и включает в себя опцию продления еще на один год.
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«Барселона» предложит Месси бессрочный контракт до конца карьеры

Sport24.ruвчера в 23:47

«Барселона» хочет предложить Месси контракт до конца карьеры

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«Барселона» предложит Месси бессрочный контракт

Спорт-Экспресс02:00

«Барселона» хочет продлить контракт с Лионелем Месси

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